Опять вступают в силу новые законы, которые изменят в России многое

Не успели мы привыкнуть к сентябрьским и октябрьским нововведениям, как "подъехали" ноябрьские. Свежие законы коснутся автомобилистов, молодых родителей и бизнес. Ознакомьтесь, лишней эта информация точно не будет!
1. Изменится порядок оформления детских пособий
С 1 ноября родителям немного облегчат задачу. Теперь, для оформления пособий на детей от 3 до 7 лет, им придется собирать меньше документов, чем это требовалось ранее.
Так, гражданам больше не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Теперь госорганы будут самостоятельно получать эти данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Так, гражданам больше не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Теперь госорганы будут самостоятельно получать эти данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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2. Крупные онлайн-магазины обяжут принимать карту «Мир»
Данная поправка в закон о защите прав потребителей заставит крупные торговые онлайн-площадки принимать к оплате карты «Мир». Под «раздачу» попали владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год.
3. Крайняя дата подачи заявлений об отсрочке по уплате налогов
Уже 30 ноября истечет срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Данные послабления предоставлялись предпринимателям в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса.
4. Меняется порядок оформления извещения о ДТП
Данная мера вступает в силу благодаря новым поправкам ОСАГО. Теперь оформить электронное извещение можно в случае наличия разногласий во время ДТП. В случае разногласия у сторон аварии, то максимальная выплата ограничится 100 тыс. рублей.
5. Начинается эра электронных ПТС
С 1 ноября 2020 бумажные ПТС на новые автомобили выдаваться не будут Существовать . Паспорта на автомобиль начнут выдавать только в электронном виде. Бумажный вариант сохранится лишь на уже оформленные автомобили
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