Опять вступают в силу новые законы, которые изменят в России многое

С 1 ноября родителям немного облегчат задачу. Теперь, для оформления пособий на детей от 3 до 7 лет, им придется собирать меньше документов, чем это требовалось ранее.



Так, гражданам больше не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Теперь госорганы будут самостоятельно получать эти данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.