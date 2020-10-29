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Опять вступают в силу новые законы, которые изменят в России многое

Опять вступают в силу новые законы, которые изменят в России многое (7 фото)

Автор:
29 октября 2020 16:49
Сообщество : Жить в России
Метки: все о росcии   выплаты   дтп   жить в россии   законы   ноябрь   осаго   россия   
2397
7
Не успели мы привыкнуть к сентябрьским и октябрьским нововведениям, как "подъехали" ноябрьские. Свежие законы коснутся автомобилистов, молодых родителей и бизнес. Ознакомьтесь, лишней эта информация точно не будет!
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Метки: все о росcии   выплаты   дтп   жить в россии   законы   ноябрь   осаго   россия   
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3  комментария
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maxzone12021980 45 минут назад
все законы в РФ только опустошают мои карман.
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VM Varga maxzone12021980 16 минут назад
Опять вступают в силу новые законы, которые изменят в России многое
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41
Олег Пальчик 12 минут назад
Что за сексизм - только владелицы грузовиков раскошелятся?! ))
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