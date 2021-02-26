За такой разворот нужно лишать водительских прав пожизненно: ДТП в Мурманске попало на видео

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На перекрестке Челюскинцев и Карла Либкнехта водитель «Приоры» попытался выполнить достаточно странный манёвр и столкнулся «Хенде Солярис». Досталось также и встречному «Хенде Гетц».
Авторский пост
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