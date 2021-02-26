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За такой разворот нужно лишать водительских прав пожизненно: ДТП в Мурманске попало на видео

За такой разворот нужно лишать водительских прав пожизненно: ДТП в Мурманске попало на видео (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 февраля 2021 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   разворот   
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На перекрестке Челюскинцев и Карла Либкнехта водитель «Приоры» попытался выполнить достаточно странный манёвр и столкнулся «Хенде Солярис». Досталось также и встречному «Хенде Гетц».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   разворот   
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8  комментариев
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17k
SolomonA 2 часа назад
Человек на другом уровне сумрака. Там эта дорога абсолютно пустая.
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15k
sanchesS80 Полминуты назад
Это точно. Человек в Сумраке. Даже если не попутного, то он всё равно бы воткнулся во встречный Гетц.
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13k
Сергей 42 минуты назад
На Солярке тоже молодец. "Справа какой-то дебил? Фигня! Обязан пропустить. Валим дальше!" На Метле вовремя отреагировал и на встречку сваливать не пришлось.
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19
Юденич 55 минут назад
Наверняка забуханный. Я когда вижу неадеквата всегда стараюсь держаться подальше а то и вообще остановиться чтобы он отъехал подальше.
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1k
Mibud Час назад
Опять эти адепты секты: "Я же поворотник включил"...
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52
SUPPLY24.ONLINE Mibud 20 минут назад
да там просто глаза залил ...
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29k
семён 2 часа назад
Ну, прямо уникум какой-то...
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13k
Сергей семён 47 минут назад
Как не прискорбно, но уже не уникум. Тенденция какая-то нездоровая проявляется.
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