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«Было скользко, тормозил как мог», — ДТП с фурой в Челябинске

«Было скользко, тормозил как мог», — ДТП с фурой в Челябинске (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   разворот   фура   
887
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Водитель автомобиля с видеорегистратором слишком сильно разогнался и не успел остановиться перед разворачивающейся фурой. Со словам автора, было скользко, и он тормозил как мог.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   разворот   фура   
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17  комментариев
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2k
Александр 2 часа назад
"Еб@шил на все деньги, тормозил в целом"
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119
Племянник Путина 5 минут назад
молодец )))) успел
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905
Леший 20 минут назад
фурист, конечно, орёл так разворачиваться, но автор ролика летел совсем низко....
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
Вина фуры??????

Рег, ты совсем ипанько чтоле?
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119
Племянник Путина KOSTELLO 4 минуты назад
его мама так воспитала, диточка всегда прав, а остальные дебилы. И хрен ему что докажешь
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1k
Lovels Travel 53 минуты назад
туда этому, в жопу ужаленному, и дорога
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10k
Taximaxi Час назад
Это была жёсткая зима, мы гнали и перестраивались как могли.
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−52
LoginNaFishkah 2 часа назад
Да лошары все, ползут, в носу ковыряются. смотреть противно. Крутые пацыки ездят быстро...
P.S. Классно, что в заднюю часть фуры, обучение с небольшим вредом окружающим
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7k
Tamdima 2 часа назад
А те, кто ехали спокойно, спокойно поехали дальше! А рег остался. Надеюсь колесо у фуры не пострадало.
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162
Алексей 2 часа назад
Зря он тормозил. Меньше идиотов на дороге было бы.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Действительно, тормозил как мог... А реально нажал на педаль тормоза за 3 метра до фуры?
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9k
Алексей 2 часа назад
Тормозил головой когда так летел
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12k
Объект реальности 2 часа назад
Резина у рега говно.
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59k
Viktor Объект реальности 46 минут назад
Да и сам он ...
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12k
Объект реальности Viktor 37 минут назад
Он то вообще без вопросов.
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97
Евгений Демидов 2 часа назад
С какой скоростью раздавал регик?
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7k
Tamdima Евгений Демидов 2 часа назад
Уже начинал подходить к сверхзвуковой!
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