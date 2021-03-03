«Было скользко, тормозил как мог», — ДТП с фурой в Челябинске

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Водитель автомобиля с видеорегистратором слишком сильно разогнался и не успел остановиться перед разворачивающейся фурой. Со словам автора, было скользко, и он тормозил как мог.
Авторский пост
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Рег, ты совсем ипанько чтоле?
P.S. Классно, что в заднюю часть фуры, обучение с небольшим вредом окружающим