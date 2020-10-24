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Они выбирают " Лексус" !

Они выбирают " Лексус" ! (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 октября 2020 16:10
Метки: выбор   дтп   пьяные девушки   
672
2
2
Незадолго до поездки девушки выложи в Инстаграм видео своего веселья.
И сейчас просят помощи для выжившей пассажирки.

Авторский пост

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Метки: выбор   дтп   пьяные девушки   
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21  комментарий
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7k
Кыся 2 часа назад
Ну у вас же остались лексус, мерс и мазда, вот и продайте их, чего выпрашивать. Или так привыкли нахаляву все получать?
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697
Червона Рута 6 минут назад
Переливание мозга, хотя бы спинного, там требуется, а не крови...
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7k
Ntvl 11 минут назад
пусть эта тварь продаст 3 оставшихся машины и подлечится, а не деньги клянчать! Любишь медок, люби и холодок!
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29k
Azesh Полчаса назад
ну что же, желаю удачного перерождения
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21k
Dobry vojak Svejk 36 минут назад
Сколько ещё машин осталось? Судя по ключам - три. На первый курс лечения хватит, после продажи.
И да - хорошо, что люди не пострадали.
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9k
Bill 41 минуту назад
Чё вы такие злые? Можно подумать что порядочные люди ездят исключительно на Нивах. Оглянитесь вокруг себя.
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31k
kalinser Bill Полчаса назад
В 26 лет четыре машины... непосильным трудом,видать заработаны!
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15k
Anna 43 минуты назад
сиськи пусть вынут и на эти деньги операцию пусть сделают
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769
Василий Кортнев 52 минуты назад
естественный отбор в действии..
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22k
Сергей Алексеевич 58 минут назад
Писдец как деньги портят людей, они перестают вообще чувствовать жизнь и начинают творить дичь.
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2k
Варяг Час назад
Они выбирают " Лексус" !
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Dovipendrivalis ...
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16k
Марина 2 часа назад
Щас меня закидают тапками, но. У нас же вроде бесплатная медицина, мы ж налоги на неё платим. И это не сложный случай неведомой х*ни, который, только в Израиле за много-много денег вылечивают.
Ни в коей мере не наезжаю на медиков, но может просто подружка подсуетилась и решила деньжат по-быстрому срубить.
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8k
Атеист Марина Час назад
Проблема скорей всего в другом. Судя по авто, девицы не из простолюдин, а лечится, наверное, в частной дорогой клинике)) Так что ни о какой бесплатной медицине, в её случае, говорить не приходится.
Либо просят доноров крови откликнуться.
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72
.. 2 часа назад
на ПАЗике поедете, на погост
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Органы какие-то остались годные? Разобрать на них и закрыть тему.
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1k
ALEX Свирепый Бамбр 9 минут назад
Там все органы под коксом и алкашкой. Только в крематорий!
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64k
Вит Вит 2 часа назад
Не денег же просят,кровь....Виновница отправилась к праотцам,с собой никого не забрала...,а пассажирка может и калекой на всю жизнь остаться...Бог по разному наказывает...
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7k
Кыся Вит Вит Час назад
Бог просто устранил свою ошибку. Он дал им глубокую глотку, а про мозги забыл.
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744
MaKa1503 2 часа назад
Да и [мат] бы с ними . Суицид дело добровольное
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