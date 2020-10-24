Они выбирают " Лексус" !

Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и...

Месть — блюдо, которое принято подавать холодным

Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx

20+ шуток про Питер. Кстати, одна из них даже не связана с...

Сидит за ложь

Загадки для любителей пораскинуть мозгами

5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые...

"Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению

Почему телевизоры в СССР делали на 12 каналов, а показывало всего...

Весёлые картинки

Алкопост на вечер этой пятницы

Кот + балкон =

Гифки

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Капитан из Кёпеника: как сапожник ограбил ратушу и рассмешил...

Крысомёт в действии

Котовсячина

20 век в цвете. Наша страна 40 лет назад в олимпийский 80-й