Они выбирают " Лексус" !

Незадолго до поездки девушки выложи в Инстаграм видео своего веселья.
И сейчас просят помощи для выжившей пассажирки.
И сейчас просят помощи для выжившей пассажирки.
Источник:
Жуткое ДТП случилось ночью в центре Южно-Сахалинска.
26-летняя девушка пролетела на красный и врезалась в ограждение.
Перед столкновением дорожная камера зафиксировала скорость автомобиля - 140 км/ч.
Женщина-водитель погибла на месте, а ее 24-летняя пассажирка оказалась в больнице.
Обе не были пристегнуты.
26-летняя девушка пролетела на красный и врезалась в ограждение.
Перед столкновением дорожная камера зафиксировала скорость автомобиля - 140 км/ч.
Женщина-водитель погибла на месте, а ее 24-летняя пассажирка оказалась в больнице.
Обе не были пристегнуты.
Источник:
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Пьяный водитель убил двух полицейских в Казахстане
- Авария дня. Во Львовской области в ДТП погибли три человека
- Авария дня. В Казани трамвай протаранил автомобили
- Авария дня. Беременная женщина погибла по дороге в роддом
- Авария дня. В Ленинском районе Новосибирска столкнулись три легковушки
Метки: выбор дтп пьяные девушки
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
И да - хорошо, что люди не пострадали.
Ни в коей мере не наезжаю на медиков, но может просто подружка подсуетилась и решила деньжат по-быстрому срубить.
Либо просят доноров крови откликнуться.