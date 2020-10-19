FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8962 поста • 1125 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Животные 
Хороший человек спас собаку, очутившуюся на МКАД

Хороший человек спас собаку, очутившуюся на МКАД (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 13:27
Сообщество : Животные
Метки: авто   видео   доброта   домашние животные   мкад   собака   спасение   хаски   
359
1
1
Добрая история о том, как один автомобилист спас потерявшегося пса на московкой кольцевой. Собака оказалась не пугливой и с удовольствием запрыгнула в салон машины, а спустя некоторое время удалось даже найти его хозяев.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: авто   видео   доброта   домашние животные   мкад   собака   спасение   хаски   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
190k
Северное сияние Час назад
Парень, ты просто большой молодец

На неравнодушных, добрых и милосердных людях этот дурной и злой мир держится.
Парень, ты просто большой молодец На неравнодушных, добрых и милосердных людях этот дурной и злой мир держится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка 8 минут назад
Хороший человек спас собаку, очутившуюся на МКАД
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
colontel 8 минут назад
хозяйка мразь конченная... это какой шалавой надо быть, чтобы потерять собаку? ой, убежала, ой без поводка - дп аошла ты нахер, шлюза, животное обязано быть на поводке, а нет, под сраку тебе надо дать, шлюха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Альберт Ильдарович 19 минут назад
Один вопрос к хозяйке, как пëс еë оказался на МКАДе один
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
imho Альберт Ильдарович 3 минуты назад
Убежал на встречу приключениям и потерялся видимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леонид Кубарев 20 минут назад
Как то видел чувак тоже собаку хотел спасти. Пять трупов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Денис Полчаса назад
За собаку, конечно плюс однозначный.
Но честно сказать, я бы не решился.
На МКАДе, днём, в левом ряду...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vitamin Полчаса назад
При всей уважухе к сделанному, получить в зад на левой полосе МКАДа не боялся?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leo Sun Vitamin 19 минут назад
Можно ведь "аварийку" включить, насколько я знаю)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vitamin Leo Sun 17 минут назад
Теоретически да. Я же без стёба вопрос задал. Понятно, что теоретически, посмотрев назад, при небольшом движении, наверное можно так остановиться. Но, блин, как то стремно всё равно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
imho Vitamin Минуту назад
По этому и молодец что не побоялся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 38 минут назад
однозначно - молодец, но вставать на МКАДе в левом ряду стремно, хорошо что никто не въехал. Здоровья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Антон Семёныч Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото) Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото) На МКАД неадекватный водитель выехал на «встречку» и протаранил два автомобиля На МКАД неадекватный водитель выехал на «встречку» и протаранил два автомобиля Женщина сбила собаку и почти час катала её в бампере автомобиля Женщина сбила собаку и почти час катала её в бампере автомобиля Рыбак спас примерзшего к бутылке щенка Рыбак спас примерзшего к бутылке щенка Разворот на МКАД через разрыв в отбойнике и столкновение с мотоциклистом Разворот на МКАД через разрыв в отбойнике и столкновение с мотоциклистом Женщина пошла на таран автомобиля пьяного водителя, не дав ему сбить пару с ребёнком Женщина пошла на таран автомобиля пьяного водителя, не дав ему сбить пару с ребёнком
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

649009



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
1
148
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
Угадай знаменитость по фотографии
3
24
Угадай знаменитость по фотографии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самые богатые бойцы UFC. У кого больше
1
3
Самые богатые бойцы UFC. У кого больше
Зимние аномалии: почему в последнее время зимы в России становятся все теплее?
1
38
Зимние аномалии: почему в последнее время зимы в России становятся все теплее?
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Без памперсов, сникерсов и на чистой манной каше!
0
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#россия#девушки#gif#на различный вкус#позитив#в мире#новости
#факты#интересно#сша#прикольные#интересное#природа#дтп#СССР#знаменитости#путешествия
#юмор#животные#полиция#авария#кино#смешные#картинки#авто авария#настроение#короткопост

На что жалуетесь?

Вернуться