Хороший человек спас собаку, очутившуюся на МКАД

Добрая история о том, как один автомобилист спас потерявшегося пса на московкой кольцевой. Собака оказалась не пугливой и с удовольствием запрыгнула в салон машины, а спустя некоторое время удалось даже найти его хозяев.
От автора: "Ехал в левом ряду по внешнему МКАД и увидел бредущего вдоль отбойника пса. По виду на хаски похож. Стало страшно за него. Погибнуть под колесами собаке на МКАДе дело не долгое! Сначала хотел помочь ему перебраться на обочину, чтоб он перелез через ограду и убежал. Но сразу понял, что это нереально. Слишком оживлённое движение было на дороге. Тогда решил забрать его в салон авто, посадив на коврик на заднем сиденье.
Пёс оказался не пугливым и сразу подошёл. Пока раскидывал вещи на заднем диване, пёс без особых стеснений через открытую водительскую дверь перебрался на переднее пассажирское кресло. На видео я ругаюсь, потому что он сел грязными лапами мне на куртку. Но это фигня. Главное пёська в безопасности теперь!"
Пёс оказался не пугливым и сразу подошёл. Пока раскидывал вещи на заднем диване, пёс без особых стеснений через открытую водительскую дверь перебрался на переднее пассажирское кресло. На видео я ругаюсь, потому что он сел грязными лапами мне на куртку. Но это фигня. Главное пёська в безопасности теперь!"
"Ночью найдя моё сообщение в профильном сообществе в ВК со мной связалась хозяйка пса. Скинула клеймо и кличку пса. Утром мы встретились и пёська поехал домой. Видя реакцию пса сомнений в том, что это хозяйка не возникало!"
Авторский пост
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Но честно сказать, я бы не решился.
На МКАДе, днём, в левом ряду...