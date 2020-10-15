«Танцы» двух автомобилей на питерской кольцевой

На участке кольцевой автодороги между Дачным проспектом и Таллинским шоссе женщина за рулем внедорожника Range Rover поймала аквапланирование, затем задела «девятку» в соседнем ряду и врезалась в отбойник.
За рулем внедорожника была женщина, вместе с ней в машине ехал ребенок, а «девяткой» управлял водитель-мужчина. Никто из них не пострадал.
Авторский пост
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Товарищи автолюбители. Проверяйте давление в шинах при температурных изменениях.
По факту - на 120 уже большинство машин плывет. Даже тяжелых. Особенно при попадании в колею, где не просто мокро, а слой воды.
К тому же развесовка у внедорожника более равномерная, а у девятины жопа пустая и легкая, вот его и кидало.
Ну и вишенкой - дама слишком понадеялась на всякие ассистенты, "которые помогут". А вот как вся эта электроника вела себя и что делала в такой ситуации, это ещё вопрос. Возможно даже мешала.
Странно, что не поубивали друг друга.
Я пока в Питере жил и сейчас когда приезжаю, как раз на Дачном на КАД заезжаю, но я по нему даже по сухому больше 120 не гоняю :)