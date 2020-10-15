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«Танцы» двух автомобилей на питерской кольцевой

«Танцы» двух автомобилей на питерской кольцевой (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: range rover   авария   авто   авто авария   аквапланирование   дтп   женщина за рулем   
1178
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На участке кольцевой автодороги между Дачным проспектом и Таллинским шоссе женщина за рулем внедорожника Range Rover поймала аквапланирование, затем задела «девятку» в соседнем ряду и врезалась в отбойник.

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Метки: range rover   авария   авто   авто авария   аквапланирование   дтп   женщина за рулем   
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2k
SSD 2 часа назад
Красиво... Прям вальс)
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576
ProFanas 5 минут назад
Дождь.
Больше 122 км/ч ...
Все торопятся на тот свет..
Но Ковид-19 создал очередь у Врат ...
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1k
Dmitry Tarasov 11 минут назад
Шины она меняла летом. Ей поставили 2.3 давление и дама успокоилась. Осенью температура воздуха упала. И давление стало 1.8 или 1.9 - датчики ещё не ругаются, но уже явно ниже нормы. На полуспущенных шинах контактное пятно гораздо больше, и давление, соответственно гораздо меньше. А значит и скорость на которой ловится аквапланирование тоже существенно понижается. Вот и весь сказ.
Товарищи автолюбители. Проверяйте давление в шинах при температурных изменениях.
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15k
nobody® Полчаса назад
Внедорожнику непривычно на дороге
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5k
Василий Кошкин 46 минут назад
ТП за рулем РР. По такой погоде гнать ~140 - верх идиотизма.
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30k
Опаньки Час назад
рег, конечно, самоуверенный тип; тут такой замес, а он даже скорость не снижает
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22k
Павел Плеханов 2 часа назад
Вот и следствие рекламы: "Наши шины даже в дождь держат как на сухой дороге".
По факту - на 120 уже большинство машин плывет. Даже тяжелых. Особенно при попадании в колею, где не просто мокро, а слой воды.
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9k
Юра Павел Плеханов 49 минут назад
ну так-то если посмотреть что выделывала девятка и рэндж ровер то разница очевидна. Причем видно что рэндж, слетев с колеи, поехал просто прямо в отбойник почти перпендикулярно. Т.е. точно цепляя сухой асфальт. Т.е. тут похоже у водителя в голове заклинило и она тупо держа руль прямо ехала прямиком в отбойник, хотя были вполне неплохие шансы выкрутиться.
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22k
Павел Плеханов Юра 40 минут назад
Рэйндж весит, наверное, раза в два больше девятки. Т.е. отжимает воду лучше.
К тому же развесовка у внедорожника более равномерная, а у девятины жопа пустая и легкая, вот его и кидало.
Ну и вишенкой - дама слишком понадеялась на всякие ассистенты, "которые помогут". А вот как вся эта электроника вела себя и что делала в такой ситуации, это ещё вопрос. Возможно даже мешала.
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
на девятке красавэлла!))) отделался испугом только)))
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30k
Опаньки BillyBonzz Час назад
ну и левым задним крылом
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9k
Денис 2 часа назад
Нормально так :) 130+ ехать в дождь и лужи.
Странно, что не поубивали друг друга.
Я пока в Питере жил и сейчас когда приезжаю, как раз на Дачном на КАД заезжаю, но я по нему даже по сухому больше 120 не гоняю :)
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