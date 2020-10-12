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Самый красивый велосипед с мотором, сделанный авиаинженерами

Самый красивый велосипед с мотором, сделанный авиаинженерами (11 фото + 2 видео)

Автор:
12 октября 2020 10:18
Сообщество : Мото
Метки: авто   велосипед   мопед   мото   
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Американский велосипед Shwinn Phantom - это поистине классический транспорт, и все, у кого он был, вызывали зависть в округе. Сегодня эти велосипеды по-прежнему являются желанными, а Phantom остается фаворитом коллекционеров и, вероятно, ценной моделью от Schwinn.

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Метки: авто   велосипед   мопед   мото   
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−11
Parvana Час назад
Здоровский!! Я бы заменила на удлиненное седло для двоих, ну и соответственно подножки педали.)
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ваня панкин 45 минут назад
если бы у меня такой был в детстве, я бы уссался от радости...
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