Самый красивый велосипед с мотором, сделанный авиаинженерами

По легенде, произошло это потому что один из совладельцев фирмы любил по утрам проехаться на «Фантоме» в свой офис, но не всегда хотел крутить для этого педали. Маломощные универсальные моторы для самостоятельной установки в то время уже продавались, в основном немецкого производства, но в компании решено было сделать свой вариант, специально для «Фантома». Что бы и мощный был, тихо работал и прилично выглядел, ведь дизайн здесь играл не последнюю роль.