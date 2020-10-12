Самый красивый велосипед с мотором, сделанный авиаинженерами

Американский велосипед Shwinn Phantom - это поистине классический транспорт, и все, у кого он был, вызывали зависть в округе. Сегодня эти велосипеды по-прежнему являются желанными, а Phantom остается фаворитом коллекционеров и, вероятно, ценной моделью от Schwinn.
Вообще "Швинн Фантом", был культовым в своё время на Западе, особенно в США. Производство началось в небольшой чикагской мастерской на рубеже веков, в 1895 году, спустя пару лет они уверенно завоёвывают победы на велогонках, в том числе знаменитой Тур де Франс, победителями которой велосипеды Швинн становились шестикратно!
В 1899 году был поставлен мировой рекорд скорости для велосипеда – 60 км/час, а в 1941 вот такой «Черный Фантом» разогнался до 145 км/час. Это без всякого мотора, но в те годы далеко не каждый автомобиль мог похвастаться такой скоростью. Неспроста здесь даже переднее колесо оборудовано тормозом, колёса, кстати, с пневматическими шинами, а передняя вилка с пружинным амортизатором.
В конце 1930-х небольшая авиастроительная компания Breene-Taylor Engineering задумала оснастить легендарный велик двигателем внутреннего сгорания.
В конце 1930-х небольшая авиастроительная компания Breene-Taylor Engineering задумала оснастить легендарный велик двигателем внутреннего сгорания.
По легенде, произошло это потому что один из совладельцев фирмы любил по утрам проехаться на «Фантоме» в свой офис, но не всегда хотел крутить для этого педали. Маломощные универсальные моторы для самостоятельной установки в то время уже продавались, в основном немецкого производства, но в компании решено было сделать свой вариант, специально для «Фантома». Что бы и мощный был, тихо работал и прилично выглядел, ведь дизайн здесь играл не последнюю роль.
В общем, инженерам авиаконструкторам была дана задача разработать мотор для велосипеда, в результате чего, в 1939 году появился Whizzer. Одноцилиндровый, двухтактный, рабочим объемом 148 см3 он выдавал около 3 лошадиных сил.
Работал он очень тихо, а звук выхлопа гасил полноценный длинный глушитель. Ременной привод заднего колеса дополнительно снижал шум, и упрощал обслуживание, цепь ведь нуждалась в постоянной смазке.
На раме этот агрегат выглядит так, будто здесь всегда и был, ну а с учётом своих характеристик, он превращал велик в полноценный мопед. Поговаривают, что он мог разогнаться до 70 км/час, мне в это слабо верится, но вдруг действительно всё так.
Большим спросом Whizzer не пользовался, тем не менее, продержался в производстве до середины шестидесятых. Сегодня стоимость хорошо сохранившихся или отреставрированных мопедов Schwinn Phantom – Whizzer легко переваливает за $5 тыс.
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