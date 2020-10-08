На улице Технической в Казани трехсекционный трамвай сошел с рельсов и снес несколько электроопор и задел еще и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, вагоновожатый не выбрал безопасную скорость.
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В ведомстве отметили, что в результате аварии госпитализированы два человека: 52-летний вагоновожатый и 31-летний пассажир.
Оба пострадавших получили сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела.
Очевидцы происшествия полагают, что причиной аварии могли стать старые рельсы.
Репортаж с места событий
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