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Авария дня. В Казани трамвай слетел с рельсов

Авария дня. В Казани трамвай слетел с рельсов (1 фото + 3 видео)

Автор:
08 октября 2020 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   казань   общественный транспорт   трамвай   
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На улице Технической в Казани трехсекционный трамвай сошел с рельсов и снес несколько электроопор и задел еще и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, вагоновожатый не выбрал безопасную скорость.
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Метки: авария   авто   видео   дтп   казань   общественный транспорт   трамвай   
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7  комментариев
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1k
SSD 3 часа назад
Рельсы старые - за то трамвай новый и как показала практика, не шибко ему рельсы и нужны... Нормально так прет))
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1k
Алексей 47 минут назад
На старых рельсах да на такой скорости - не мудрено.
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19k
Сибиряк 54 минуты назад
Ссылка coub.com
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24k
Acu900 57 минут назад
Трамвай не хотел как все в пробке стоять, он по обочине объехать хотел :))
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200
чокнутый 3 часа назад
чурка управлял, не удивительно
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9k
Seledochnik чокнутый Час назад
Там пол Казани черномордые немытые
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