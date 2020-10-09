Супермодель Кейт Мосс подарила дочери на 18-летие старенький MINI Cooper

Daily Mail, опубликовавшая фотографии процесса вручения подарка, утверждает, что это тот же самый Mini: совпадают не только тип кузова и его цвет, но и номерной знак. По данным издания, владела им Кейт Мосс недолго и за прошедшие годы автомобиль сменил как минимум четырёх владельцев. Тем не менее, судя по фото, винтажный хэтч пребывает в идеальном состоянии. Регистрационный знак Mini всё это время оставался прежним.