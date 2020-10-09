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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4241 пост • 603 подписчика подписаться
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Супермодель Кейт Мосс подарила дочери на 18-летие старенький MINI Cooper

Супермодель Кейт Мосс подарила дочери на 18-летие старенький MINI Cooper (10 фото)

Автор:
09 октября 2020 08:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: mini   mini cooper   авто   автомобили   кейт мосс   подарок   ретро авто   шоу бизнес   
529
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С такой матерью, как Кейт Мосс, 18-летняя Лила Грейс, кажется, заранее протоптала себе дорожку в fashion-индустрию, благодаря отличным генам и связям в модельном мире. У нее также теперь есть старенький MINI Cooper её матери, на котором она может ездить.
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Метки: mini   mini cooper   авто   автомобили   кейт мосс   подарок   ретро авто   шоу бизнес   
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11k
Роман Полчаса назад
Супермодель Кейт Мосс подарила дочери на 18-летие старенький MINI Cooper
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9k
Василий Сургайло Полчаса назад
Это как у нас запорожец подарить...
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