Супермодель Кейт Мосс подарила дочери на 18-летие старенький MINI Cooper

С такой матерью, как Кейт Мосс, 18-летняя Лила Грейс, кажется, заранее протоптала себе дорожку в fashion-индустрию, благодаря отличным генам и связям в модельном мире. У нее также теперь есть старенький MINI Cooper её матери, на котором она может ездить.
Дочь супермодели Кейт Мосс Лила Грейс получила на совершеннолетие довольно странный подарок — классический Mini Cooper. В этом подарке есть скрытый смысл: около двадцати лет назад этот Mini был первым автомобилем самой Кейт Мосс.
46-летняя Мосс получила своё водительское удостоверение в мае 2001 года, а в сентябре папарацци заметили Кейт пытающейся припарковаться на одной из улиц Лондона. Знаменитости потребовалось на парковку около 10 минут, что сделало её на некоторое время объектом для шуток.
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Daily Mail, опубликовавшая фотографии процесса вручения подарка, утверждает, что это тот же самый Mini: совпадают не только тип кузова и его цвет, но и номерной знак. По данным издания, владела им Кейт Мосс недолго и за прошедшие годы автомобиль сменил как минимум четырёх владельцев. Тем не менее, судя по фото, винтажный хэтч пребывает в идеальном состоянии. Регистрационный знак Mini всё это время оставался прежним.
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