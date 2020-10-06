Мегахруст! Сумасшедший стантрайдинг на "Харлее"

Этого смелого байкера зовут Джефф «C-BEAR» Флаэрти, он живет в Уодсворте, штат Огайо. То что он вытворяет на своем баггере Harley-Davidson — это просто безумство! Но в любом случае, этот парень очень крутой.
Кстати, без защиты и шлема он передвигается не всегда. Кому интересно могут полистать его Instagram.
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Так же раздражают такие типы ("зацени чё могу!") в организованной колонне или просто при движении группой.