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Мегахруст! Сумасшедший стантрайдинг на "Харлее"

Мегахруст! Сумасшедший стантрайдинг на "Харлее" (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 15:25
Сообщество : Мото
Метки: harley-davidson   видео   мастерство   мото   мотоциклист   стантрайдинг   трюкач   
1204
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Этого смелого байкера зовут Джефф «C-BEAR» Флаэрти, он живет в Уодсворте, штат Огайо. То что он вытворяет на своем баггере Harley-Davidson — это просто безумство! Но в любом случае, этот парень очень крутой.

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Метки: harley-davidson   видео   мастерство   мото   мотоциклист   стантрайдинг   трюкач   
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26  комментариев
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191
ЯуЦуЧу День назад
Товарищи дегенераты.... запомните уже... хруст - это водитель мопеда!!!
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9k
Artem 10 часов назад
Когда он так на парковке выделывается - это одно, а вот на дороге - это пздц.
Так же раздражают такие типы ("зацени чё могу!") в организованной колонне или просто при движении группой.
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10k
Алекс День назад
Жирный дегенерат убивает роскошную технику. Смотреть больно....
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1k
Влад Чернов День назад
да пусть катается . органы кому то нужнее будут
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6k
Саша Смирнов Влад Чернов 4 часа назад
На органы он слишком старый.
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9k
ЕвгенийДончак День назад
Ещё потренируется немного и мы посмотрим новое видео с участием этого деятеля, но уже в разделе АД'ок...
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6k
Михалыч День назад
Мегахруст! Сумасшедший стантрайдинг на "Харлее"
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4k
Станислав День назад
Стартна..стратранд...сратрайдинг....тьфу [мат].
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК День назад
без защиты....интересно за сколько он сотрётся в 0 при падении.
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2k
Rekapra ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 23 часа назад
У харлеистов с защитой вообще проблема. Хорошие знакомые в ХД работают, позвонили мол скидосы хорошие ожидаются. Ну думаю заскочу, может чего присмотрю. Экип все-таки обновлять надо периодически. В общем все, что я увидел, джинсы, рубашки, куртки, толстовки, сапоги и боты, перчи, все, абсолютно все без намека на защиту. На мой вопрос где в куртке или в джинсах защита был дан простой ответ: "На харлее не нужна защита!!!". Купил конечно пару толстовок, но не для езды на мотоцикле, а для повседневной носки.
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