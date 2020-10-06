Что объединяет Jeep CJ7, стоимостью 1,3 миллиона долларов и фильм "Форрест Гамп"

Что касается автомобиля, то он не такой уж и скромный, поскольку доработан в знаменитой мастерской Gas Monkey Garage. Помимо этого, CJ7 гораздо больше подходит к эксплуатации в современных условиях, нежели его предшественник CJ5, который безбожно "козлил" и норовил перевернулся. Более длинная база, при сохраненном форм-факторе, позволила реализовать около 400 000 машин за 11 лет.