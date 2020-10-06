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Что объединяет Jeep CJ7, стоимостью 1,3 миллиона долларов и фильм "Форрест Гамп"

Что объединяет Jeep CJ7, стоимостью 1,3 миллиона долларов и фильм "Форрест Гамп" (13 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: jeep   Гэри Синиз   Филантроп   авто   автомир   автомобили   благотворительность   
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Работа в кино может вдохновить актеров на добрые дела! Вот и роль лейтенанта Дэна Тейлора в бессмертном фильме Роберта Земекиса "Форрест Гамп" положила начало организации Фонда Гэри Синиза, помогающего ветеранам армии США и их семьям.

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Метки: jeep   Гэри Синиз   Филантроп   авто   автомир   автомобили   благотворительность   
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ваня панкин 2 часа назад
короче, деньги из воздуха...
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