Что объединяет Jeep CJ7, стоимостью 1,3 миллиона долларов и фильм "Форрест Гамп"

Работа в кино может вдохновить актеров на добрые дела! Вот и роль лейтенанта Дэна Тейлора в бессмертном фильме Роберта Земекиса "Форрест Гамп" положила начало организации Фонда Гэри Синиза, помогающего ветеранам армии США и их семьям.
Спросите, при чем здесь достаточно распространённый Jeep CJ7 1981 года? В 2019 году автомобиль был продан на аукционе Barrett-Jackson за рекордные 1,3 миллиона долларов - деньги пошли в Фонд Гэри Синиза!
За роль лейтенанта Дэна, потерявшего ноги на войне во Вьетнаме, Гэри Синиз был удостоен номинации на премию Оскар за лучшую роль второго плана.
...и после войны - два разных человека, а то и три!
За последние годы актер стал важной фигурой в мире благотворительности, например, в 2018 году его Фонд собрал более 35 миллионов долларов!
Фирменная эмблема фонда
Что касается автомобиля, то он не такой уж и скромный, поскольку доработан в знаменитой мастерской Gas Monkey Garage. Помимо этого, CJ7 гораздо больше подходит к эксплуатации в современных условиях, нежели его предшественник CJ5, который безбожно "козлил" и норовил перевернулся. Более длинная база, при сохраненном форм-факторе, позволила реализовать около 400 000 машин за 11 лет.
Команда Gas Monkey Garage собирала этот Jeep специально для Гэри Синиза на базе CJ7 Laredo 1981 года выпуска. Внедорожник прошел полную реставрацию, получил подвеску на современных элементах, 4,2-литровый оригинальный мотор был полностью переработан, как и 3-ступенчатая "механика".
CJ7 оснастили гидроусилителем рулевого управления, эффективными тормозами и полностью новым салоном. Завершают картину здоровенные шины BF Goodrich Mud Terrain на стальных дисках. Выглядит всë это достаточно мужественно. Как лейтенант Дэн Тейлор :)
После завершения работ автомобиль отправился на аукцион в Скоттсдейле, Аризона. Первый победитель торгов поднял цену до 200 000 долларов США, прежде чем передать автомобиль обратно на аукцион. Во втором раунде торгов стоимость составила 100 000 долларов, но до его закрытия некая компания добавила целый 1 000 000 долларов к итоговой сумме - доведя стоимость Jeep до сумасшедших 1,3 миллионов долларов. Этот рекорд, скорее всего, никогда побит не будет.
Участники аукциона явно боролись не за автомобиль! Косвенным доказательством этого является то, что примерно через полгода после установления рекорда Jeep появился в продаже на eBay за 44 900 долларов. Хотя, для CJ7 это тоже дорого...
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