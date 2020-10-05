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Комплектация «Премиум»: в Карелии водитель «Лексуса» въехал в стоячую машину

Комплектация «Премиум»: в Карелии водитель «Лексуса» въехал в стоячую машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 12:46
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дистанция   дтп   проспал торможение   
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Владелец нового автомобиля Lexus сомневался, стоит ли выкладывать видео своей аварии, но в итоге спустя полтора года опубликовал видео. Он интересуется, кто же виноват в этом ДТП?

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дистанция   дтп   проспал торможение   
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19  комментариев
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1k
Vitamin 2 часа назад
Повеселили)))
"Костя!... Костя!!!!"(с)
А Косте покуй))) Я же на Лексусе премиум копмлектации...)))
Издалека видно и кипешь какой то, и авто на аварийке, и красный светофор, и ...., а Костя на газулю только жмет)))
Смачно в газель приехал, чмокающий звук поцелуя двух авто, в данном случае, весьма красноречиво показал, что Костя и немного скорость не соблюдал на заснеженной дороге, и банан свой положил на все вышеописанные обстоятельства....)))
Вот уж пусть меня простит автор поста за такой здоровый цинизм, но, Газель мне тут больше жалко, она не виновата, и очень надеюсь, что покуизм Константина не привел к травмам остальных людей...
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13k
ВОВЧЕГ 5 минут назад
Виноват Костя, который долбится в глаза.
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12k
Minos 6 минут назад
Эх, Костя! Скорее всего ты просто забыл коробку в "Спорт" переключить. Ну и комплектация, конечно, тут тоже роль сыграла свою, опреденно. Вот если бы комплектация была у тебя "МегаУльраЛюксСпортБлэкТитаниумЛимитедЭдишн", то тогда, кончно, можно было бы с уверенностью сказать, что и дорожники виноваты, что дорогу не посыпали и знак не выставили. А так тут 100% пункт №1.
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26k
EvilHomer 21 минуту назад
Костя дурак.
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3k
Виталий Лынов Полчаса назад
Первый вариант- костя дурак
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3k
Алексей 42 минуты назад
есть нормативка http://www.gucodd.ru/index.php/tipovye-schemyhttp://www.gucodd.ru/index.php/tipovye-schemy , по ней дорожные работы ведущиеся на полосе должны быть огорожены немного по другому и тут есть нарушение дорожников.
Но по факту Косте скорее всего вменили нарушение 10.1 ПДД - не оценил дорожную ситуацию
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6k
Дмитрий Данилов 59 минут назад
Красный светофор, желтые знаки, авто на аварийке.
Костя выбрал скоростной режим не соответствующий дорожной обстановке.
Снег, темно, видимость плохая.
Так что, Костя, сам виноват
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16k
Andrey Час назад
На 0:05 видно и знаки, и стоящую на красном светофоре газель.
Так что, ремонтники тут абсолютно не при чем. Как и дорожники, не посыпавшие федеральную трассу. Остается только один вариант - "Костя - ....."
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312
SerGoGo Час назад
Теперь комплектация "так се"...
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56k
Viktor 2 часа назад
Но стояли же какие-то знаки, Но Косте до фени - он на "Премиуме"!

Но стояли же какие-то знаки, Но Косте до фени - он на "Премиуме"!
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8k
Атеист 2 часа назад
Виноват ближайший заяц к юго-востоку от лексуса, который плясал с бубном, вызывая бабку Аварию.


По такой дороге, ночью, да еще и с установленными знаками ремонта ехать сотку - тупость и слабоумие.

Так что верный ответ будет:
"1. Я дурак шел по заснеженной дороге со скоростью почти 100."
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1k
Иван 2 часа назад
У Шамаича пусть спросит кто виноват!
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3k
Sanar 2 часа назад
Вот в этом посте обязательно должен отписаться Cornho
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33k
dima423 2 часа назад
ну ремонтники тоже красавцы... окуенно встали)) ...помоему тут вероятность того что их никто не уепет, была ниже обратной))
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2k
aed dima423 Час назад
"ремонтники тоже красавцы... окуенно встали))"

Там как бэ светофор и он горит красным.
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33k
dima423 aed Час назад
ну если так то да, не спорю, не обратил внимания, а в тексте что то про это не написано) ...но не понятно чего газель на аварийке стоит тогда?
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6k
Дмитрий Данилов dima423 57 минут назад
Вы еще по Казахстану не ездили)
Там водилы аварийку включают, когда притормаживают, чтоб пешехода пропустить, чтоб ему в .опу не въехали.
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2k
Rekapra Дмитрий Данилов Полчаса назад
И это правильно, давно взял на вооружение такой способ предупреждения сзадиедущих. И не только для того, чтобы в зад не въехали, а также, чтобы обгонять не начали при многополосной дороге. Правда не помню, где я такое впервые увидел, но точно не в Казахстане.
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4k
Lucky 2 часа назад
Костя еще тот идиот!
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