Комплектация «Премиум»: в Карелии водитель «Лексуса» въехал в стоячую машину

Константин сообщает:



"Дорогие друзья подскажите кто виноват?

Новый Лексус седан 2018 года, комплектация премиум.

Авария 11.03.19. Согласно данным регистратора шел со скоростью 97 км/ч.



1. Я дурак шел по заснеженной дороге со скоростью почти 100.

2. Дорожники, которые не посыпали федеральную трассу.

3. Ремонтники моста, которые не поставили знаки ограничения скорости."