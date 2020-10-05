Комплектация «Премиум»: в Карелии водитель «Лексуса» въехал в стоячую машину

Владелец нового автомобиля Lexus сомневался, стоит ли выкладывать видео своей аварии, но в итоге спустя полтора года опубликовал видео. Он интересуется, кто же виноват в этом ДТП?
Константин сообщает:
"Дорогие друзья подскажите кто виноват?
Новый Лексус седан 2018 года, комплектация премиум.
Авария 11.03.19. Согласно данным регистратора шел со скоростью 97 км/ч.
1. Я дурак шел по заснеженной дороге со скоростью почти 100.
2. Дорожники, которые не посыпали федеральную трассу.
3. Ремонтники моста, которые не поставили знаки ограничения скорости."
"Дорогие друзья подскажите кто виноват?
Новый Лексус седан 2018 года, комплектация премиум.
Авария 11.03.19. Согласно данным регистратора шел со скоростью 97 км/ч.
1. Я дурак шел по заснеженной дороге со скоростью почти 100.
2. Дорожники, которые не посыпали федеральную трассу.
3. Ремонтники моста, которые не поставили знаки ограничения скорости."
Может всё дело в комплектации?
Авторский пост
Ссылки по теме:
- В Калининградской области водитель самосвала проспал торможение и завалился на бок
- Авария дня. Молодой водитель устроил ДТП под Владимиром
- Авария дня. ДТП на объездной дороге в Кривом Роге
- Авария дня. Момент массовой аварии на трассе в Уфе
- Эффектный "паровозик" с четырьмя автомобилями в Крыму
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
"Костя!... Костя!!!!"(с)
А Косте покуй))) Я же на Лексусе премиум копмлектации...)))
Издалека видно и кипешь какой то, и авто на аварийке, и красный светофор, и ...., а Костя на газулю только жмет)))
Смачно в газель приехал, чмокающий звук поцелуя двух авто, в данном случае, весьма красноречиво показал, что Костя и немного скорость не соблюдал на заснеженной дороге, и банан свой положил на все вышеописанные обстоятельства....)))
Вот уж пусть меня простит автор поста за такой здоровый цинизм, но, Газель мне тут больше жалко, она не виновата, и очень надеюсь, что покуизм Константина не привел к травмам остальных людей...
Но по факту Косте скорее всего вменили нарушение 10.1 ПДД - не оценил дорожную ситуацию
Костя выбрал скоростной режим не соответствующий дорожной обстановке.
Снег, темно, видимость плохая.
Так что, Костя, сам виноват
Так что, ремонтники тут абсолютно не при чем. Как и дорожники, не посыпавшие федеральную трассу. Остается только один вариант - "Костя - ....."
По такой дороге, ночью, да еще и с установленными знаками ремонта ехать сотку - тупость и слабоумие.
Так что верный ответ будет:
"1. Я дурак шел по заснеженной дороге со скоростью почти 100."
Там как бэ светофор и он горит красным.
Там водилы аварийку включают, когда притормаживают, чтоб пешехода пропустить, чтоб ему в .опу не въехали.