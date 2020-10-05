Четыре грузовика и легковой автомобиль стали участниками смертельного ДТП на Новорязанском шоссе в Раменском районе. Сначала столкнулись три фуры, а затем еще один большегруз врезался в Volkswagen Polo.
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Погибли две женщины, находившиеся в Volkswagen Polo. Их тела с трудом удалось извлечь из машины.
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к Ефремову его на тот же срок
Когда же таких дальнобоев начнут сажать, как за умышленное убийство общественно опасным способом?