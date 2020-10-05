FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3675 постов • 434 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Подмосковье две женщины погибли в жутком ДТП

Авария дня. В Подмосковье две женщины погибли в жутком ДТП (1 фото + 3 видео)

Автор:
05 октября 2020 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   фура   
1166
1
3
Четыре грузовика и легковой автомобиль стали участниками смертельного ДТП на Новорязанском шоссе в Раменском районе. Сначала столкнулись три фуры, а затем еще один большегруз врезался в Volkswagen Polo.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   фура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
SSD 2 часа назад
Пипец. На фуре, в последнее время, не профи ездят, а какие то олени... Не тормозит, хоть бы в отбойник "ушел", а не тупо убил двух людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Wolliger Mensch 14 минут назад
На видео видно, что поворачивать стал в последнее мгновение. Просто проспал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
771
Чучело Мяучело 17 минут назад
Ощущение что камазист вообще не тормозил. Надо в таких случаях приравнивать грузовик к отягчающим - как от 20 тонной дуры спастись то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Полчаса назад
На фуре дебил походу смс печатал
к Ефремову его на тот же срок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 2 часа назад
Пипец! Слева-справа было пусто. Нет. Мать его, надо было дальше шпарить по своей полосе.

Когда же таких дальнобоев начнут сажать, как за умышленное убийство общественно опасным способом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
EvilHomer 2 часа назад
Е@антяй за рулем большегруза, намного опаснее е@антяя категории B, а учат так же, ни как.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Авария дня. Момент смертельного ДТП в Тульской области Авария дня. Момент смертельного ДТП в Тульской области Авария дня. Водитель фуры погиб, влетев в стоявший после ДТП грузовик Авария дня. Водитель фуры погиб, влетев в стоявший после ДТП грузовик Авария дня. Под Воронежем водитель фуры устроил смертельное ДТП и сбежал Авария дня. Под Воронежем водитель фуры устроил смертельное ДТП и сбежал Авария дня. Грузовик упал в Неву Авария дня. Грузовик упал в Неву Авария дня. В Тверской области фура протаранила внедорожник Авария дня. В Тверской области фура протаранила внедорожник
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1683050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники
2
169
Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники
"Метро-2033" из пластилина
0
13
"Метро-2033" из пластилина
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Утолите жажду скорости с этим Lamborghini Diablo SV 1998 года
1
4
Утолите жажду скорости с этим Lamborghini Diablo SV 1998 года
Оксфорд учредил стипендии для чернокожих студентов
0
12
Оксфорд учредил стипендии для чернокожих студентов
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото)
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#картинки#в мире#актеры#путешествия#на различный вкус#девушки#полиция
#история#прикол#природа#кино#россия#настроение#смешные#Instagram#зоопарк#спасение
#факты#животные#интересное#прикольные#СССР#позитив#фотографии#архитектура#люди#страницы истории

На что жалуетесь?

Вернуться