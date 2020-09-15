"Europo Hurst" — Единственный в своем роде европейский взгляд на Chevrolet Camaro

Europo Hurst Camaro появился на свет в середине 1970-х, когда менеджмент компании Chevrolet задумался: а не придать ли американскому спортивному автомобилю европейский стиль?! Camaro 1976 года отправили в Италию, в мастерские Пьетро Фруа, знаменитого своими работами для Maserati, Fiat, Volvo, Glas, AC и прочих производителей. По задумке автомобиль должен был продаваться в США компанией Multi-Massenger Export, а также через поставщиков запчастей Hurst, отсюда и название. "Донор" оснащался двигателем V8 объемом 350 кубических дюймов (5,7 литров) и 4-ступенчатой "механикой". Ну и все эти американские дела с неразрезным мостом и рессорами…