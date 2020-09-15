FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3600 постов • 431 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
"Europo Hurst" — Единственный в своем роде европейский взгляд на Chevrolet Camaro

"Europo Hurst" — Единственный в своем роде европейский взгляд на Chevrolet Camaro (12 фото)

Автор:
15 сентября 2020 08:38
Сообщество : Аварии
Метки: Europo Hurst   chevrolet camaro   авто   автодизайн   олдтаймер   ретро авто   
260
12
На фотографиях аукционного дома RM Sotheby's эксклюзивный вариант Chevrolet Camaro, о котором не слышали даже самые отъявленные фанаты модели. Считается, что это единственный подобный автомобиль, когда либо созданный, причем вручную, в Италии!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Europo Hurst   chevrolet camaro   авто   автодизайн   олдтаймер   ретро авто   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя «Dymaxion» — трёхколёсный автомобиль периода Великой депрессии «Dymaxion» — трёхколёсный автомобиль периода Великой депрессии При взгляде на Lincoln Zephyr V12 «Twin Grille» 1936 года хочется обратиться к окулисту При взгляде на Lincoln Zephyr V12 «Twin Grille» 1936 года хочется обратиться к окулисту Monteverdi High Speed 375/4 — Трансъевропейский экспресс Monteverdi High Speed 375/4 — Трансъевропейский экспресс Hudson Italia — “Док Хадсон” из Италии Hudson Italia — “Док Хадсон” из Италии Wikov 35 "Kapka" — Такую машину сложно не заметить Wikov 35 "Kapka" — Такую машину сложно не заметить
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

312354



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Угадай знаменитость. Новая серия
4
46
Угадай знаменитость. Новая серия
Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу?
0
31
Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В США одобрено сооружение небольшого коммерческого ядерного реактора
0
24
В США одобрено сооружение небольшого коммерческого ядерного реактора
Петербурженка сделала селфи с мёртвым мужем и опубликовала в социальных сетях
0
54
Петербурженка сделала селфи с мёртвым мужем и опубликовала в социальных сетях
Отчего «Умное голосование» местами обернулось абсурдом
Отчего «Умное голосование» местами обернулось абсурдом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#сша#авто авария#спорт#люди#автомир#подборка#дети
#интересно#история#интересное#авария#картинки#автомобили#реакция#криминал#прикольные#путешествия
#факты#прикол#россия#дтп#кино#белоруссия#СССР#новости#в мире#разное

На что жалуетесь?

Вернуться