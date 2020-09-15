"Europo Hurst" — Единственный в своем роде европейский взгляд на Chevrolet Camaro

На фотографиях аукционного дома RM Sotheby's эксклюзивный вариант Chevrolet Camaro, о котором не слышали даже самые отъявленные фанаты модели. Считается, что это единственный подобный автомобиль, когда либо созданный, причем вручную, в Италии!
Europo Hurst Camaro появился на свет в середине 1970-х, когда менеджмент компании Chevrolet задумался: а не придать ли американскому спортивному автомобилю европейский стиль?! Camaro 1976 года отправили в Италию, в мастерские Пьетро Фруа, знаменитого своими работами для Maserati, Fiat, Volvo, Glas, AC и прочих производителей. По задумке автомобиль должен был продаваться в США компанией Multi-Massenger Export, а также через поставщиков запчастей Hurst, отсюда и название. "Донор" оснащался двигателем V8 объемом 350 кубических дюймов (5,7 литров) и 4-ступенчатой "механикой". Ну и все эти американские дела с неразрезным мостом и рессорами…
Команда маэстро Фруа кардинально изменила дизайн автомобиля — опознать в нем Camaro второго поколения решительно невозможно. Проект впервые продемонстрировали на Туринском автосалоне 1976 года, а до США автомобиль добрался в 1977 году. Причем перед отправкой на Нью-Йоркский автосалон были добавлены некоторые штрихи, в т.ч. новые колесные диски Vincent и тонированные Hurst Hatches — съемные панели в крыше над дверями. Автомобиль многим пришелся по вкусу, но логистика производства, предполагающая доставку донора из Детройта в Италию, ручную сборку и обратный путь готового продукта, делала цену Europo Hurst заоблачной. А Camaro, как альтернатива Ford Mustang, сильно дорогим быть не мог!
Как это часто бывает с уникальными проектами, на 100 % не известно, является ли Europo Hurst действительно собранным в единственном экземпляре, но скорее всего так и есть! Автомобиль провел большую часть жизни в частных коллекциях, никогда не реставрировался и пребывает в оригинальном состоянии, с легким налетом патины. Ну а как такое реставрировать?! Потеряется изрядная доля уникальности.
В конце сентября 2020 года уникальный Camaro будет выставлен на онлайн-аукцион и совершенно не понятно какая ставка сыграет. В любом случае, в США найдется масса обеспеченных энтузиастов, желающих пополнить коллекцию неизвестным Camaro с европейским акцентом. Специалисты осторожно оценивают стоимость детища Фруа на уровне 80 — 120 тысяч долларов.
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