15 примеров интересного и странного тюнинга запорожца

1 октября 1960 года с конвейера сошел первый запорожец. Автомобиль, который выпускался в СССР, заслуженно считался народным — он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надежен.
Сегодня же старые автомобили этой марки являются источником вдохновения для дизайнеров. 15 авто из нашего обзора тому подтверждение.
Сегодня же старые автомобили этой марки являются источником вдохновения для дизайнеров. 15 авто из нашего обзора тому подтверждение.
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Метки: запорожец интересное тюнинг фотографии
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