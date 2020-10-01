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15 примеров интересного и странного тюнинга запорожца

15 примеров интересного и странного тюнинга запорожца (16 фото)

Автор:
01 октября 2020 05:58
Сообщество : Автомир
Метки: запорожец   интересное   тюнинг   фотографии   
1421
16
1 октября 1960 года с конвейера сошел первый запорожец. Автомобиль, который выпускался в СССР, заслуженно считался народным — он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надежен.
Сегодня же старые автомобили этой марки являются источником вдохновения для дизайнеров. 15 авто из нашего обзора тому подтверждение.
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Метки: запорожец   интересное   тюнинг   фотографии   
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 14 часов назад
ЗАЗ 965 Багира

https://www.drive2.ru/b/288230376152342146/https://www.drive2.ru/b/288230376152342146/
ЗАЗ 965 Багира
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979
Олег 15 часов назад
Всегда восхищаюсь, отвуда у людей столько свободного времени?
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242
чокнутый 15 часов назад
вторая фотошоп
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20k
dna72 16 часов назад
Лучше не подписывал бы фото.
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