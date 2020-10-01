15 примеров интересного и странного тюнинга запорожца

1 октября 1960 года с конвейера сошел первый запорожец. Автомобиль, который выпускался в СССР, заслуженно считался народным — он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надежен.

Сегодня же старые автомобили этой марки являются источником вдохновения для дизайнеров. 15 авто из нашего обзора тому подтверждение.

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1. Гоночный автомобиль 0 Источник:

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