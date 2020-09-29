Приключения мертвецки пьяного мужчины за рулем Toyota Land Cruiser Prado

В селе Гатное под Киевом пьяный водитель Toyota Land Cruiser Prado ударил встречный автомобиль Tesla с ребенком внутри, а затем пытаясь скрыться он зацепил маршрутку. Очевидцам удалось задержать нарушителя только на парковке супермаркета, где он врезался в забор.

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