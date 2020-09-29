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Приключения мертвецки пьяного мужчины за рулем Toyota Land Cruiser Prado

Приключения мертвецки пьяного мужчины за рулем Toyota Land Cruiser Prado (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 13:18
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   авария   авто   авто авария   дтп   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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В селе Гатное под Киевом пьяный водитель Toyota Land Cruiser Prado ударил встречный автомобиль Tesla с ребенком внутри, а затем пытаясь скрыться он зацепил маршрутку. Очевидцам удалось задержать нарушителя только на парковке супермаркета, где он врезался в забор.

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Метки: toyota   авария   авто   авто авария   дтп   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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Нанук Паналык Час назад
Проект "безопасное село" - камера на каждом фонаре.
И хорошео разрешения...
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ah3007 13 минут назад
На Тесла запчастей днём с огнём не сыщешь
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2k
Азиз Ниязов 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Chris Taylor 20 минут назад
А это точно не реклама Тойоты?
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1k
Chris Taylor 18 минут назад
он со сломанной подвеской полсела обьездил!
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7k
Cornho Полчаса назад
Японовод, сэр. А принято почему-то на БМВ гнать.
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221
Fiverknot Полчаса назад
На Украине кто-то на Тесле ездит.. А говорят денег нет в стране, мол население бедное...
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−82
Алещенко Олександр 38 минут назад
Отмазаться ему явно неполучится.Количество камер ввобще зашкаливает.
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19k
Франц Лефорт Час назад
Больше всего понравились последние секунды видео! Жаль что мало!
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Том Сойер Час назад
Вот же питарас-то, а!!!!
Вот же питарас-то, а!!!!
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Johnny

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