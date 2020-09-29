Один из двух лимузинов, на которых президент Джон Кеннеди ездил в день убийства, выставят на аукцион

Не многие автомобили настолько ассоциируются с трагедиями как Lincoln Continental 1963 года - автомобиль, в котором был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди ехали на темно-синем Continental 1961 года выпуска вместе с губернатором Техаса по одной из центральных улиц Далласа, когда прогремели выстрелы, оборвавшие жизнь президента.
До сегодняшнего дня не утихают споры вокруг гибели первого лица Америки, но сейчас не об этом - сегодня об автомобилях! Дело в том, что в день гибели Джон Кеннеди передвигался на двух разных автомобилях Lincoln Continental - синем, вошедшем в историю, и гораздо менее известном белом, доставившем чету Кеннеди на базу ВВС Карсвелл в Форт-Уэрте утром трагического дня.
Синий автомобиль выставлен в Музее Генри Форда, а белый в середине октября заинтересованные граждане могут приобрести на аукционе Bonhams в Нью-Йорке. Оценочная стоимость аукционного дома составляет 300-500 тысяч долларов, что для автомобиля хоть и косвенно, но имеющего отношение к историческим событиям, не так уж и много! Тем более, что любые вещи, связанные с семьей Кеннеди, вызывают у коллекционеров огромный интерес и желание расстаться с деньгами ;)
Четырёхдневный кабриолет белого цвета вышел из ворот завода Форда в начале ноября 1963 года и на момент событий был практически новым, значась официальным автомобилем Кеннеди под кодовым названием "Limo One" - "Первый лимузин".
Президентский кортеж на улицах Форт-Уэрта по дороге на базу ВВС Карсвелл, откуда Кеннеди и губернатор Техаса полетят в Даллас
На заднем сиденье Джон Кеннеди, Жаклин Кеннеди и губернатор Техаса Джон Коннали
Утром 22 ноября 1963 года белый Continental доставил Кеннеди из отеля в базу ВВС, а после короткого перелета (между Далласом и Форт-Уэртом менее 50 километров) первые лица США сели в другой официальный Lincoln и двинулись на запланированное мероприятие, до которого, увы, не добрались... Случилось одно из самых известных событий в мировой истории, которое для представителей автомобильного сообщества всегда будет связано с Lincoln Continental.
Поскольку автомобиль был арендован у дилера Lincoln Билла Голайтли, после известных событий, белый Continental вернулся в представительство марки и в 1964 году был продан некоему гражданину для демонстрации в Музее американской трагедии. Далее, в 2013 году, спустя 50 лет после трагедии, на аукционе, приученном к памятной дате, автомобиль был продан за 318 000 долларов. Зарабатывать на горе американцы умеют...
Автомобиль монументальный, способный украсить любую коллекцию, и без кровавого шлейфа истории...
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