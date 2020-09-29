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Один из двух лимузинов, на которых президент Джон Кеннеди ездил в день убийства, выставят на аукцион

Один из двух лимузинов, на которых президент Джон Кеннеди ездил в день убийства, выставят на аукцион (16 фото)

Автор:
29 сентября 2020 08:40
Сообщество : Автомир
Метки: Lincoln Continental   lincoln   Джон Кеннеди   авто   кеннеди   олдтаймер   ретро авто   
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Не многие автомобили настолько ассоциируются с трагедиями как Lincoln Continental 1963 года - автомобиль, в котором был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди ехали на темно-синем Continental 1961 года выпуска вместе с губернатором Техаса по одной из центральных улиц Далласа, когда прогремели выстрелы, оборвавшие жизнь президента.

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Метки: Lincoln Continental   lincoln   Джон Кеннеди   авто   кеннеди   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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ваня панкин Полчаса назад
гарный авто... нравятся сильно мне такие "крейсера" автострад...
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