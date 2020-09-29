Один из двух лимузинов, на которых президент Джон Кеннеди ездил в день убийства, выставят на аукцион

До сегодняшнего дня не утихают споры вокруг гибели первого лица Америки, но сейчас не об этом - сегодня об автомобилях! Дело в том, что в день гибели Джон Кеннеди передвигался на двух разных автомобилях Lincoln Continental - синем, вошедшем в историю, и гораздо менее известном белом, доставившем чету Кеннеди на базу ВВС Карсвелл в Форт-Уэрте утром трагического дня.