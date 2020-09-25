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«Пшеничное» ДТП: в Ростовской области «КамАЗ» потерял прицеп с зерном

«Пшеничное» ДТП: в Ростовской области «КамАЗ» потерял прицеп с зерном (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 15:11
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   пожилой водитель   пшеница   
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24 сентября, на трассе Батайск – Азов в Ростовской области водитель самосвала, снимал последствия аварии с зерновозом и неожиданно запечатлел момент еще одного ДТП. На видео видно, как женщина за рулем Mazda успела сбросить скорость перед кучей зерна на дороге, а ехавший следом пенсионер на ВАЗе среагировать не успел.

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Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   пожилой водитель   пшеница   
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15  комментариев
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5k
Вася 3 часа назад
дальнобою надо оператором комментатором работать, я его больше слушал чем смотрел
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Димка Смола/67 18 минут назад
Мне моя говорит " Много ругаюсь матом " в как тут по другому скажешь если это П.И.З.Д.Е.Ц. )
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7k
Чё 36 минут назад
Несмотря на кучу сорных слов, автор ни разу никого не оскорбил: ко всем вежливо обратился, дал дельные советы. Зато в комментариях сейчас по доброте душевной всем косточки перемоют
Несмотря на кучу сорных слов, автор ни разу никого не оскорбил: ко всем вежливо обратился, дал дельные советы. Зато в комментариях сейчас по доброте душевной всем косточки перемоют
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4k
sivanov1079 47 минут назад
Дай угадаю, кто виноват с точки зрения пенсионера?
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9k
Seledochnik 53 минуты назад
70 лет под сраку небось, а всё спешат куда-то...
...пенсики через 6 полос дороги так же щемятся в час пик, каждый раз как на пожар до ближайшей "Пятерочки"
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6k
kaboza 2 часа назад
в башку никому аварийный знак поставит не пришло...как сказал комментатор "это звиздец"
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11k
робт 2 часа назад
старый 3.14дор
зрения ноль, реакции ноль, а все туда же летит...
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1k
Алек Сандр робт 2 часа назад
3.14дор тот, кто к возрасту без уважения относится. Ну, укосячил дед, ну что теперь, а обзывать его за это последними словами...как-то не по-человечески.
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50
СуньВЧуньХань или просто Волк Алек Сандр 2 часа назад
Бл. по твоим словам - возраст автоматически возвышает чела над другими. Этот дед мог с таким же успехом снести дорожного рабочего или гаишника или другой объект на дороге.

Не заметить красный попутный паркетник на желтом фоне это надо быть слепым. Херовое зрение - сиди дома. Решился сесть за руль, так нех лететь. Ехал бы он 80 успел бы тормознуть.
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25k
Snork Snorkoff СуньВЧуньХань или просто Волк 2 часа назад
Ага.. прям одни пенсы вот так вот тупо бьются, больше никто и никогда. Возраст не возвышает, но и не усугубляет вину автоматически.
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2k
Павел Новиченко СуньВЧуньХань или просто Волк 2 часа назад
Зерно на асфальте ? ... Да будь он хоть Мишей Шумахером в его лучшие года, не успел бы он ни тормознуть , ни объехать... это хуже льда. И возраст здесь вообще ни причём.
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