«Пшеничное» ДТП: в Ростовской области «КамАЗ» потерял прицеп с зерном

24 сентября, на трассе Батайск – Азов в Ростовской области водитель самосвала, снимал последствия аварии с зерновозом и неожиданно запечатлел момент еще одного ДТП. На видео видно, как женщина за рулем Mazda успела сбросить скорость перед кучей зерна на дороге, а ехавший следом пенсионер на ВАЗе среагировать не успел.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: авария авто авто авария ваз видео дтп пожилой водитель пшеница
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...пенсики через 6 полос дороги так же щемятся в час пик, каждый раз как на пожар до ближайшей "Пятерочки"
Не заметить красный попутный паркетник на желтом фоне это надо быть слепым. Херовое зрение - сиди дома. Решился сесть за руль, так нех лететь. Ехал бы он 80 успел бы тормознуть.