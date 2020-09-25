«Пшеничное» ДТП: в Ростовской области «КамАЗ» потерял прицеп с зерном

24 сентября, на трассе Батайск – Азов в Ростовской области водитель самосвала, снимал последствия аварии с зерновозом и неожиданно запечатлел момент еще одного ДТП. На видео видно, как женщина за рулем Mazda успела сбросить скорость перед кучей зерна на дороге, а ехавший следом пенсионер на ВАЗе среагировать не успел.

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