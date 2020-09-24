Верный способ полностью испортить вид Porsche Panamera

Однако автомобиль Porsche вызвал негативную реакцию у пользователей соцсети. Пока одни юзеры предлагают отобрать у водителя машину и права, другие разбираются в легальности таких доработок для дорог общего пользования. При ширине кузова в 1,9 метра и примерной длине шипов в 30 сантиметров Panamera едва укладывается в указанную законом США предельную ширину в 2,6 метра.