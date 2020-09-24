Верный способ полностью испортить вид Porsche Panamera

Соединенные Штаты наполнены всевозможными автомобильными сообществами, у каждого из которых есть свои способы модификации автомобилей. Культура Slab из Хьюстона, штат Техас, - одна из самых «интригующих».
Лезвия установлены на «каркасы», прикреплённые к колёсам машины. Эти элементы называются «свэнгами» и являются символом хьюстонской тюнинг-культуры Slab. Другие атрибуты культуры — заниженная подвеска и громкая аудиосистема. Обычно любители Слэба дорабатывают большие американские машины 70–80-х годов.
Однако автомобиль Porsche вызвал негативную реакцию у пользователей соцсети. Пока одни юзеры предлагают отобрать у водителя машину и права, другие разбираются в легальности таких доработок для дорог общего пользования. При ширине кузова в 1,9 метра и примерной длине шипов в 30 сантиметров Panamera едва укладывается в указанную законом США предельную ширину в 2,6 метра.
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