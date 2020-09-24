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Верный способ полностью испортить вид Porsche Panamera

Верный способ полностью испортить вид Porsche Panamera (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Slabs   cadillac   porsche   slab   авто   автокультура   автотюнинг   колесные диски   
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Соединенные Штаты наполнены всевозможными автомобильными сообществами, у каждого из которых есть свои способы модификации автомобилей. Культура Slab из Хьюстона, штат Техас, - одна из самых «интригующих».

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Метки: Slabs   cadillac   porsche   slab   авто   автокультура   автотюнинг   колесные диски   
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6  комментариев
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575k
XoCTeJI 3 дня назад
Panamera и так по дизайну не конфетка,этот так вообще пздц)
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10k
Алекс 2 часа назад
Ссылка coub.com
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145
злой робот 4 часа назад
эта вся облуда для того, чтоб не притерли на парковке. Америкосы паркуются часто на хруст и не заморачиваются по этому поводу.
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1k
Фрэнд 2 дня назад
Баклажан стайл.
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581
Hornet 3 дня назад
А на автомобиле у них тоже социальную дистанцию и интервал ввели?
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8k
Мафусаил 3 дня назад
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