Дети на дороге! Отличная реакция водителя из Златоуста

Автор ролика из Златоуста опубликовал видео неприятной ситуации, которая произошла с ним в октябре этого года. Если бы не отличная реакция водителя, то все могло бы закончится очень печально.
Седых волос у водителя точно прибавилось!
Авторский пост
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Конечно хорошо что все хорошо.