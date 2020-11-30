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Дети на дороге! Отличная реакция водителя из Златоуста

Дети на дороге! Отличная реакция водителя из Златоуста (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   везение   видео   дети   дтп   пешеход   повезло   
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Автор ролика из Златоуста опубликовал видео неприятной ситуации, которая произошла с ним в октябре этого года. Если бы не отличная реакция водителя, то все могло бы закончится очень печально.

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Метки: авария   авто   везение   видео   дети   дтп   пешеход   повезло   
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9k
Алексей 41 минуту назад
Я за офисным столом тормозить начал
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Pavel 16 секунд назад
Водиле респект! ещё плюсик за то что ехал с разумной скоростью которая позволила вовремя среагировать! Да и тормоза в хорошем состоянии!
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30k
Олег Полминуты назад
я не кровожадный, но ремня-б всыпал и детям и родителям особенно
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4k
panama 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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13k
Alex 23 минуты назад
Реакция есть - дети не пострадали!
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1k
maloy Полчаса назад
Просто соблюдал скоростной режим без всяких +19, вот и обошлось
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101
Владимир Полчаса назад
Женщины... всегда смотрят в противоположную сторону от опасности :)
Конечно хорошо что все хорошо.
Женщины... всегда смотрят в противоположную сторону от опасности :) Конечно хорошо что все хорошо.
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22k
Франц Лефорт Полчаса назад
А где бл.... родители?
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2k
Азиз Ниязов Франц Лефорт 19 минут назад
Минусят твой коммент))
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