Самодельный мотоцикл американского фермера из деталей старого трактора

Всё, из чего сделан этот мотоцикл, не подходит для создания двухколёсных транспортных средств максимально, насколько это возможно. И, тем не менее, это не бутафория, мотоцикл работает и на нем даже можно ездить. Обладая достаточной уверенностью, слабоумием и отвагой.

0 Источник: Умелец по имени Ларри Медвиг из солнечного кукурузного Огайо решил создать нечто среднее между трактором и мотоциклом. Самое интересное – он не ставил перед собой цель удивлять публику своей поделкой. Ларри просто ездил на этом мотоцикле, стараясь не привлекать особого внимания.

0 Источник: Как вы понимаете, всё получилось с точностью до наоборот. Мотоцикл, будто выехавший прямиком из фильмов про зомбиапокалипсис привлекал к себе внимание абсолютно всех, от маленьких детей, до престарелых фермеров, с ностальгией вспоминавших свою молодость, проведенную в полях за рулем трактора Формолл, от которого Ларри позаимствовал кусок капота.

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0 Источник: "Эта штука едет как старый стол на двух ножках, к которым приделали колёса от грузовика", – так отзывался мастер о своей поделке, и я ему охотно верю.



Рамой мотоциклу послужили старые водопроводные трубы. Посредине, под тракторным капотом находится одноцилиндровый мотор International Harvester LB. Этот двигатель предназначен для привода механизированного сельхозинвентаря, но никак не для транспортных средств, в особенности – двухколёсных.

0 Источник: Мотор низкооборотистый, мощностью около 5 л.с. Цепная передача идет от вала отбора мощности на редуктор, выполняющий здесь роль сцепления и коробки передач, а от него на заднее колесо крутящий момент передается ремнем. Тормозом оборудовано только заднее колесо, а сами колёса от мини трактора.

0 Источник: Поездив некоторое время на этой штуке, Ларри пересел на более подходящий транспорт, а его трактор-цикл стал рекламным стендом для магазина запчастей.