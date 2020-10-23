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Самодельный мотоцикл американского фермера из деталей старого трактора

Самодельный мотоцикл американского фермера из деталей старого трактора (6 фото)

Автор:
23 октября 2020 09:43
Сообщество : Автомир
Метки: авто   мото   мотоцикл   самоделка   трактор   
997
6
Всё, из чего сделан этот мотоцикл, не подходит для создания двухколёсных транспортных средств максимально, насколько это возможно. И, тем не менее, это не бутафория, мотоцикл работает и на нем даже можно ездить. Обладая достаточной уверенностью, слабоумием и отвагой.
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Метки: авто   мото   мотоцикл   самоделка   трактор   
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8  комментариев
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537
Gaijin 48 минут назад
слабоват.... Немцы из нашего танка соорудили...
слабоват.... Немцы из нашего танка соорудили...
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4k
Дмитрий Горчилин 21 минуту назад
Была болгарка, было скучно..
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151
Технік Кіровоград 2 часа назад
Так это ж МТ!
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
"Сельхозинвентарю" 5 л.c. не до фига будет? Столько не у всякого мопеда есть. Так что насчёт "но никак не для транспортных средств, в особенности – двухколёсных" погорячились.
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229
Botanik Vulgaris Yasen_Perec 2 часа назад
Я думаю там опечатка, слишком большой двигатель для 5 л.с.
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11k
Yasen_Perec Botanik Vulgaris 2 часа назад
Возможно.
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229
Botanik Vulgaris Час назад
Нет, не опечатка, действительно 5 лс
Нет, не опечатка, действительно 5 лс
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5k
mbr Botanik Vulgaris 57 минут назад
нет, не опечатка, для тракторной техники нормально, когда объём 20 литров, и мощность в 15 л.с. Там нужен момент на холостых оборотах, а большая мощность не нужна.
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