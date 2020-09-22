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Никто даже не разнял! Конфликт на дороге закончился избиением пенсионера

Никто даже не разнял! Конфликт на дороге закончился избиением пенсионера (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 сентября 2020 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт на дороге   пожилой водитель   разборки на дороге   
556
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В Кирове на улице Риммы Юровской мелкий конфликт на дороге закончился избиением пенсионера. Как сообщают очевидцы, пожилой водитель на микроавтобусе Mercedes подрезал белую Kia, и на перекрестке с проспектом Строителей крепкий мужчина из корейского автомобиля решил воспитать дедулю.

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Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт на дороге   пожилой водитель   разборки на дороге   
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32k
dima423 Час назад
не ну можете минусить...но этот пенс сам хорош, сделал ВСЕ возможное чтобы его описдюлили хорошенько)) и чето мне его не жалко совсем
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2k
Азиз Ниязов 20 минут назад
Дед туповат. Зачем в отмах на такого кидаться? Мог вообще жизнь там свою оставить.
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24k
Fat Lynx Полчаса назад
Еще раз все пересмотрел.
Дед - реально ох-у-ев-ший мудак! И по щам получил заслуженно.
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1k
Вадик Бондаренко Полчаса назад
Да кого,пенсик уже с белкой,мужик не на 100% прав,но такому идиоту который еще и с палкой грех не вдарить.жду минусы
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20k
Vazari 37 минут назад
А никого не смутило, что вторая запись обрезана. Отсутствует кусок от момента подрезания и до остановки на светофоре. Я почему-то уверен, что закомплексованный РИОвод, "полечил" дедка несколько раз, но, видимо неудачно, от того и решился на активные действия.
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16k
SerGProS 41 минуту назад
Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро! Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой © "Двенадцать стульев"
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7k
Антон Семёныч 46 минут назад
Два спорных момента.
1. Он не подрезал, он не уступил при выезде. Барышни так любят делать. Они смотрят по сторонам и не понимают с какой скоростью движутся другие участники. Включила поворотник и попёрла, а вы там как нибудь оттормозитесь, если сможете или в жопу себе кого нибудь поймаете, кто менее внимательный сзади едет. А нарушитель спокойно уедет.
2. Дед из старых забияк. Видно в молодости был такой же горячий как и бородач. Но здоровье уже не то, а привычки остались. Выходить из машины и кидаться на более подготовленного соперника, что видно невооруженным глазом, смысла не было.
А теперь будет урок обоим. Старому башку стрясли на склоне лет, а бородачу сейчас в полиции крови попьют.
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24k
Fat Lynx Антон Семёныч 16 минут назад
Ну старому еще машину ремонтировать... думаю, разойдутся краями.
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24k
Fat Lynx 58 минут назад
Это все из-за переоценки своих возможностей...
Человеку сделали замечание, вероятно справедливое. Он же решил замечание оспорить, при чем достаточной аргументации не нашел... за что и поплатился.
Кстати, били его не сильно, скорее поучительно
, взывая к остаткам разума.
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16k
SerGProS Fat Lynx 47 минут назад
Да вроде нормально так престарелый головой "кивал". Очень энергично.
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20k
Vazari Fat Lynx 44 минуты назад
Дай Бог, чтобы когда ты доживешь до возраста этого дедка, тебя били бы исключительно поучительно и не сильно.
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1k
Вадик Бондаренко Fat Lynx Полчаса назад
+ мне тоже так показалось,не просто так он в щель эту влез.
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24k
Fat Lynx Vazari Полчаса назад
Дай Бог!
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24k
Fat Lynx SerGProS Полчаса назад
После того, как он машину ногами пинать начал, я вообще удивлен, как эта голова не отвязалась...
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3k
кот базилий Час назад
Не нада "подрезать" и драться тоже.
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10k
P.F. Час назад
Херясе, дед борзый! До седых мудей дожил, а ума не нажил... По делу схлопотал люлей.
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6
Владимир Час назад
Годы не прибавляют мудрости, если был мудаком, станешь старым мудаком, а не мудрецом.
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2k
Азиз Ниязов Владимир 22 минуты назад
Почему старость уважали? Потому что раньше до старости доживали мудрые. А теперь каждый мудак седеной своей блещит
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1k
Игорь Час назад
не повод, конечно, кулаками размахивать, но дед накосячил.
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55k
Опиум для народа Игорь Час назад
Так дед и начал размахивать.За что справедливо и оп"здюлился.
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35k
Вепс Час назад
Я вот не вижу чтобы кто-то кого-то подрезал, дед выехал на дорогу, а бородачу пришлось сбросить скорость чтобы в него не въехать, причем расстояние было достаточное чтобы дед мог выехать. А вот дальше я вижу двух ослов которые быкуют друг на друга, хотя зачинщик конечно бородач, он первый руки распустил.
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55k
Опиум для народа Вепс Час назад
Чего он там распустил-то? Так хомячка не травмируешь..
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274
Рафаэль Час назад
Капец дедок схлопотал, по идее сам начал быковать
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55k
Опиум для народа Час назад
Мало нарезал старому г@ндону.
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11k
Объект реальности Час назад
а где подрезал то?
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24k
Fat Lynx Объект реальности 19 минут назад
да дело не в подрезании, а в том, что дед решил на светофоре выяснить отношения. Присмотрись, они сначала разъехались и снова дед догнал его на светофоре, после чего поравнялся и начал рожи в окно корчить, а уже опосля к нему вышли сделать замечание, которое он не воспринял и полез быковать и руки распустил (толкаться начал именно дед), а поле чего уже и получил в бороду... но не успакоился и начал пинать машину, за что получил еще раз. Потом схватился за железяку, догнал отъезжающий автомобиль и сознательно повредил его...
Так что дело не в подрезании, а в том, что старый мудак берега попутал.
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128
чокнутый Час назад
дед по делом огреб, старое быдло!
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29k
Опаньки Час назад
пенс конечно тот еще стрит-файтер,
но я вот не вижу где он кого подрезал. Просто не скоростная машина совершает маневр...
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1k
SSD 2 часа назад
Дед сам еще тот быдляк... Поделом. Это не мудрый мужчина в годах, а старый мудаГ.
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