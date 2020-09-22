Никто даже не разнял! Конфликт на дороге закончился избиением пенсионера

В Кирове на улице Риммы Юровской мелкий конфликт на дороге закончился избиением пенсионера. Как сообщают очевидцы, пожилой водитель на микроавтобусе Mercedes подрезал белую Kia, и на перекрестке с проспектом Строителей крепкий мужчина из корейского автомобиля решил воспитать дедулю.
Завязка конфликта в самом начале ролика
Авторский пост
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Дед - реально ох-у-ев-ший мудак! И по щам получил заслуженно.
1. Он не подрезал, он не уступил при выезде. Барышни так любят делать. Они смотрят по сторонам и не понимают с какой скоростью движутся другие участники. Включила поворотник и попёрла, а вы там как нибудь оттормозитесь, если сможете или в жопу себе кого нибудь поймаете, кто менее внимательный сзади едет. А нарушитель спокойно уедет.
2. Дед из старых забияк. Видно в молодости был такой же горячий как и бородач. Но здоровье уже не то, а привычки остались. Выходить из машины и кидаться на более подготовленного соперника, что видно невооруженным глазом, смысла не было.
А теперь будет урок обоим. Старому башку стрясли на склоне лет, а бородачу сейчас в полиции крови попьют.
Человеку сделали замечание, вероятно справедливое. Он же решил замечание оспорить, при чем достаточной аргументации не нашел... за что и поплатился.
Кстати, били его не сильно, скорее поучительно , взывая к остаткам разума.
Так что дело не в подрезании, а в том, что старый мудак берега попутал.
но я вот не вижу где он кого подрезал. Просто не скоростная машина совершает маневр...