Никто даже не разнял! Конфликт на дороге закончился избиением пенсионера

В Кирове на улице Риммы Юровской мелкий конфликт на дороге закончился избиением пенсионера. Как сообщают очевидцы, пожилой водитель на микроавтобусе Mercedes подрезал белую Kia, и на перекрестке с проспектом Строителей крепкий мужчина из корейского автомобиля решил воспитать дедулю.

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