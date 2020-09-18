Чем больше, тем лучше: Ram 4500 с кузовом длиной почти 5 метров

Этот Ram 4500 с кузовом длиной 16 футов (4,9 метра), вероятно, один из самых длинных пикапов в мире. Его создали по заказу шейха и коллекционера необычных автомобилей Хамада бин Хамдана аль Нахайяна.
Чёрный пикап, который сам шейх называет самым длинным в мире, получил имя «Аль-Бануш». Чтобы вместить гигантскую грузовую платформу, колёсную базу Ram растянули до 5207 миллиметров. Теперь пикап, выглядящий довольно неповоротливо при езде по пустынным барханам, может служить бассейном в жаркую погоду.
Ram, оснащённый дизельной «турбошестёркой» объемом 6,7 литра, стал частью экспозиции собственного музея аль Нахайяна, посвящённого истории внедорожников.
Обширная коллекция музея, включающая в себя как классические модели, так и безумные грузовики и монстр-траки, принесла шейху запись в Книге рекордов Гиннесса: он был признан владельцем самого большого количества полноприводных автомобилей в мире.
Обширная коллекция музея, включающая в себя как классические модели, так и безумные грузовики и монстр-траки, принесла шейху запись в Книге рекордов Гиннесса: он был признан владельцем самого большого количества полноприводных автомобилей в мире.
В прошлом году в число самых необычных экземпляров его коллекции вошёл 11-метровый пятиосный внедорожник Dhabiyan, построенный на базе американского военного тягача.
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