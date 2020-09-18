FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6483 поста • 643 подписчика подписаться
Новое > Авто > Сообщество Автомир 
Чем больше, тем лучше: Ram 4500 с кузовом длиной почти 5 метров

Чем больше, тем лучше: Ram 4500 с кузовом длиной почти 5 метров (4 фото)

Автор:
18 сентября 2020 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: dodge   dodge ram   авто   автомир   автомобили   внедорожник   пикап   
469
4
Этот Ram 4500 с кузовом длиной 16 футов (4,9 метра), вероятно, один из самых длинных пикапов в мире. Его создали по заказу шейха и коллекционера необычных автомобилей Хамада бин Хамдана аль Нахайяна.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: dodge   dodge ram   авто   автомир   автомобили   внедорожник   пикап   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Александр 22 часа назад
Компенсатор члена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 часов назад
был как то на авто экзотике "среднестатистическая" американская ретро авто в гараж не влезет по габаритам.что по ширине что по длине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Очень крутой 70-летний Dodge Power Wagon с новым мощным двигателем Очень крутой 70-летний Dodge Power Wagon с новым мощным двигателем Классический Dodge Challenger 1972 превратили в крутой внедорожник Классический Dodge Challenger 1972 превратили в крутой внедорожник Один из трех: необычный внедорожник Intruder, построенный на базе Mercedes-Benz G-Class Один из трех: необычный внедорожник Intruder, построенный на базе Mercedes-Benz G-Class Dodge Dakota Sport Convertible — пикап с откидной крышей Dodge Dakota Sport Convertible — пикап с откидной крышей Что такое действительно настоящий Defender, или еще раз о клонах Что такое действительно настоящий Defender, или еще раз о клонах
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

307494



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом
1
49
Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом
Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота
1
42
Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Жить в России - Сельская ипотека
2
16
Жить в России - Сельская ипотека
Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ
1
71
Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по...
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#история#кино#разное#сша#авария#истории#фотографии#коронавирус
#интересно#факты#россия#СССР#картинки#фильмы#автомобили#люди#шоу бизнес#абсурд
#прикол#интересное#животные#актеры#комментарии#прикольные#дети#природа#Душевное#архитектура

На что жалуетесь?

Вернуться