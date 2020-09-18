Чем больше, тем лучше: Ram 4500 с кузовом длиной почти 5 метров

Чёрный пикап, который сам шейх называет самым длинным в мире, получил имя «Аль-Бануш». Чтобы вместить гигантскую грузовую платформу, колёсную базу Ram растянули до 5207 миллиметров. Теперь пикап, выглядящий довольно неповоротливо при езде по пустынным барханам, может служить бассейном в жаркую погоду.