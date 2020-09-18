В Архангельске автомобиль сбил двух девочек, перебегавших дорогу в неположенном месте

На кадрах видно, как школьницы выбегают из-за припаркованной у выезда из двора «Газели» и встречной иномарки. В соцсетях местные жители пишут, что грузовой автомобиль, который закрыл обзор, – бесхозный, и уже долгое время стоит там со спущенными колесами.