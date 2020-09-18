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В Архангельске автомобиль сбил двух девочек, перебегавших дорогу в неположенном месте

В Архангельске автомобиль сбил двух девочек, перебегавших дорогу в неположенном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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В Архангельске две девятилетние девочки не дошли до пешеходного перехода и рванули через дорогу напрямик. Как оказалось, прямо под колеса автомобиля. С травмами обе школьницы были госпитализированы.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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11  комментариев
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13k
AlexЕЙ Час назад
Тут всех жаль, и водителя, и девочек. Родители не научили? Может и учили. Дети часто поступают необдуманно.
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772
Леший 3 минуты назад
блин ну видно было как слева мелькнули розовые куртки...жалко водилу
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231
С миру по нитке 8 минут назад
дорога только для автомобилей ,когда наш тупой народ это поймет вот таких вот случаев станет куда меньше!
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1k
Vitamin 14 минут назад
Был же момент, когда ярко-красные куртки мелькали слева за поршем...
Тормозить бы уже начал бы..., на видосе плохо понятно, как на самом деле было..
А так да, и водилу жалко, и по закону виноват, "автомобиль- траспортное средство повышенной опасности, вести его надо так, чтобы бла бла бла, скорость движения выбирать с учетом обстановки, бла бла бла..."
ПС. Если честно, сам стремаюсь таких ситуаций.., особенно, когда ждешь помеху справа, тут хоть с другой полосы лишняя секунда набегает для принятия решения..
Сам вдоль машин крадусь по улицам, и всегда под колеса припаркованных смотришь, чтобы ноги чью нибудь там не стояли..
А как к зебре подъезжаю, нога на тормозе.
И это не паранойя, стажа 20 лет круглогодичного, но одной такой ситуации достаточно перевернуть себе жизнь до и после.
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9k
ЕвгенийДончак 39 минут назад
Ошибка в названии публикации: вместо "В Архангельске автомобиль сбил двух девочек, перебегавших дорогу в неположенном месте" должно быть "В Архангельске две несовершеннолетних нарушительницы ПДД бросились под колёса автомобиля".

P.S.: Искренне жаль водителя автомобиля...
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2k
Димка Смола/67 50 минут назад
Не дай Бог оказать в роли всех участников. Берегите себя и своих близких !
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873
Шурман 52 минуты назад
Детей жаль и водилу тоже . Теперь затаскают , в этот момент главное на пробку не наступить .
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32k
dima423 53 минуты назад
ппц( ну дай бог чтоб выздоровели девчонки и надеюсь им урок будет впрок...
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688
Kariya 56 минут назад
Да тут скорее из-за встречной машины не видно что на дорогу бегут, чем из-за грузовика.
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2k
Ухалус Посовиномус Час назад
У мужика даже шансов дернуться не было.
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