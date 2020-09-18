В Архангельске автомобиль сбил двух девочек, перебегавших дорогу в неположенном месте

В Архангельске две девятилетние девочки не дошли до пешеходного перехода и рванули через дорогу напрямик. Как оказалось, прямо под колеса автомобиля. С травмами обе школьницы были госпитализированы.
На кадрах видно, как школьницы выбегают из-за припаркованной у выезда из двора «Газели» и встречной иномарки. В соцсетях местные жители пишут, что грузовой автомобиль, который закрыл обзор, – бесхозный, и уже долгое время стоит там со спущенными колесами.
Автомобилем «Фольксваген» с регистратором управлял 36-летний водитель.
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Тормозить бы уже начал бы..., на видосе плохо понятно, как на самом деле было..
А так да, и водилу жалко, и по закону виноват, "автомобиль- траспортное средство повышенной опасности, вести его надо так, чтобы бла бла бла, скорость движения выбирать с учетом обстановки, бла бла бла..."
ПС. Если честно, сам стремаюсь таких ситуаций.., особенно, когда ждешь помеху справа, тут хоть с другой полосы лишняя секунда набегает для принятия решения..
Сам вдоль машин крадусь по улицам, и всегда под колеса припаркованных смотришь, чтобы ноги чью нибудь там не стояли..
А как к зебре подъезжаю, нога на тормозе.
И это не паранойя, стажа 20 лет круглогодичного, но одной такой ситуации достаточно перевернуть себе жизнь до и после.
P.S.: Искренне жаль водителя автомобиля...