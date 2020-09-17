Медвежонок чуть не попал под колёса автомобиля в Петербурге

На путепроводе над трассой М-11 «Нева» от Московского шоссе в сторону Пушкина медвежонок выбежал на проезжую часть и чуть не оказался под колесами машины. Автомобилистка вовремя успела заметить, что по проезжей части кто-то бежит.
"Сегодня в 0:30 медвежонок решил бросится мне под колёса. Еду по мосту через трассу М-11, от Московского проспекта в сторону Пушкина", - рассказала девушка в группе в социальной сети "Вконтакте".
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Наглость - второе счастье: медведь присоединился к пикнику туристов
- Медведь оказался запертым в раскуроченном им автомобиле
- Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин
- Медведь совершил налет на магазин
- Медведь в зоопарке пристрастился к ванне
Метки: видео дикие животные животные медведь медвежонок
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...