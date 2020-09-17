Медвежонок чуть не попал под колёса автомобиля в Петербурге

На путепроводе над трассой М-11 «Нева» от Московского шоссе в сторону Пушкина медвежонок выбежал на проезжую часть и чуть не оказался под колесами машины. Автомобилистка вовремя успела заметить, что по проезжей части кто-то бежит.

0 "Сегодня в 0:30 медвежонок решил бросится мне под колёса. Еду по мосту через трассу М-11, от Московского проспекта в сторону Пушкина"­, - рассказала девушка в группе в социальной сети "Вконтакте".