FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6466 постов • 643 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Медвежонок чуть не попал под колёса автомобиля в Петербурге

Медвежонок чуть не попал под колёса автомобиля в Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 12:43
Сообщество : Автомир
Метки: видео   дикие животные   животные   медведь   медвежонок   
269
1
1
На путепроводе над трассой М-11 «Нева» от Московского шоссе в сторону Пушкина медвежонок выбежал на проезжую часть и чуть не оказался под колесами машины. Автомобилистка вовремя успела заметить, что по проезжей части кто-то бежит.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: видео   дикие животные   животные   медведь   медвежонок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Димка Смола/67 3 часа назад
ВО ВОДОДЯТЕЛ !!! Нет что бы аварийку включить и за ним ехать потихоньку. Что бы с эстакады Мишка ушел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Медведь совершил налет на магазин Медведь совершил налет на магазин Медведь в зоопарке пристрастился к ванне Медведь в зоопарке пристрастился к ванне Наглость - второе счастье: медведь присоединился к пикнику туристов Наглость - второе счастье: медведь присоединился к пикнику туристов Медведь оказался запертым в раскуроченном им автомобиле Медведь оказался запертым в раскуроченном им автомобиле Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

642709



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как воры извинялись перед Высоцким и еще пара забавных случаев из жизни артиста
0
22
Как воры извинялись перед Высоцким и еще пара забавных случаев из жизни артиста
Угадай знаменитость. Новая серия
6
50
Угадай знаменитость. Новая серия
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка
0
13
Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка
Почему розы не рекомендуется держать дома?
1
7
Почему розы не рекомендуется держать дома?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#в мире#авария#смешные#разное#москва#сша#автомобили
#факты#история#интересное#СССР#дтп#на различный вкус#ретро авто#олдтаймер#автомир#китай
#фото#прикол#люди#прикольные#россия#авто авария#картинки#природа#абсурд#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться