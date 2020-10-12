Опытный дорожный учитель, а также прекрасный звукорежиссер

Водитель не пожалел свой автомобиль и преподал хороший урок наглецу на ВАЗовской "Калине". Особенно удачно и забавно у автора ролика получилось озвучить видео.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: авария авто авто авария ваз видео дтп учитель на дороге
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