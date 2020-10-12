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Опытный дорожный учитель, а также прекрасный звукорежиссер

Опытный дорожный учитель, а также прекрасный звукорежиссер (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   учитель на дороге   
1394
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Водитель не пожалел свой автомобиль и преподал хороший урок наглецу на ВАЗовской "Калине". Особенно удачно и забавно у автора ролика получилось озвучить видео.

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Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   учитель на дороге   
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
Мудаков учить надо
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Том Сойер 14 минут назад
Клинический долпоеп-обиженка.....
Клинический долпоеп-обиженка.....
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5k
JACKAL 47 минут назад
Ну и зачем??? Таких долпоёпов на дороге как грязи, если каждого лечить таким способом... Мне например жалко бить машину об какого то хондона!!! Востанавливайся потом... гаишники, страховые, сервисы, время и нервы... Дану нах..
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5k
Петр JACKAL Полчаса назад
как зачем? поясню: Что нормальному человеку проблемы - то блогеру (ютуберу) контент))
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1k
SSD 48 минут назад
НУ мне кажется "учить" - не благодарное дело, ониж необучаемы. По страховым потом мотаться и красить... Проще пропустить и ехать по своим делам спокойно... Правило трех Д никто не отменял... А если за рулем так психовать - лучше дома сидеть, или на трамвае ездить)))
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1k
boom SSD 46 минут назад
С одной стороны да. С другой стороны, если игнорить - они будут думать что все ок, можно так и дальше делать
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1k
SSD boom 43 минуты назад
Ну если он что то поймет - то хорошо. Думаю в его сознании он делал все правильно, просто ему попался какой то неадекват))). Придурок же... Что с него взять? А в наше время они еще без страховки частенько ездят, так это вообще через суд с него что то выбить только можно будет.
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2k
Gelosum 59 минут назад
все правильно
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12k
Ligov 59 минут назад
Дол**еб, как регик абсолютно верно сказал...)
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