Забудьте о кроссоверах-кабриолетах и посмотрите на этот пикап Chevrolet Colorado

Подержанные Chevrolet Colorado не очень интересны, но герой этого поста не самый обычный пикап. Это полностью индивидуализированный шоу-кар, созданный компанией Kentucky's Cool Cars. Теперь этот автомобиль не способен выполнять свои грузовые функции.
Пикапу полностью переделали кузов: отрезали крышу, укоротили лобовое стекло, изменили линию бокового остекления. Задние двери Colorado теперь открываются против хода движения, а дно грузовой платформы вырезано: сквозь получившийся проём можно видеть компоненты пневмоподвески.
Пневмоэлементы способны практически положить кузов пикапа на покрытие. При этом в крыльях предусмотрено дополнительное пространство для 22-дюймовых дисков Bonspeed Huntington с шинами Hankook Ventus и 13-дюймовыми тормозными дисками.
Радикально переосмысленный интерьер отделан замшей со вставками из змеиной кожи. Для салона были изготовлены кастомные центральная консоль и дверные панели, а также подиум под динамики между задними сиденьями. В акустической системе использованы компоненты Pioneer и Infinity.
Каким именно двигателем кабриолет приводится в движение, не уточняется. Неизвестна и цена, за которую аукционисты Mecum рассчитывают продать экстравагантный Chevrolet Colorado (по некоторым оценкам, она составит около 100 тысяч долларов). Аукцион состоится в ноябре.
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