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Забудьте о кроссоверах-кабриолетах и посмотрите на этот пикап Chevrolet Colorado

Забудьте о кроссоверах-кабриолетах и посмотрите на этот пикап Chevrolet Colorado (12 фото)

Автор:
15 сентября 2020 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: chevrolet   авто   автомобили   кастомайзинг   найдено на ebay   пикап   тюнинг   шоу-кар   
501
12
Подержанные Chevrolet Colorado не очень интересны, но герой этого поста не самый обычный пикап. Это полностью индивидуализированный шоу-кар, созданный компанией Kentucky's Cool Cars. Теперь этот автомобиль не способен выполнять свои грузовые функции.

Источник:

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Метки: chevrolet   авто   автомобили   кастомайзинг   найдено на ebay   пикап   тюнинг   шоу-кар   
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7  комментариев
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24k
Snork Snorkoff 14 часов назад
Ну дрянь же..
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Дельфин Красивый 6 часов назад
эккий уродец
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226
Вадим 10 часов назад
А король - то голый!!!!
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9k
Олегbl4 14 часов назад
Его мексикосы делали?
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13k
AlexЕЙ Олегbl4 13 часов назад
Мексиканские цыгане.)
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9k
Олегbl4 AlexЕЙ 13 часов назад
Хола, ромалэ! Ай-на-нэ-на-нэ, амигос!
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