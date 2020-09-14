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Любопытный самодельный микроавтобус родом из СССР

Любопытный самодельный микроавтобус родом из СССР (4 фото)

Автор:
14 сентября 2020 09:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   газель   микроавтобус   минивэн   ретро авто   самоделка   
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На фото явно не серийная техника — микроавтобус сделан гаражными мастерами. Сделан из того что было, тем не менее, стилистика его для 1980-х очень хороша. Тогда ведь мода была на всё квадратное, вспомним те же японские или немецкие микроавтобусы.

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Метки: авто   автомобили   газель   микроавтобус   минивэн   ретро авто   самоделка   
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