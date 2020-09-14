Любопытный самодельный микроавтобус родом из СССР

На фото явно не серийная техника — микроавтобус сделан гаражными мастерами. Сделан из того что было, тем не менее, стилистика его для 1980-х очень хороша. Тогда ведь мода была на всё квадратное, вспомним те же японские или немецкие микроавтобусы.
Внешне, как видим, всё «по-богатому». Бывалые автолюбители помнят, каково было «достать» любую запчасть во времена тотального дефицита 80-х, а здесь использована светотехника от новых на тот момент Москвич 2141 и ВАЗ-2108. Эти детали на черном рынке стоили целое состояние, а в магазине их вообще купить невозможно было.
К сожалению, не удалось найти фото салона этой машины, и оценить, насколько он комфортный. Ничего не известно и о технической части, но осмелюсь предположить, что силовой агрегат, трансмиссия и органы управления здесь от старой – доброй «Волги» ГАЗ-24.
Если хорошо присмотреться, то виден выступ редуктора заднего моста, волговские колёса.
Если хорошо присмотреться, то виден выступ редуктора заднего моста, волговские колёса.
Минивэн еще на советских номерах. Сделан, полагаю, в самом конце 1980-х, в самом конце эпохи советских «самавто». Фото датированы 2016 годом, на то время бусик находился там, где и был создан – в Харькове. Нынешняя его судьба неизвестна.
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