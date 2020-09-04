Мгновенная карма за езду по встречке: нарушители не заметили автомобиль ДПС

Автомобилисты ненавидят стоять в пробках, и порой находятся водители, которые считают себя лучше других. Чаще всего они едут по обочине, а некоторые, как герои из этого видео, по встречной полосе.

Карма быстро настигла этих торопыг! Видео снято в городе Чусовой, Пермского края. Источник: