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Мгновенная карма за езду по встречке: нарушители не заметили автомобиль ДПС

Мгновенная карма за езду по встречке: нарушители не заметили автомобиль ДПС (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоприкол   видео   встречка   гибдд   карма   нарушитель   прикол   
467
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Автомобилисты ненавидят стоять в пробках, и порой находятся водители, которые считают себя лучше других. Чаще всего они едут по обочине, а некоторые, как герои из этого видео, по встречной полосе.

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Метки: авто   автоприкол   видео   встречка   гибдд   карма   нарушитель   прикол   
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7  комментариев
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1k
Том Сойер Час назад
И вот оно - лишение.....
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279
Серега Том Сойер 46 минут назад
Не обязательно.Если не было подобных нарушений в течении года,то отделаются штрафом.
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7k
Мафусаил 5 минут назад
Бальзам на душу, такие видео)))
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7k
Атеист 7 минут назад
А я 30го августа тоже одного такого летуна по встречке заснял. За ним целых 2 экипажа погналось)) Которого я заснял на 3 протокольчика нарвался: Страховка почти с месяц просрочена, превышение скорости (летел под 130-140), да и через сплошную))
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8k
Енот Полиграфович 36 минут назад
Радостно!!!
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7k
Prostovopros Енот Полиграфович 6 минут назад
Злорадостно, если уточнить... Сам никогда ни чуть-чуточки ничего не нарушал? На фишках все критики - ну просто святые.
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28k
Элек Мек 42 минуты назад
А я ненавижу лиц нетрадиционной ориентации-обочечников.
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