Момент наезда под Цивильском попал в объектив регистратора

Этот наезд произошёл 30 августа в 18:50 на 675 километре трассы М7 при движении от Цивильска в сторону Чебоксар.
Судя по видео с регистратора, две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу, но в самый последний момент в кадре появляется «Тойота Камри».
От полученных травм 47-летняя женщина погибла на месте аварии.
Судя по видео с регистратора, две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу, но в самый последний момент в кадре появляется «Тойота Камри».
От полученных травм 47-летняя женщина погибла на месте аварии.
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Водитель по любому будет виноват. Женщину жалко, запаниковала и побежала.
У нас на дороге одной (для жителей Новосибирска - Станционная, возле Олимпийской 33/1) повешали светофор, когда количество жертв за месяц превысило 5 человек, до этого когда была одна жертва - поменяли лампочки в фонаре, потом, когда 2 - покрасили переход светоотражающей краской и знаки обновили, потом камеру установили на 40, и только спустя 6 лет этих "мер" повешали светофор с кнопкой. Оптимизация расходов...
Вопрос: что там делал автомобиль?
там висит знак 70, но все 109 едут
кому интересно - в Районе нп Три Избы, остановка Кирпичный завод называется, гугл в помощь