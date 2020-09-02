FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3585 постов • 427 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Момент наезда под Цивильском попал в объектив регистратора

Момент наезда под Цивильском попал в объектив регистратора (1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 13:33
Сообщество : Аварии
Метки: авто   дтп   переход   сбил   
842
1
Этот наезд произошёл 30 августа в 18:50 на 675 километре трассы М7 при движении от Цивильска в сторону Чебоксар.
Судя по видео с регистратора, две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу, но в самый последний момент в кадре появляется «Тойота Камри».
От полученных травм 47-летняя женщина погибла на месте аварии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авто   дтп   переход   сбил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Вепс 3 дня назад
Писец. А если бы не бежала была бы жива скорее всего. Поэтому и говорят что через дорогу нужно переходить исключительно шагом при этом смотреть по сторонам.
Водитель по любому будет виноват. Женщину жалко, запаниковала и побежала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
901
Tu9R 19 часов назад
У нас нормы такие, что должно быть определенное количество жертв, чтобы повесить светофор. Превентивно , чтобы их не было, - не вешают
.
У нас на дороге одной (для жителей Новосибирска - Станционная, возле Олимпийской 33/1) повешали светофор, когда количество жертв за месяц превысило 5 человек, до этого когда была одна жертва - поменяли лампочки в фонаре, потом, когда 2 - покрасили переход светоотражающей краской и знаки обновили, потом камеру установили на 40, и только спустя 6 лет этих "мер" повешали светофор с кнопкой. Оптимизация расходов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Maxim 2 дня назад
Очередная демонстрация того, что не должно быть в принципе нерегулируемых переходов через многополосные дороги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
............ 3 дня назад
пиз.да летуну, и по делом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Павел Плеханов 3 дня назад
Наезд совершён за пределами проезжей части.
Вопрос: что там делал автомобиль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 3 дня назад
мне вот любопытно что за дебилы делают такие нерегулируемые переходы, на таких трассах... Вместе с водилой в 1 камеру надо сажать тех кто сделал этот ПП... А тетка конечно тоже дура, вот куда ломанулась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
1k
SPWizard Объект реальности 3 дня назад
Это федералка М7 вне населенного пункта.
там висит знак 70, но все 109 едут
кому интересно - в Районе нп Три Избы, остановка Кирпичный завод называется, гугл в помощь
Это федералка М7 вне населенного пункта. там висит знак 70, но все 109 едут кому интересно - в Районе нп Три Избы, остановка Кирпичный завод называется, гугл в помощь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности SPWizard 3 дня назад
Суть осталась прежней не превышай и не убъешь, а вообще по уму светофор с кнопкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Jearom Объект реальности 2 дня назад
а кто кабель тянуть будет? следить за сохранностью, платить за электричество? помню, поставили как-то современный, с солнечной панелью - через три дня сперли панель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности Jearom 2 дня назад
Вот того кто спер поймать полошить на дорогу и переехать камазом. Чтобы понял что натворил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Jearom Объект реальности День назад
как ты его в чистом поле найдешь?камер наблюдения там нет, а были бы - сперли бы вместе с панелью. Деревенским не объяснить, им любая железка для хозяйства сойдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Странник 3 дня назад
Почему бы было не установить светофор с кнопкой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис Колосов 3 дня назад
да уж.. 4х полосное шоссе, за городом, нерегулируемый переход..конечно водитель виноват, но пролетая по шоссе такие переходы, каждый раз вопрос, как люди переходят дорогу в таких местах, это же лотерея.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SSD 3 дня назад
Эх... Надо светофор ставить. Опасный переход.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Полет таксиста: массовое ДТП в центре Петербурга Полет таксиста: массовое ДТП в центре Петербурга Авария дня. В Ростовской области в ДТП погибли два подростка Авария дня. В Ростовской области в ДТП погибли два подростка Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области Авария дня. Момент смертельного ДТП в Ивановской области Авария дня. Момент смертельного ДТП в Ивановской области Авария дня. В Марий Эл пьяный водитель перевернул встречный грузовик Авария дня. В Марий Эл пьяный водитель перевернул встречный грузовик
myymoo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9054



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Побег из тюрьмы по-немецки
1
16
Побег из тюрьмы по-немецки
Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе
1
165
Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Миндальное печенье без грамма муки ( Итальянское печенье из миндальной муки )
1
4
Миндальное печенье без грамма муки ( Итальянское печенье из миндальной муки )
По чему ностальгируют дети 90-х?
0
21
По чему ностальгируют дети 90-х?
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
24

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#дтп#дети#разное#автоприкол#комментарии#подборка#СССР
#прикол#факты#авария#история#картинки#фотографии#германия#настроение#позитив#сша
#фото#животные#кино#навальный#природа#авто авария#забавно#общество#соцсети#фильмы

На что жалуетесь?

Вернуться