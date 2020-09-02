Момент наезда под Цивильском попал в объектив регистратора

Этот наезд произошёл 30 августа в 18:50 на 675 километре трассы М7 при движении от Цивильска в сторону Чебоксар.

Судя по видео с регистратора, две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу, но в самый последний момент в кадре появляется «Тойота Камри».

От полученных травм 47-летняя женщина погибла на месте аварии.