FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео) "Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6... Все еще хотите стать фрилансерами? Этот пост вас переубедит Все еще хотите стать фрилансерами? Этот пост вас переубедит Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга.... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Автобус имени Сталина Автобус имени Сталина Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Имидж – ничто, жажда – всё! Имидж – ничто, жажда – всё! Скончался главный герой «Чёрной пантеры» Скончался главный герой «Чёрной пантеры» 20 диковинных находок, сделанных во время обычной скучной прогулки 20 диковинных находок, сделанных во время обычной скучной прогулки Пёс три года жил на могиле хозяина Пёс три года жил на могиле хозяина Лукашенко сравнил ситуацию на&nbsp;границе, с серединой июня 1941 года Лукашенко сравнил ситуацию на границе, с серединой июня 1941 года Мудрая притча о смерти Мудрая притча о смерти Завораживающие цветные фотографии Мэрилин Монро, поющей перед солдатами в Корее Завораживающие цветные фотографии Мэрилин Монро, поющей перед... Гифки Гифки Мода, что делаешь, остановись! Мода, что делаешь, остановись! 17 снимков с подвохом: что же там на самом деле происходит? 17 снимков с подвохом: что же там на самом деле происходит? 15 суровых котов, к которым и на хромой козе не подъедешь 15 суровых котов, к которым и на хромой козе не подъедешь Троны для людей с зашкаливающим ЧСВ Троны для людей с зашкаливающим ЧСВ
Главная > Авто 
"Победа" на альтернативных видах топлива

"Победа" на альтернативных видах топлива (7 фото)

Автор:
29 августа 2020 18:18
Метки: авто   альтернативное топливо   история   факты   
579
7
В первые послевоенные годы положение с топливом в стране было напряженным. Все возрастающая потребность в перевозках, значительно увеличивающийся автомобильный парк, освоение новых удаленных районов Сибири и крайнего Севера, куда завозить топливо было сложно и дорого, заставили задуматься о двигателях на альтернативных видах топлива. Особенно в таких транспортных средствах нуждались военные.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: авто   альтернативное топливо   история   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Peacemaker1873 2 часа назад
Про паровые грузовики 30х читал, а про Победу-паровоз узнал впервые. Дивный агрегат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
катафреник 54 минуты назад
паромобиль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
HUBLOT 2 часа назад
Сколько времени её запрягать надо? Пока топку разожжёшь, пока вода закипит. А потом ещё топку чистить... Людям надо Plug and Play.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 3 часа назад
Газогенераторный на... дровах.
Нарубил и наколол пару чурбаков сухосто... ой, т.е. валежника
, и дальше поехал.
Бензин нужен только для бензопилы
Газогенераторный на... дровах. Нарубил и наколол пару чурбаков сухосто... ой, т.е. валежника , и дальше поехал. Бензин нужен только для бензопилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
941k
Сергей Автор поста Luc72 3 часа назад
Для валежника достаточно топора или ножовки, на крайний случай!
Бензопила, - это уже мажоры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vladimir Yezhak 3 часа назад
Жаль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
LEPA Vladimir Yezhak 2 часа назад
У кого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру Прогоревшие стартапы, в которые вложили десятки миллионов долларов Прогоревшие стартапы, в которые вложили десятки миллионов долларов Трагическая история благородного Чарльза Роллса Трагическая история благородного Чарльза Роллса Кроссоверы-купе от 50-х и до 2000-х Кроссоверы-купе от 50-х и до 2000-х Тролль под холмом: как появился первый SAAB Тролль под холмом: как появился первый SAAB Красные "Мерседесы" - Хитрости цветомаскировки Красные "Мерседесы" - Хитрости цветомаскировки
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

941783



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов
0
182
С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов
16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас
0
34
16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас
﻿
Набирающие популярность
«Звездный двигатель», который мог бы сдвинуть всю нашу Солнечную систему
0
9
«Звездный двигатель», который мог бы сдвинуть всю нашу Солнечную систему
До чего дошел прогресс
1
7
До чего дошел прогресс
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#подборка#интересное#на различный вкус#шоу бизнес#красота#приколы#архитектура
#юмор#интересно#картинки#сша#смешные#авария#кино#люди#природа#девушки
#факты#история#россия#знаменитости#прикольные#дтп#кот#общество#фотографии#китай

На что жалуетесь?

Вернуться