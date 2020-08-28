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Ребенок на самокате едва не попал под машину в Санкт-Петербурге

Ребенок на самокате едва не попал под машину в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   везение   видео   дтп   повезло   ребенок   самокат   
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В Невском районе Петербурга на Искровском проспекте маленький ребёнок на самокате внезапно выехал прямо на дорогу. По счастливой случайности трагедии удалось избежать.

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Метки: авария   авто   везение   видео   дтп   повезло   ребенок   самокат   
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5  комментариев
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9k
ЕвгенийДончак Час назад
> "у пацана реакция оказалась лучше воспитания" (С)

С такой манерой езды это не на долго...
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1k
Mellivora 53 секунды назад
Искровский проспект вроде....
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6k
Doomer Полчаса назад
А вот за это родителей надо сношать в хвост и в гриву. И им ещё круто повезло: и пацан остался цел, и уголовное дело на них пока не завели.
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836
Олеся К 43 минуты назад
жесть просто случайно повезло
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13k
AlexЕЙ 50 минут назад
Водителю повезло, зелёный уже погас, ещё есть знак "слепые". Затаскали бы.
Водителю повезло, зелёный уже погас, ещё есть знак "слепые". Затаскали бы.
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