Ребенок на самокате едва не попал под машину в Санкт-Петербурге

В Невском районе Петербурга на Искровском проспекте маленький ребёнок на самокате внезапно выехал прямо на дорогу. По счастливой случайности трагедии удалось избежать.
«Чудом все обошлось, у пацана реакция оказалась лучше воспитания», — отмечает автор видео.
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