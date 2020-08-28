На 181-м километре Ленинградского шоссе под Тверью 34-летний водитель фуры MAN протаранил малолитражку Honda, остановившуюся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадали два человека.
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В результате пострадали водитель Honda и его 59-летняя пассажирка. Их доставили в больницу, оказали помощь и отпустили.
Момент столкновения
Последствия ДТП
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Значит умышленное ДТП и создание угрозы жизни и здоровья водителю и пассажиру Хонды.