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Авария дня. Под Тверью пострадали два человека

Авария дня. Под Тверью пострадали два человека (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 августа 2020 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   фура   
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На 181-м километре Ленинградского шоссе под Тверью 34-летний водитель фуры MAN протаранил малолитражку Honda, остановившуюся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадали два человека.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   фура   
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10  комментариев
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15k
SolomonA 7 часов назад
Если автомобиль - источник повышенной опасности, то фура - источник сверхповышенной опасности. И за такие ДТП водителя фуры (он же профессионал!) лишать права управления пожизненно. Пусть дворы метет.
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1k
Алексей 6 часов назад
На 11 секунде видно, что Хонда уже стоит на красный. Удар происходит на 21 секунде. Скорость фуры явно высоковата для таких погодных условий. Торможения не видно.
Значит умышленное ДТП и создание угрозы жизни и здоровья водителю и пассажиру Хонды.
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1k
Николай Алексей 6 часов назад
"умышленное ДТП и создание угрозы жизни и здоровья водителю и пассажиру Хонды." да вы, батенька, юрист, каких свет не видывал! )
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4k
Игорь 7 часов назад
тормоза?
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15k
SolomonA Игорь 6 часов назад
Вряд ли. Профессионал при отказе тормозоп попытался бы уйти вправо. Скорее отвлекся и прозевал красный.
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30k
Const 7 часов назад
Меня также (стоящего на красный) автобус долбанул. Тока я не первым стоял, поэтому я ещё и впередистоящего достал.
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