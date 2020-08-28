Выживший золотой Dodge Charger Barn 1967 года

На сайте Craigslist появилось объявление о продаже автомобиля Dodge Charger, возраст которого составляет 53 года. Примечательно, что транспортное средство было найдено в амбаре. Его изюминкой является уникальный заводской золотой цвет кузова.
За автомобиль продавец просит 11 500 долларов или 850 тысяч рублей. К сожалению, история этого раритетного автомобиля остаётся в тайне. Известно лишь, что в конце шестидесятых годов ХХ века он был приобретён в Аризоне, а после был оставлен в одном из амбаров Небраски. Несмотря на то, что за автомобилем долгие десятилетия никто не ухаживал, его внешний вид сохранился в достойном состоянии.
На краске видны небольшие сколы и налёт. В салоне всё находится в исправном состоянии, хотя на одном из кресел повреждена обивка. В объявлении указано, что в комплекте нет ключа от багажника.
Что касается технических характеристик, то продавец утверждает, что автомобиль полностью исправен. Изначально Charger был оснащён 5,2-литровым силовым агрегатом V8 и АКПП с индексом 727, однако в какой-то момент заводской мотор был заменён на неизвестный. По словам продавца, загадочный агрегат был изготовлен в 1973 году, имеет объем от 5,6 до 5,9 литра
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