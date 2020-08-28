Выживший золотой Dodge Charger Barn 1967 года

Что касается технических характеристик, то продавец утверждает, что автомобиль полностью исправен. Изначально Charger был оснащён 5,2-литровым силовым агрегатом V8 и АКПП с индексом 727, однако в какой-то момент заводской мотор был заменён на неизвестный. По словам продавца, загадочный агрегат был изготовлен в 1973 году, имеет объем от 5,6 до 5,9 литра