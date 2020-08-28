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Выживший золотой Dodge Charger Barn 1967 года

Выживший золотой Dodge Charger Barn 1967 года (4 фото)

Автор:
28 августа 2020 09:12
Сообщество : Автомир
Метки: Charger   dodge   dodge charger   авто   
463
4
На сайте Craigslist появилось объявление о продаже автомобиля Dodge Charger, возраст которого составляет 53 года. Примечательно, что транспортное средство было найдено в амбаре. Его изюминкой является уникальный заводской золотой цвет кузова.

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Метки: Charger   dodge   dodge charger   авто   
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kaboza 7 часов назад
Выживший золотой Dodge Charger Barn 1967 года
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