23 августа, в Медведевском районе на автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск нетрезвый 48-летний водитель за рулем Hyundai Creta столкнулся со встречным КамАЗом.
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Сообщается, что в результате ДТП пострадал только 30-летний пассажир Hyundai, он был госпитализирован
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никогда ненужно в таких случаях вылетать на встречку, оставайся на своей полосе
-пьяный водитель погиб , больше никто не пострадал.
А то бы еще убил кого.