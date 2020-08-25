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Авария дня. Пьяный автомобилист столкнулся с КамАЗом в Марий Эл

Авария дня. Пьяный автомобилист столкнулся с КамАЗом в Марий Эл (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 11:46
Сообщество : Аварии
Метки: hyundai   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   
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23 августа, в Медведевском районе на автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск нетрезвый 48-летний водитель за рулем Hyundai Creta столкнулся со встречным КамАЗом.
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Метки: hyundai   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   
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20  комментариев
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7k
KarabasBarabas День назад
У Камаза проблемы могут возникнуть. Столкновение на встречке уже произошло
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16k
Евгений 3 часа назад
Синякам надо не КАМАЗ выбирать, а например Урал, а то водитель КАМАЗа может пострадать. А Урал ещё и своим ходом потом уедет.
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2k
Варяг Евгений 2 часа назад
лучше КрАз
лучше КрАз
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2k
Варяг Евгений 2 часа назад
Авария дня. Пьяный автомобилист столкнулся с КамАЗом в Марий Эл
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16k
Евгений Варяг Час назад
Авария дня. Пьяный автомобилист столкнулся с КамАЗом в Марий Эл
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17k
Matrosskin День назад
Главное - люди не пострадали
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−69
............ День назад
[email protected] ............ 38 минут назад КамАЗист разве мог предположить, что джип опять свернёт на свою полосу? Он правильно уходил. Тот на него нёсся

никогда ненужно в таких случаях вылетать на встречку, оставайся на своей полосе
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4k
Игорь День назад
без рега камазисту будет хреново
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35
Alexey Ivanov Игорь День назад
И даже с регом может быть хреново. В ПДД написано "тормозть до полной остановки", про смену направления движения ничего нет. Вот гайцы с судейскими и выставляют тех, кто уворачивался виновными(подобных дел хватает). А бывает что наоборот, типа мог вывернуть но не вывернул значит виновен. К сожалению всё зависит от того, насколько адекватен и жаден тот, кто разбирает дело.
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4k
Игорь Alexey Ivanov День назад
но объективно - если бы он продолжал ехать прямо или взял чуть правее, синий дятел теоретически мог и вырулить на свою полосу. Но что теперь говорить, дело сделано
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4k
Барт Симпсон Игорь День назад
Камазисту будет нехорошо. нельзя ему было на встречку лезть!
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2k
aed День назад
Подкапотного нет, а салон почти цел. Норм, можно брать.
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10k
wilddewill aed День назад
Да унитаз это. Сидеть неудобно, руль неадекватный какой то. Да и тормоза так себе.... Или вы про КамАЗ?))))
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3k
Едондер пуп aed 21 час назад
А зачем вам машина без подкапотного и с целым салоном?))
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−69
............ День назад
если камаз не стал бы от него уходить по встречке, аварию можно было избежать, на джипе он ушел от столкновения
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10k
[email protected] ............ День назад
КамАЗист разве мог предположить, что джип опять свернёт на свою полосу? Он правильно уходил. Тот на него нёсся.
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10k
wilddewill [email protected] День назад
Если уже и уходить, то на свою обочину, а так то, "тормозить в своей полосе вплоть до полной остановки". Другое дело, что при резком торможении КамАЗ и потащить могло. Пневмо тормоза все таки довольно специфически работают. Один клапан контура чуть запоздал с открытием и всё, перед одним колесом начал тормозить. Там вообще, время срабатывания примерно секунда, это же не гидравлика, воздуху сначала сжаться надо, и даже несколько миллисекунд в разнице срабатывания клапанов могут привести к изменению траектории. Это не только на КамАЗ, на любом тс с пневматикой на тормозах.
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16k
иванов дмитрий День назад
наверное я плохой человек , но открывая новость надеялся увидеть
-пьяный водитель погиб , больше никто не пострадал.
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361
Fenix174 День назад
Хорошо что с камазом.
А то бы еще убил кого.
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Johnny

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