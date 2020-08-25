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В Братске в ДТП с пьяным 18-летним водителем пострадали три школьницы

В Братске в ДТП с пьяным 18-летним водителем пострадали три школьницы (1 видео)

Автор:
25 августа 2020 09:04
Сообщество : Аварии
Метки: Братск   авария   авто   дтп   переворот   
1842
1
Три школьницы 15-16 лет пострадали в ДТП с пьяным 18-летним водителем в Братске. Авария произошла вечером 19 августа в Гидростроителе. Предварительно установлено, что по дороге на остров Зуй молодой человек не справился с управлением, в результате Mitsubishi Montero опрокинулась.

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Метки: Братск   авария   авто   дтп   переворот   
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12  комментариев
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3k
Пепелац День назад
Я так понимаю, мозгов тут нет и не предвидится. Видимо тут надо давать лет 5 урановых рудников...
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6k
Tamdima День назад
Придется на всех жениться.
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1k
Serge Novikoff День назад
Какое же это ДТП? Дороги-то нет.
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7k
ScorpionDS День назад
Сработала только одна катапульта, видимо остальные уже были отстреляны ...
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9k
ЕвгенийДончак День назад
Я так понимаю, что раз закон смотрит на происходящее сквозь пальцы, то теперь родители девок самостоятельно будут разбирать малолетнего алкаша по суставам...
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9k
ЕвгенийДончак День назад
Виновник из видеоролика отметился минусом?
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7k
Serg2001 День назад
Если по справедливости, то на срок он накуролесил с учетом прежних подвигов. Раз мозгов нет, надо изолировать, пока Пашаев занят...
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673
Колючий День назад
Как той, что вылетела, ещё руки-ноги не поотрывало, жесть
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−69
............ День назад
пиз.дец там "дорога", там и трезвый вылетит с нее
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206
Юрий День назад
Девчули безмозглые покатались
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12k
Ligov День назад
Регику очень повезло...
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