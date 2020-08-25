В Братске в ДТП с пьяным 18-летним водителем пострадали три школьницы

Три школьницы 15-16 лет пострадали в ДТП с пьяным 18-летним водителем в Братске. Авария произошла вечером 19 августа в Гидростроителе. Предварительно установлено, что по дороге на остров Зуй молодой человек не справился с управлением, в результате Mitsubishi Montero опрокинулась.
В салоне иномарки в момент происшествия находились три девушки. Все пассажирки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Также молодой человек не имеет права управления транспортом. Как выяснили инспекторы, ранее он уже неоднократно подвергался административному наказанию за нарушения правил дорожного движения. Так, в мае 2020 года он отсидел 10 суток по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Также молодой человек не имеет права управления транспортом. Как выяснили инспекторы, ранее он уже неоднократно подвергался административному наказанию за нарушения правил дорожного движения. Так, в мае 2020 года он отсидел 10 суток по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
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