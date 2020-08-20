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Авария переросла в потасовку с топором и битами

Авария переросла в потасовку с топором и битами (1 видео)

Автор:
20 августа 2020 18:39
Сообщество : Аварии
Метки: авария   разборки   топор   
854
1
Конфликт с топором и битами после ДТП.

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Метки: авария   разборки   топор   
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21  комментарий
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2k
Олег 7 часов назад
Цыгане,- положительные персонажи иногда встречаются в кино,/и то в одноимённом советском сериале главную роль играл молдованин Михай Волонтир/а по жизни в большинстве своём беспридельщики,мошенники и проходимцы понимающие только язык силы.
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
Цыгане зарубились с армянами в русском городе Вольске. Нахрена их остановили-то???
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12k
Владислав Грецов 4 часа назад
горячие ребята....остужать надо...годика 3 на русском севере....
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930
Schweik 6 часов назад
Возите с собой автомат калашникова с глушителем. Тихо и стильно без криков, один выстрел под ногу такому дровосеку быстро охладит его пыл!
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23k
Fat Lynx Schweik 2 часа назад
РПК с глушителем... а лучше сразу на ЗСУ подъехать.
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9k
Dihydrogen Monoxide 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Dihydrogen Monoxide 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Sanar 6 часов назад
Надо было гранату через забор и остальных бородачей пеленать, ни какого толку от золотовской гвардии
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7k
Cornho 6 часов назад
Японоводы во всей красе!
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Sanar Cornho 6 часов назад
Ну куда же без тебя Питерец)))
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7k
Cornho Sanar 6 часов назад
А то!
Теперь вы убеждаетесь, что адекватный человек на япономарку не сядет?
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2k
Sanar Cornho 6 часов назад
Ну что ты по Питеру ровняешь, у меня два япа и вторые ВУ менять на сл. год надо, ни одного ДТП за весь период, ну что же у тебя за негатив к япам)))
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7k
Cornho Sanar 6 часов назад
Может, просто мне так на них "везёт", не знаю. Но я всегда говорю, что приятные исключения бывают, и очень рад, что вы - одно из них!
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2k
Sanar Cornho 6 часов назад
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−98
............ 7 часов назад
опять руберойды
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2k
Димка Смола/67 7 часов назад
Вот по факту это же реально обезьяны ! Орут не понять что. машут конечностями и тупые не обучаемые !
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728
Лёха 7 часов назад
С топором цыган. Причём дебил: размахивал,но использовать явно не хотел. Такому гамадрилы могли ручку изделия в анус затолкать...
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2k
Sanar Лёха 6 часов назад
Реально видно, что применить ссыт, был пост недавно человек конкретно бил лифтёра
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8k
myymoo 7 часов назад
ОблезЪяны х*ли
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