Авария переросла в потасовку с топором и битами

Вчера вечером, 19 августа, в Вольске из-за ДТП случился конфликт, один из участников которого в качестве «аргумента» использовал топор.

По информации портала «Вольск.ру», на перекрестке улиц Володарского и Коммунистической столкнулись Toyota с номерами Республики Армения и Mitsubishi с номерами Ставропольского края. Между участниками аварии разразился словесный конфликт, к месту происшествия прибыла «группа поддержки». Кроме того, к инциденту подключился местный житель, рядом с домом которого произошло ДТП. Как сообщает «Вольск.ру», горожанин начал бросаться на людей с топором. Успокаивать разбушевавшихся жителей пришлось сотрудникам полиции, Росгвардии, службы спасения