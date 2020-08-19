Mersedes или Порше? Посетили музей Porsche

Более 80 автомобилей и множество небольших экспонатов экспонируются в музее Porsche в уникальной атмосфере. Помимо всемирно известных знаковых автомобилей, таких как 356, 550, 911 и 917, экспонаты включают некоторые выдающиеся технические достижения профессора Фердинанда Порше с начала 20-го века. Уже тогда имя Porsche означало обязательство никогда не быть удовлетворенным техническим решением, которое не в состоянии полностью удовлетворить или превзойти все его требования, включая возможности для дальнейшего совершенствования.