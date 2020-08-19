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Mersedes или Порше? Посетили музей Porsche

Mersedes или Порше? Посетили музей Porsche (18 фото)

Автор:
19 августа 2020 23:17
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   porsche 550 spyder   Штутгарт   германия   музей porsche   отпуск 2019   путешествия   
1136
18
Поехали мы в замечательный город Штутгарт, посмотреть данный музей и не пожалели ни о чем.

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Метки: porsche   porsche 550 spyder   Штутгарт   германия   музей porsche   отпуск 2019   путешествия   
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16  комментариев
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753
Черный 3 дня назад
красиво) но у меня порш навсегда будет ассоциироваться с гитлером( так же как и мерс
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990
Вася Куралесофф Черный 3 дня назад
А у меня с фашистами ассоциируется компания Нестле, которая успешно их кормила. А еще БМВ. Просто поищите в сети и вы увидите массу крупных на сегодня компаний, которые зарабатывали на стремлении Гитлера воевать.
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1k
abusafam 2 дня назад
думаю кому то будет интересно
https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul_russian/2016/08/160805_ru_s_vert_cul_the_nazi_car_we_came_to_lovehttps://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul_russian/2016/08/160805_ru_s_vert_cul_the_nazi_car_we_came_to_love
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1k
abusafam 2 дня назад
вкратце- есть 4 самых дорогих жука
1й- самый первый, который сошёл с конвеера завода фольксваген. 2й и 3й- это жуки, обычный и кабриолет, подаренные Порше лично Гитлеру и и последний- который сошёл с конвеера в Мексике , если я не ошибаюсь, 26.06 2003.
кстати, в штатах до сих пор можно наискать новые запчасти для жука.
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−1
Максим 3 дня назад
Я был и в музее Мерседес, и в музее Порше и у меня после Мерседеса по отношению к музею Порше подошло выражение:"Бедненько, но чистенько." Всё таки у Мерседеса история богаче.
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1k
Rekapra Максим 2 дня назад
Был и в Порше с Мерседесом и в БМВ. Если охарактеризовать одним словом, то получится приблизительно следующее: БМВ - хайтек, Мерседес - фешенебельно, Порше - паддок. Но все три музея оооочень достойные.
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1k
AH_94 3 дня назад
Коллекция не полная. А где образцы периода 30х-40х . Или об этом периоде предпочитают не вспоминать?
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4k
disevenvis AH_94 2 дня назад
Один у нас стоит
Один у нас стоит
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4k
disevenvis 2 дня назад
Да и второй тоже
Да и второй тоже
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1k
AH_94 disevenvis 2 дня назад
Отлично! Моторы правда майбаховские....
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1k
abusafam AH_94 2 дня назад
https://avtovod.com.ua/articles/768463146-konec-epohi-v-2019-godu-volkswagen-snimaet-s-proizvodstva-znamenitogo-zhuka.htmlhttps://avtovod.com.ua/articles/768463146-konec-epohi-v-2019-godu-volkswagen-snimaet-s-proizvodstva-znamenitogo-zhuka.html
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973
Свирепый Бамбр 3 дня назад
Аффтар, что такое merSedes?
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48
Рыбаки из СПБ Автор поста Свирепый Бамбр День назад
спасибо за поправку, я понял, писал как слышится)))
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3k
Equilibrium 3 дня назад
А я коплю на Феррари
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