Mersedes или Порше? Посетили музей Porsche

Поехали мы в замечательный город Штутгарт, посмотреть данный музей и не пожалели ни о чем.
первый авто porsche
В июле 2004 года было принято решение о запуске самого впечатляющего строительного проекта в истории Dr. Ing. hc F. Porsche AG. Венское бюро архитекторов Delugan Meissl Associated Architects было выбрано из более чем 170 заявок со всей Европы на конкурс, который проводился для поиска дизайна музея. Фактическое строительство началось в октябре 2005 года.
На рубеже 2006/07 года был завершен так называемый подвал и ядро здания. К этому моменту около 21 000 кубометров бетона было использовано для подземного гаража, первого этажа, второго этажа и центральных опорных балок. Стальная конструкция, поддерживающая выставочную площадь, которая охватывает 5600 квадратных метров, была успешно завершена осенью 2007 года. Монтаж строительных систем и внутренние работы начались в том же сезоне.
Наконец, в декабре 2008 года музей был передан Porsche точно в срок. Открытие музея Порше состоялось в субботу 31 января 2009 года.
Собственно хозяин
Инженерный дух Фердинанда Порше лежит в основе выставки. Начиная с того места, где все это началось, он признает великого инженера исторической личностью.
Наряду с этим рассматривается развитие техники как формы искусства, традиции, которая повлияла на всю жизнь Фердинанда Порше .
Инженерный дух Фердинанда Порше лежит в основе выставки. Начиная с того места, где все это началось, он признает великого инженера исторической личностью.
Наряду с этим рассматривается развитие техники как формы искусства, традиции, которая повлияла на всю жизнь Фердинанда Порше .
облегченный кузов из стекловолокна
облегченный кузов алюминька
Более 80 автомобилей и множество небольших экспонатов экспонируются в музее Porsche в уникальной атмосфере. Помимо всемирно известных знаковых автомобилей, таких как 356, 550, 911 и 917, экспонаты включают некоторые выдающиеся технические достижения профессора Фердинанда Порше с начала 20-го века. Уже тогда имя Porsche означало обязательство никогда не быть удовлетворенным техническим решением, которое не в состоянии полностью удовлетворить или превзойти все его требования, включая возможности для дальнейшего совершенствования.
Авторский пост
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https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul_russian/2016/08/160805_ru_s_vert_cul_the_nazi_car_we_came_to_lovehttps://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul_russian/2016/08/160805_ru_s_vert_cul_the_nazi_car_we_came_to_love
1й- самый первый, который сошёл с конвеера завода фольксваген. 2й и 3й- это жуки, обычный и кабриолет, подаренные Порше лично Гитлеру и и последний- который сошёл с конвеера в Мексике , если я не ошибаюсь, 26.06 2003.
кстати, в штатах до сих пор можно наискать новые запчасти для жука.