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Молодой гонщик вытолкнул в кювет попутный автомобиль

Молодой гонщик вытолкнул в кювет попутный автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 14:31
Сообщество : Аварии
Метки: skoda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   подрезал   
1193
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На трассе Архангельск-Новодвинск молодой лихач на "Шкоде" совершал обгон и, при попытке избежать столкновения с поворачивающей машиной, вытолкнул в кювет попутный автомобиль.

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Метки: skoda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   подрезал   
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13  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Понос, что ли страшенный? Ну, остановись, добеги до лесополосы. Что же так припекает этих шумахеров, как будто сама смерть за ними гонится?
А вот руки распускать не стОило. Гонщик теперь легко может уравнять статусы, заявив о рукоприкладстве.
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12k
Александр Сучков Борис Карабанов 2 часа назад
да ничего он не уравняет, у тп шоковое состояние, любой суд это примет. Особенно если у него в машине еще жена с ребенком, то первые секунды- неадекватность и его за этот пендаль не тронут....
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9k
ЕвгенийДончак 58 минут назад
> "Разъяренный водитель дал молодому гонщику «леща»". (С)

Безбашенный 3,14-дор ещё легко отделался.
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1k
Яков Час назад
Легко отделался - леща отхватил.
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2k
Сергей Час назад
Надо бы добавить...
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16k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Ох, или повезло мужику, или опыт.
Когда на такой скорости слетают с дороги дергают рефлекторно руль в сторону асфальта, то машина летит кувырком....
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757
мега гон 2 часа назад
профилактический поджопник тут должен быть в обязательном порядке! сотни таких идиотов калечат и убивают тысячи людей! пару лет без прав чтобы подумать, ну и хоть остановился за поступок ответить!
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182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Повезло пацанёнку...
А мог и по-взрослому от_3,14_здить.
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380
ЙсГоры 2 часа назад
да тут одного леща маловато будет...
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11k
Объект реальности ЙсГоры 2 часа назад
тоже кажется, что он достоин большего.
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Johnny

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