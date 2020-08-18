Молодой гонщик вытолкнул в кювет попутный автомобиль

На трассе Архангельск-Новодвинск молодой лихач на "Шкоде" совершал обгон и, при попытке избежать столкновения с поворачивающей машиной, вытолкнул в кювет попутный автомобиль.
Разъяренный водитель дал молодому гонщику «леща»
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А вот руки распускать не стОило. Гонщик теперь легко может уравнять статусы, заявив о рукоприкладстве.
Безбашенный 3,14-дор ещё легко отделался.
Когда на такой скорости слетают с дороги дергают рефлекторно руль в сторону асфальта, то машина летит кувырком....
А мог и по-взрослому от_3,14_здить.