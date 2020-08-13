FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6259 постов • 631 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В одном из сараев в Калифорнии были обнаружены два DeLorean DMC-12 с минимальными пробегами

В одном из сараев в Калифорнии были обнаружены два DeLorean DMC-12 с минимальными пробегами (5 фото)

Автор:
13 августа 2020 11:08
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   delorean dmc-12   авто   делореан   
799
5
DeLorean DMC-12 — самая странная, но очень увлекательная глава в автомобильной истории. Этот футуристический автомобиль, так много обещал, но принес в основном разочарование. Две таких машины почти 40 лет простояли без движения в сарае и сейчас выставлены на продажу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: barn find   delorean dmc-12   авто   делореан   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
6k
kaboza 2 дня назад
в башке заиграла из бэк ту фьюче))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Serg2001 День назад
В одном из сараев в Калифорнии были обнаружены два DeLorean DMC-12 с минимальными пробегами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Массажное масло и свечи: тестируют врачи Массажное масло и свечи: тестируют врачи Практически новый гоночный Chevrolet Corvette простоял в гараже 48 лет Практически новый гоночный Chevrolet Corvette простоял в гараже 48 лет Широкий и очень низкий DeLorean DMC-12 с автовыставки в Японии Широкий и очень низкий DeLorean DMC-12 с автовыставки в Японии Chevrolet Nomad 1957 года больше 45 лет простоял в гараже и теперь продается Chevrolet Nomad 1957 года больше 45 лет простоял в гараже и теперь продается Судно на воздушной подушке, которое выглядит, как DeLorean DMC-12 Судно на воздушной подушке, которое выглядит, как DeLorean DMC-12 Фильм "Тачка на миллион" — история Джона Делореана Фильм "Тачка на миллион" — история Джона Делореана
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

301716



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских
0
227
И никакого мошенничества: 1000 советских рублей с процентами превратились в 35 российских
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
4
45
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Салат с киноа [ вегетарианский рецепт без майонеза ]
0
14
Салат с киноа [ вегетарианский рецепт без майонеза ]
Самая большая собака в мире
0
11
Самая большая собака в мире
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#интересное#дтп#еда#сша#комментарии#кошки#подборка
#юмор#животные#россия#картинки#питомцы#протесты#жизнь#кот#москва#полезно
#прикол#интересно#собака#авария#природа#спорт#авто авария#коты#новости#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться