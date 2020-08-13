В одном из сараев в Калифорнии были обнаружены два DeLorean DMC-12 с минимальными пробегами

DeLorean DMC-12 — самая странная, но очень увлекательная глава в автомобильной истории. Этот футуристический автомобиль, так много обещал, но принес в основном разочарование. Две таких машины почти 40 лет простояли без движения в сарае и сейчас выставлены на продажу.
В одном из сараев Калифорнии были обнаружены два экземпляра DeLorean DMC-12 с минимальным пробегом. Автомобили отправились на хранение практически сразу после покупки в 1981 году. На одометре первого DMC-12 значится пробег 22,5 километров, второй автомобиль и вовсе проехал 2,6 километра.
К сожалению, к хранению автомобилей относились не самым лучшим образом, поэтому они частично разукомплектованы, шины спущены, а кузова покрывает толстый слой пыли и грязи. Владелец планирует выручить за оба автомобиля 50 тыс. долларов, что составляет примерно 3,6 млн рублей.
Оба автомобиля сошли с конвейера в 1981 году и даже имеют последовательные VIN-номера. Под капотами располагаются идентичные 2,86-литровые V6 с отдачей 132 л.с. и 207 Нм крутящего момента работающие совместно с 5-ступенчатой МКПП. С места до 100 км/ч DMC-12 разгоняется за 10,5 секунды, а максимальная скорость достигает 177 км/ч.
За все время производства с 1981 по 1983 год компания DeLorean выпустила около 9 тыс. автомобилей DMC-12. Всего же до наших дней сохранилось около 6,5 тыс. машин.
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Метки: barn find delorean dmc-12 авто делореан
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