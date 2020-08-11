Любитель езды по обочине встретил свой КамАЗ

Обочечник на BMW так торопился, что вскоре встретил свой КамАЗ. Теперь с пеной у рта будет доказывать, что водитель автокрана должен был смотреть в зеркала и пропустить его.
Карма не заставила себя долго ждать
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Пьяный водитель BMW устроил серьезное ДТП в Севастополе
- Авария дня. В Самарской области КамАЗ потерял колесо
- Авария дня. В Подмосковье лихач устроил массовую аварию
- В Чебоксарах праздничный флагшток разнес лобовое стекло движущемуся BMW
- Авария дня. Массовое ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти
1
Новости партнёров
Загрузка...
Да еще и самонаводящиеся. На врагов человечества- обочечников, пи*доров и бмв-головного мозга. Ай, молодцы!