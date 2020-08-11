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Любитель езды по обочине встретил свой КамАЗ

Любитель езды по обочине встретил свой КамАЗ (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2020 15:16
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авто   видео   дтп   камаз   кара   обочечник   
30967
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Обочечник на BMW так торопился, что вскоре встретил свой КамАЗ. Теперь с пеной у рта будет доказывать, что водитель автокрана должен был смотреть в зеркала и пропустить его.

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Метки: bmw   авария   авто   видео   дтп   камаз   кара   обочечник   
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223  комментария
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735
Алексей Александрович 4 дня назад
Кто совершал маневр тот и виновен, теперь камазист будет торчать долг за бмв и ремонт автокрана. Тупой ублюдок на бмв будет оштрафован за езду по обочине, но получит деньги по осаго + остаток будет торчать камазист
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985
Игорь С 2 дня назад
Услада для глаз и бальзам для души ! Умеют в Наб Челнах машины делать.
Да еще и самонаводящиеся. На врагов человечества- обочечников, пи*доров и бмв-головного мозга. Ай, молодцы!
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1k
карлсон 2 дня назад
ну все попал обочечник - теперь бампер КАМАЗУ красить прийдется
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13k
ВОВЧЕГ 2 дня назад
Новость для: Заднеприводный баран, на заднеприводной БМВ, въехал в полноприводный камаз.
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13k
ВОВЧЕГ 2 дня назад
Это шедеврально, бородатый пастух вернется пасти овец.
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12k
Габит Калыков 2 дня назад
Слабенько он приложился к Камазу!
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397
Cергей 3 дня назад
Сам виноват, но видимо пошел разбираться с водителем.
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207
im240 3 дня назад
надеюсь камаз не помялся
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43k
Ибака Грозный 3 дня назад
Овцейоба подбили, вах!!!
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1k
Murych 3 дня назад
Хач что ли?
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2k
Kolyaka 3 дня назад
Даешь!!! Каждому обочечнику по личному КАМАЗу!!!
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779
Killa 3 дня назад
Да не, схватился за голову. Понял, что олень
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7k
Даниил 3 дня назад
Он пошел к водителю Камаза чтобы поинтересоваться о его самочувствии?
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142
Олег 3 дня назад
Телефон водилы КАМАЗа! Я ему денег пришлю!
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14k
Anna Олег 2 дня назад
89186725963
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203
Игорь Дегтярь 3 дня назад
Это видео можно смотреть вечно!
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183
Граф Вишенка 3 дня назад
То что гонщЕг иплан - даже не обсуждается..Но вот где такой коммунизм по части бензина и солярки??? Особенно последней! у нс уже 50, а в районах 51-52! 95-й уже видел по 52 рубля(((
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14k
Anna Граф Вишенка 2 дня назад
где то в поволжье
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2k
barracuda 3 дня назад
Камазу +1000 000 00 к карме.!!!
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7k
Ntvl 3 дня назад
х.у.л.и ты за голову хватаешься, если её у тебя нет?
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12k
Сергей Ntvl 3 дня назад
Вы просто не догадываетесь какой звон в черепушке после удара. :)
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32k
Example 6.2.6 3 дня назад
Ну это как бы не карма..это ж прямое следствие нарушение ПДД. Карма это если б он беспрепятственно дальше поехал, а с неба ему бы откуда не возьмись кирпич на лобовое упал.
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8
Антитима 3 дня назад
10 раз пересмотрел
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33k
СергейКа 3 дня назад
В этом видео прекрасно всё!
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