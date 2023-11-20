Похоже, что после нескольких месяцев как американцы нисколько не смутившись поставили на украину кассетные снаряды, мы начали сразу с большой бомбы, которая летит на 30 км вглубь ЛБС (РБК-500). На видео кадры применения российскими войсками кассетных бомб РБК-500 в районе села Старомайорское.
Во-о-о-о-т, а то все стеснялись. Первый раз вижу такие кадры. Нужно больше такого добра посылать на головы ВСУ. Уверен, его у нас очень много хранится на складах.
Одна РБК-500 вмещает в себя более 500 осколочных суббоеприпасов весом по 400 грамм каждый. Это оружие крайне эффективно против пехоты. Не всегда спасают даже глубокие траншеи, так как осколки от кассет бьют сверху вниз. Крайне уязвима и легкобронированная техника. Самое безопасное - в момент обстрела находиться под крышей.
Она предназначена для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, полевых складов боеприпасов, ж/д составов, укрепленных войсковых сооружений, военно-промышленных объектов и коммуникаций. Может покрыть поражающими элементами огромный участок до 8 квадратных километров.
Украинцам говорили, что применение ВСУ этого оружия, даст российским войскам козырь в долгосрочную перспективу. Но дураки на Банковой не верили и пытались в момент наступательной операции использовать всё, будто понимая, что, это последний шанс.
Источники сообщают, что Кремль выжидал реакции западных институтов на это нарушение украиной, но реакции почти не было, кроме пары предупреждений. Теперь ВС РФ смело может крыть всё кругом, особенно после действий Израиля в Секторе Газа.
Надо закидывать этими дешевыми бомбами все активно и массово. Нахождение ВСУ в посадках будет смертельным.
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Где нибудь ,в\на \над \под \во Львове
Или ты действительно не понимаешь, что эта война произошла именно из-за того, что американцам не позволили контролировать ресурсы России?
Текст от 11 АВГУСТА 2020, а сегодня можно увидеть применение кассетных бомб РБК-500 по врагу в районе Старомайорского.
Кассета с шрапнельными бомбами, весьма подходит для обработки лесопосадок, где укрываются (но не успели выкопать окопов и щелей для укрытия) хохлы после мясных штурмов.
Никаких конвенций на этот счет РФ не подписывала и не ратифицировала, если что - в отличие от Украины, бгг.
Другое дело, что сейчас начали применяться бомбы (в т.ч. кассетные) с УМПК, что позволяет их кидать без захода в зону действия укрПВО.
В данном случае - по отношению к Украине.
https://www-un-org.translate.goog/ru/documents/decl_conv/conventions/cluster_munitions.shtml?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapphttps://www-un-org.translate.goog/ru/documents/decl_conv/conventions/cluster_munitions.shtml?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
Это сразу гуглоперевод.
Но Вы ж понимаете, это другое (с), бгг