



Одна РБК-500 вмещает в себя более 500 осколочных суббоеприпасов весом по 400 грамм каждый. Это оружие крайне эффективно против пехоты. Не всегда спасают даже глубокие траншеи, так как осколки от кассет бьют сверху вниз. Крайне уязвима и легкобронированная техника. Самое безопасное - в момент обстрела находиться под крышей.





Она предназначена для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, полевых складов боеприпасов, ж/д составов, укрепленных войсковых сооружений, военно-промышленных объектов и коммуникаций. Может покрыть поражающими элементами огромный участок до 8 квадратных километров.



