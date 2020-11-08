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Как Франция год назад учила Китай исламистов не прессовать

Как Франция год назад учила Китай исламистов не прессовать (6 фото)

Автор:
08 ноября 2020 06:56
Метки: исламист   китай   франция   
1539
6
Китайцы своих исламистов из уйгуров воспитывают просто - по 17 часов сиди на табуретке и думай над своим поведением. А в выходной идёшь бесплатно работать на завод. У них так уже прессанули сотни тысяч радикалов и число терактов на 2020 сошло на ноль.
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Метки: исламист   китай   франция   
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krivsan 2 дня назад
говорили,что коммунизм не может быть в отдельно взятой стране,а Китай показывает что можно,делать высоко технологичные вещи и жить как партия велела
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1k
rezus_44 День назад
"они даже десятимиллионный Азербайджан не могут остановить, имея 500 000 000 населения" - а это тут при чём ? Азербайджан и Армения не на религиозной почве воюют .
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста rezus_44 12 часов назад
Ага-ага. Армяне такие-же христиане как ты армянин. И не видел ни одного азербайджанца, молящегося на коврике.

Где чурки и где религия.? Златой телец там правит.
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1k
rezus_44 Иван Кемеров 11 часов назад
Ну а ты конечно целый день за молитвами просиживаешь )))) Так и чую твой святой дух )))
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15k
Flying Dutchmen. 2 дня назад
А что ООН делает в Брюсселе?... Давно они там?...
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12k
Владислав Грецов 2 дня назад
у китайцев все жестко....
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4k
Дмитрий Горчилин 2 дня назад
Здесь очень наглядно- государству обычно все равно кому граждане молятся, абы на государство не влияли. Иконы у них там, статуи или пагоды- все равно, до тех пор, пока подданые не занимаются антигосударственной деятельностью.
Так вот, системные проблемы возникают только с одной религией. Государство просто вынуждено принимать меры, даже если чиновникам этого очень не хочется.
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3k
Игорь Дмитрий Горчилин День назад
Проблема в том, что режут законопослушных налогоплательщиков. Отсюда вывод: если резать Не послушнх Не платещиков налогов, то все ОК!
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4k
Elf_80_Lvl Дмитрий Горчилин День назад
Проблемы в Китае возникают с последователями двух религий, но не по религиозным соображениям. Вторая религия буддизм, точнее тибетский буддизм.
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2k
Hellgone 2 дня назад
Напомните мне.Это та же франция что у себя скрывала чеченских террористов ответственных за Беслан?
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Анатолий Соколов Hellgone 2 дня назад
так это те же террористы, которые устраивали в России Беслан, во Франции теперь и "развлекаются" ...
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2k
Hellgone Анатолий Соколов День назад
Угу.
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2k
Frank Borman 2 дня назад
Китай у себя дома делает то, что считает нужным. И срать он хотел на "мировое сообщество". Он настолько большой и мощный, что спокойно переживет любые санкции.
Есть еще одна страна, которая себя так же ведет. Это Израиль. Евреи контролируют все средства массовой пропаганды, финансы, Голливуд в Америке, так что им нечего бояться.
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Hellgone 2 дня назад
Всем уже давно насрать на то что думает страна просравшая две мировых войны.
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