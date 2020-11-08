Как Франция год назад учила Китай исламистов не прессовать

Китайцы своих исламистов из уйгуров воспитывают просто - по 17 часов сиди на табуретке и думай над своим поведением. А в выходной идёшь бесплатно работать на завод. У них так уже прессанули сотни тысяч радикалов и число терактов на 2020 сошло на ноль.
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А вот в 2020 во Франции такие же исламисты, которых Китай нещадно утюжил, начали отрезать бошки начали. И французский президент заблеял боевито, даже я бы сказал по Китайски - Выгнать, депортировать, защитить республику! Это всё что нужно знать о толерантности. Ты толерантно относишься к дикарям пока твоя попка розовая в безопасности.
Англия тоже рассуждала, даже после отрезания бошек англичанам. Это кое на что намекает. А вообще в политике явно не работает закон как внутри стран. Можно смело плевать на ООН и любые осуждающие взгляды. Как это делает Китай или Азербайджан. Рассуждалки губят страны, действия страны укрепляют.
Англия тоже рассуждала, даже после отрезания бошек англичанам. Это кое на что намекает. А вообще в политике явно не работает закон как внутри стран. Можно смело плевать на ООН и любые осуждающие взгляды. Как это делает Китай или Азербайджан. Рассуждалки губят страны, действия страны укрепляют.
У меня современное бессилие ООН вызывает оторопь. Зачем нужна эта свора дармоедов в Брюсселе? Они не смогут не то что Гитлеризм новый остановить, они даже десятимиллионный Азербайджан не могут остановить, имея 500 000 000 населения только в ЕС. Импотенция как она есть.
Вот кстати когда очередной толераст вздумает критиковать Китай за политику против исламизма, надо ему это в нос тыкать, описание одного из терактов. Прямой гугл перевод:
Апрель 2013 насилие
24 апреля 2013 года между полицейскими и этническими уйгурами, подозреваемыми в терроризме, вспыхнули смертельные столкновения, которые, по словам государственных чиновников, начались после того, как три местных чиновника сообщили о подозрительной группе лиц, вооруженных ножами, у дома в поселке Серикбуя, расположенном за пределами города Кашгар. Пока группа докладывала об этом своему начальству, они были задержаны вооруженными людьми, скрывавшимися в доме, и убили трех безоружных чиновников. После этого полицейские и общественные работники в местном полицейском участке были проинформированы о предыдущих отчетах рабочих и отправились разбираться с этим вопросом.
По данным китайских государственных СМИ, когда полицейские, некоторые из которых были безоружны, прибыли для расследования ситуации, вооруженные люди напали на них, убив трех полицейских и трех нападавших. Тогда девять полицейских были загнаны в угол в доме нападавших, который был подожжен, названный "спланированным террористическим актом" против невинных жертв. Согласно сообщению о происшествии, одиннадцать из погибших чиновников и полицейских были этническими уйгурами,а остальные четверо-ханьцами. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, сказал, что первоначальные полицейские расследования показали, что это было "преднамеренное нападение, совершенное жестокойтеррористическойорганизацией".
В результате насилия погиб 21 человек, в том числе полицейские и социальные работники.
Судебный
Девятнадцать членов неназванной экстремистской группировки были арестованы. Его предполагаемый лидер Муса Хесенбыл приговорен к смертной казни вместе с Рехманом Хупуром после однодневного судебного процесса в Кашгаре 12 августа за убийство, создание и руководство террористической организацией и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Трое других были приговорены к тюремному заключению на срок от девяти лет до пожизненного заключения.
Вот кстати когда очередной толераст вздумает критиковать Китай за политику против исламизма, надо ему это в нос тыкать, описание одного из терактов. Прямой гугл перевод:
Апрель 2013 насилие
24 апреля 2013 года между полицейскими и этническими уйгурами, подозреваемыми в терроризме, вспыхнули смертельные столкновения, которые, по словам государственных чиновников, начались после того, как три местных чиновника сообщили о подозрительной группе лиц, вооруженных ножами, у дома в поселке Серикбуя, расположенном за пределами города Кашгар. Пока группа докладывала об этом своему начальству, они были задержаны вооруженными людьми, скрывавшимися в доме, и убили трех безоружных чиновников. После этого полицейские и общественные работники в местном полицейском участке были проинформированы о предыдущих отчетах рабочих и отправились разбираться с этим вопросом.
По данным китайских государственных СМИ, когда полицейские, некоторые из которых были безоружны, прибыли для расследования ситуации, вооруженные люди напали на них, убив трех полицейских и трех нападавших. Тогда девять полицейских были загнаны в угол в доме нападавших, который был подожжен, названный "спланированным террористическим актом" против невинных жертв. Согласно сообщению о происшествии, одиннадцать из погибших чиновников и полицейских были этническими уйгурами,а остальные четверо-ханьцами. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, сказал, что первоначальные полицейские расследования показали, что это было "преднамеренное нападение, совершенное жестокойтеррористическойорганизацией".
В результате насилия погиб 21 человек, в том числе полицейские и социальные работники.
Судебный
Девятнадцать членов неназванной экстремистской группировки были арестованы. Его предполагаемый лидер Муса Хесенбыл приговорен к смертной казни вместе с Рехманом Хупуром после однодневного судебного процесса в Кашгаре 12 августа за убийство, создание и руководство террористической организацией и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Трое других были приговорены к тюремному заключению на срок от девяти лет до пожизненного заключения.
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Где чурки и где религия.? Златой телец там правит.
Так вот, системные проблемы возникают только с одной религией. Государство просто вынуждено принимать меры, даже если чиновникам этого очень не хочется.
Есть еще одна страна, которая себя так же ведет. Это Израиль. Евреи контролируют все средства массовой пропаганды, финансы, Голливуд в Америке, так что им нечего бояться.