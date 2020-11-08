Как Франция год назад учила Китай исламистов не прессовать

У меня современное бессилие ООН вызывает оторопь. Зачем нужна эта свора дармоедов в Брюсселе? Они не смогут не то что Гитлеризм новый остановить, они даже десятимиллионный Азербайджан не могут остановить, имея 500 000 000 населения только в ЕС. Импотенция как она есть.



Вот кстати когда очередной толераст вздумает критиковать Китай за политику против исламизма, надо ему это в нос тыкать, описание одного из терактов. Прямой гугл перевод:



Апрель 2013 насилие



24 апреля 2013 года между полицейскими и этническими уйгурами, подозреваемыми в терроризме, вспыхнули смертельные столкновения, которые, по словам государственных чиновников, начались после того, как три местных чиновника сообщили о подозрительной группе лиц, вооруженных ножами, у дома в поселке Серикбуя, расположенном за пределами города Кашгар. Пока группа докладывала об этом своему начальству, они были задержаны вооруженными людьми, скрывавшимися в доме, и убили трех безоружных чиновников. После этого полицейские и общественные работники в местном полицейском участке были проинформированы о предыдущих отчетах рабочих и отправились разбираться с этим вопросом.



По данным китайских государственных СМИ, когда полицейские, некоторые из которых были безоружны, прибыли для расследования ситуации, вооруженные люди напали на них, убив трех полицейских и трех нападавших. Тогда девять полицейских были загнаны в угол в доме нападавших, который был подожжен, названный "спланированным террористическим актом" против невинных жертв. Согласно сообщению о происшествии, одиннадцать из погибших чиновников и полицейских были этническими уйгурами,а остальные четверо-ханьцами. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, сказал, что первоначальные полицейские расследования показали, что это было "преднамеренное нападение, совершенное жестокойтеррористическойорганизацией".



В результате насилия погиб 21 человек, в том числе полицейские и социальные работники.



Судебный



Девятнадцать членов неназванной экстремистской группировки были арестованы. Его предполагаемый лидер Муса Хесенбыл приговорен к смертной казни вместе с Рехманом Хупуром после однодневного судебного процесса в Кашгаре 12 августа за убийство, создание и руководство террористической организацией и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Трое других были приговорены к тюремному заключению на срок от девяти лет до пожизненного заключения.