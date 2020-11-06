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Немного о Гражданской войне на Украине

Немного о Гражданской войне на Украине (2 фото)

Автор:
06 ноября 2020 22:12
Метки: ussr   история   украина   юмор   
1325
2
Еще 7 ноября 1917 была создана Украинская Народная Республика (УНР), которая считала себя частью Российской Империи, в правительстве там заседал всякий антибольшевистский элемент. Украинским большевикам такое было не надо, и 4 декабря по их инициативе был проведен Всеукраинский съезд советов, на котором большевики сказали, что буржуи у власти это некошерно.
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Метки: ussr   история   украина   юмор   
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3k
schmubu 3 дня назад
зачёт.
смешная это штука - история. :)
хохлам не понравится.
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11k
_delphin_ День назад
Я не за белых и не за красных. но факт остаётся фактом - только железная рука сильной вертикали власти способна сделать многих гамадрилов слегка похожих на людей. не взирая на цвет кожи, форму рожи и разрез глаз.
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28k
Юр21 3 дня назад
Хохлы - это пародия на поляков, столь же вздорны и бардачны, но в отличии от поляков жадны и трусливы, вот потому у них с государственностью никогда лада не будет.
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816
Антон Юр21 2 дня назад
Пшеки тоже не идеал нравственности и достоинства
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28k
Юр21 Антон 2 дня назад
Бесспорно!
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20k
Кактус 3 дня назад
Стиль Удавовский. Удивительно, но на удаве я не нашел сей креос. Написано зачетно. Каклам сасать. Впрочем, как всегда. Хыыы
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Батька Махно, будь он жив, сейчас был бы очень рад за Украину. Сбылась его мечта об анархии в Неньке. Батальонные вооруженные банды, рыскающие по стране - это ли не воплощение анархизма Махно. Осталось толко американские Джавелины поставить на тачанки - о на Донбасс, освобождать его от клятых москалей.
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2k
ваня панкин 3 дня назад
хохлопитеки мажьте свои пуканы, щас взрвыватся будут...
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8k
Andrey Komarov 3 дня назад
Узнаю старый добрый стиль удава и литпрома! Посему скажу одно- Афтар пешЫ исчо!
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1k
Yow 3 дня назад
как-то "история гражданской" незаметно проехала мимо "первого президента" - грушевского? (он теперь гневно смотрит с купюры 50 грн на автора поста)
именно с этого дебила-пацифиста всё и началось: почему-то грушевскому показалось, что армия, вернувшаяся с 1ой мировой, украине не нужна и просто РАСПУСТИЛ её по домам, в следствии чего украина моментально была захвачена красными, белыми, фиолетовыми и поляками...
хотя история "круглая" и всё повторяется: ровно через 100 лет дебил-янукович окончательно уг%ндошил армию и украина опять моментально была захвачена с одной стороны западом, с другой - русскими
есть страны побогаче, но грабят ту страну, у которой нет армии
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1k
Outcast Yow 3 дня назад
Атлас Россия. Географическое описание Российское Империи по губерниям и областям с географическими картами 1913 год

Атлас Россия. Географическое описание Российское Империи по губерниям и областям с географическими картами 1913 год
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Yow Outcast 3 дня назад
А причём карта ДО первой мировой к действиям грушевского? Ну, ладно, - проехали...)
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28k
Юр21 Yow 2 дня назад
Государственность, браток, должна быть в сердце у граждан, а у хохла в сердце только стремление тащить "до себе". Государственность все эти недостраны (Украина, Польша, державы Прибалтики) получили не в результате борьбы, а в подарок, а ведь государственность это не растаскивание добра по хуторам, а тяжёлая работа и многие войны.
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1k
Yow Юр21 2 дня назад
Это понятно: и караси в пруду должны быть по 1,5 кг. Но как это относится к действиям политиков, распустивших армию, что привело к захвату страны?
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Юр21 Yow 2 дня назад
Политиков вы сами выбрали, в армии которая продаёт всё и всем служите вы сами - так хер ли жаловаться!
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−126
_I_am_an_albatross 3 дня назад
Высер не осилил. А вот за козаків и казаков в коментах любопытно. Т.е. когда российские постоянно-периодически тут отличаются, то вопли, да это ж ряженные, да разогнать давно пора... Как во вторую мировую на сторону немцев переходили, то как бы без отрицания, но лучше умолчать. Собсно по жизни были ряжеными и пытались щемить остальное население. Но на фоне украинского войска, тут уж надо посмаковать, погордиться, позаплёвывать, деньгу кремлёвскую на говнометательство отработать. Коз в роду грит не было, странно, а на кацапов обижаются
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3k
Убийца Прохиндеев 3 дня назад
Автор, давай не лукавить. Украинская Народная Республика (УНР) была не "народная власть без большевиков", а чисто эсеровская.
И лучше ли большевиков эсеры - это вопрос интересный.
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3k
Убийца Прохиндеев 3 дня назад
"На совместном параде братвы УНР и ВСЮР было установлено два флага украинский и русский. И тут во время прохода Запорожского корпуса, его командир полковник Сальский дает приказ сорвать русский флаг. Сорвали и бросили под копыта коней. Толпа взревела! Подоспели деникинцы, дошло до перестрелки и гранат."
---
Слабоумного срывателя в капусту стоило покрошить
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580
Rusband 3 дня назад
Всегда сложно читать. Но в целом -
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8k
Andrey Komarov Rusband 3 дня назад
Ну так подучись немного, пять классов хотя бы...там глядишь и полегче станет
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9k
Bill 3 дня назад
Иногда сложно читать. Но в целом +
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55
alexander maksuta 3 дня назад
Браво! Стиль на 5+!
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