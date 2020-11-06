Немного о Гражданской войне на Украине

Как водится, срач начался из-за флага. На совместном параде братвы УНР и ВСЮР было установлено два флага — украинский и русский. И тут во время прохода Запорожского корпуса, его командир полковник Сальский дает приказ сорвать русский флаг. Сорвали и бросили под копыта коней. Толпа взревела! Подоспели деникинцы, дошло до перестрелки и гранат. Только выучка у войск Деникина была получше, чем у петлюровских будущих колхозников, их поимели. Цинично. С закаленными в боях белогвардейцами воевать — это ж не евреев тиранить, ёлки. Надо было спасать положение, и дальше — еще грустнее. Генерал Галицкой армии Кравс побёг на побазарить к генералу ВСЮР Бредову. Бредов Кравса промариновал в приёмной до такой степени, что Кравс сдал личное оружие и сказал, что считает себя пленным. Бредов же сказал:



«Киев, мать городов русских, никогда не был украинским и не будет»



В общем, не простил, и украинские части были вынуждены отступить от Киева. Вот так поведение одного дебила, полковника Сальского, изменило ход истории. Ведь события могли бы развиваться и по другому сценарию, не посрись деникинцы и петлюровцы в тот день, 31 августа 1919. А старый солдат алкаш Май-Маевский сказал просто:



«Что касается до наших отношений с Петлюрой, то они таковы: Петлюра или станет на платформу Единой Неделимой России, с широкой территориальной самобытностью, или ему придется с нами драться, чего, однако, войска его совершенно не желают. Глубоких корней в массах идея Петлюры не имеет и обречена на гибель»



И немедленно выпил. Зачем я привел эти цитаты? Дабы вон та часть либералов отбросила свои иллюзии «Вот если бы белые победили, Украина бы стала самостоятельной еще в 1919». Так и говорят, не вру! Директория объявила войну ВСЮР, большевики были очень довольны! Недовольным остался один Петлюра, который был вынужден свалить в Польшу, где всячески подстрекал Пилсудского напасть на Россию. А в ноябре 1919 года практически вся территория Украины находилась под контролем Деникина. Казалось бы – фсьо, занавес. Ага, щаз!