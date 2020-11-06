Немного о Гражданской войне на Украине

Еще 7 ноября 1917 была создана Украинская Народная Республика (УНР), которая считала себя частью Российской Империи, в правительстве там заседал всякий антибольшевистский элемент. Украинским большевикам такое было не надо, и 4 декабря по их инициативе был проведен Всеукраинский съезд советов, на котором большевики сказали, что буржуи у власти это некошерно.
Но изначально, как и в Петрограде, в Киеве большевики были в меньшинстве, делегаты выразили поддержку Центральной раде.
Большевики сказали древнее заклинание «Хусим!» и уехали в Харьков, где провели свой, правильный създ. На нем было провозглашено создание Украинской Народной Республики Советов, и было решено игнорить Центральную раду. Так и сосуществовали две Украинских Народных Республики. Однако буржуйская народная республика прознала, что большевики собираются подписать сепаратный мирный дорговор с Центральными державами. «Мы чё – хуже москалей?» - подумали буржуи и отправили в Брест-Литовск свою делегацию. Там балабол Троцкий разводил свои теории и дал добро на незалежность Украины, чем буржуи тут же и воспользовались: подписали сепаратный мирный договор от имени УНР.
Большевики сказали древнее заклинание «Хусим!» и уехали в Харьков, где провели свой, правильный създ. На нем было провозглашено создание Украинской Народной Республики Советов, и было решено игнорить Центральную раду. Так и сосуществовали две Украинских Народных Республики. Однако буржуйская народная республика прознала, что большевики собираются подписать сепаратный мирный дорговор с Центральными державами. «Мы чё – хуже москалей?» - подумали буржуи и отправили в Брест-Литовск свою делегацию. Там балабол Троцкий разводил свои теории и дал добро на незалежность Украины, чем буржуи тут же и воспользовались: подписали сепаратный мирный договор от имени УНР.
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В ответ на это в Киеве вспыхнуло Январское восстание, увековеченное памятником около киевского завода Арсенал*. Аффтор сих правдивых строк, будучи военнослужащим хохловойска, очень любил в самоволке у подножия сего памятника квасить в раздумиях о вечном. Вопщим, восстание было жестоко подавлено сичевиками Евгена Коновальца (которого потом ни за что рванет Паша Судоплатов), но в начале февраля 1918 большевикам удалось взять Киев. Буржуи тут же настучали о такой беспардонности немцам. Мол, «мы тут большевиков мирно режем, а кляти москали на нас напали». Так как на Украине растет много еды, немцы не лоханулись и откликнулись на призыв – ввели войска. Заодно при подписании Брестского мира с Россией, ей было велено не сувать свой нос в чужой вопрос, выхода у большевиков не было, условия мирного договора брали за кадык.
Вслед за германскими войсками в Киев вернулась и Центральна рада, гордо на всех посматривая. С такой крышей как Германия не пропадешь! Большевики опять сказали «Хусим!» и в Екатеринославе (Днепропетровске, сегодняшнем Днипри, блядь) провели Второй всеукраинский съезд, на котором из Донецко-Криворожской республики и Одесской Советской республики сделали Украинскую Советскую республику, которая просуществовала с марта по апрель 1918, после чего почила в Бозе под ударами немцев.
Все для Рады закончилось плохо потому, что аграрный вопрос её испортил. Селяне как то привыкли, что жечь помещиков это прикольно и за это им ничего не будет. Однако оказалось, что если жечь помещиков и не работать, то еда почему то тогда совсем не растет. А вот это уже не могло не напрягать немцев – выкачивание продовольствия для Фатерлянда было важнейшим условием крышевания немцами Украины. Желание заиметь 400 миллионов яиц требовало активного контроля за несушками, и немцы ввели военно-полевые суды, Центральная рада засопротивлялась. Только хозяйкой она в стране не была, поэтому была арестована. По европейски – быстро: немцы шустро разогнали оную Центральную Раду, в цирке выбрали в гетманы Павла Скоропадского, а саму Украину назвали Украинской державой. Ее даже признали 30 государств, о как. Что не помогло решить пресловутый аграрный вопрос, благодаря чему народ повалил от Скоропадского южнее, где начинал свои приключения батько Махно, и недовольные Скоропадским крестьяне стали для него хорошим подспорьем. Сам же Скоропадский продержался недолго – после старта Ноябрьской революции в Германии, немцы засобирались домой. Сам Скоропадский понимал, что без немцев он просто мужик с большими аксельбантами и понтами, поэтому он переоделся в раненого солдата и отвалил с Неньки.
Снова поменялась власть, на этот раз она перешла в руки к так называемой Директории, основанной Владимиром Винниченко и головным атаманом Симоном Петлюрой. Винниченко, в общем, был нормальный мужик, его большевики даже не съели. А вот пан Петлюра успел накосячить. Как рассказывали очевидцы, за все время, когда Киев переходил из рук в руки (13 раз!), петлюровцы имели +100 к грабежам и прочим зверствам. За интереснейшим делом еврейских погромов Петлюра как то позабыл перенастроить и проапгрейдить свою армию. Она как была сбродом блатных и шайкой нищих – такой и осталась, поэтому уже в марте 1919 года Красная Армия от Киева загнала петлюровцев в далёкие пограничные бебеня, на реку Збруч.
Так же Директория отметилась своей гениальной дипломатией. Было еще одно почти государство на тогдашней Украине – бывшие территории распавшейся Австро-Венгрии с украинским населением, самопровозглашенная ЗУНР (Западно-Украинская Народная Республика). Сегодняшний «День Соборности Украины» - это день 22 января. Именно 22 января 1919 был подписан «Акт злуки» («Акт объединения» по-русски) между ЗУНР и УНР. Злука, как и любовь с уважением у алкашей продолжалась до конца бутылки, а потом пошел раздрай. В ноябре 1919 Галицкая армия (ЗУНР) подписала Зятковский договор с Добровольческой армией (ВСЮР, вооруженные силы юга России — деникинская гопота, после того как Колчак передал Деникину админовские права) – этого прикола не понимала Директория. В свою очередь сама Директория начала переговоры с Польшей, предлагая ей за помощь в нападении на Россию целую Восточную Галицию, чего не надо было ЗУНР. Как показало время, поднасрали себе все четверо: УНР, ЗУНР, ВСЮР и Польша – все свалили в эмиграцию. Кто успел, конечно. И заметим — большевиков в этом сраче рядом не стояло. Но они были, как суслик, который, как известно — есть...
Короче, бардак был везде. Чем большевики и воспользовались, они вообще были мастера выбирать нужные моменты. Пока суд да дело, они шустро опять взяли Харьков, Киев и вообще хороший прикуп в виде практически всей территории Украины. И уже в марте 1919, на Третьем Всеукраинском съезде Советов в Харькове была провозглашена Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР), во главе с Георгием Петровским (в честь его Екатеринослав переименовали в Днепропетровск — это для тех монархiстовЪ, которые думают что Днепропетровск назвали в честь какого то из Петров, есть и такiя). Но до мира было еще далеко, мы ж не забыли про Деникина?
В мае 1919 братва Деникина попёрла на УССР, причем капитально — заняла Донбасс, Крым. И был у белых такой генерал Май-Маевский. Прославился тем, что относительно трезвым его видели только мертвым. И тем еще знаменит, что у него под носом работал самый первый советский «Штирлиц» - Павел Макаров, под видом «адъютанта его превосходительства» (см. одноименный фильм), который, наверное, в реале и доводил генерала до зеленых чертей. И случилася такая неприятность — в оставленный большевиками Киев одновременно вошли части УНР и ВСЮР, понеслась!
Как водится, срач начался из-за флага. На совместном параде братвы УНР и ВСЮР было установлено два флага — украинский и русский. И тут во время прохода Запорожского корпуса, его командир полковник Сальский дает приказ сорвать русский флаг. Сорвали и бросили под копыта коней. Толпа взревела! Подоспели деникинцы, дошло до перестрелки и гранат. Только выучка у войск Деникина была получше, чем у петлюровских будущих колхозников, их поимели. Цинично. С закаленными в боях белогвардейцами воевать — это ж не евреев тиранить, ёлки. Надо было спасать положение, и дальше — еще грустнее. Генерал Галицкой армии Кравс побёг на побазарить к генералу ВСЮР Бредову. Бредов Кравса промариновал в приёмной до такой степени, что Кравс сдал личное оружие и сказал, что считает себя пленным. Бредов же сказал:
«Киев, мать городов русских, никогда не был украинским и не будет»
В общем, не простил, и украинские части были вынуждены отступить от Киева. Вот так поведение одного дебила, полковника Сальского, изменило ход истории. Ведь события могли бы развиваться и по другому сценарию, не посрись деникинцы и петлюровцы в тот день, 31 августа 1919. А старый солдат алкаш Май-Маевский сказал просто:
«Что касается до наших отношений с Петлюрой, то они таковы: Петлюра или станет на платформу Единой Неделимой России, с широкой территориальной самобытностью, или ему придется с нами драться, чего, однако, войска его совершенно не желают. Глубоких корней в массах идея Петлюры не имеет и обречена на гибель»
И немедленно выпил. Зачем я привел эти цитаты? Дабы вон та часть либералов отбросила свои иллюзии «Вот если бы белые победили, Украина бы стала самостоятельной еще в 1919». Так и говорят, не вру! Директория объявила войну ВСЮР, большевики были очень довольны! Недовольным остался один Петлюра, который был вынужден свалить в Польшу, где всячески подстрекал Пилсудского напасть на Россию. А в ноябре 1919 года практически вся территория Украины находилась под контролем Деникина. Казалось бы – фсьо, занавес. Ага, щаз!
«Киев, мать городов русских, никогда не был украинским и не будет»
В общем, не простил, и украинские части были вынуждены отступить от Киева. Вот так поведение одного дебила, полковника Сальского, изменило ход истории. Ведь события могли бы развиваться и по другому сценарию, не посрись деникинцы и петлюровцы в тот день, 31 августа 1919. А старый солдат алкаш Май-Маевский сказал просто:
«Что касается до наших отношений с Петлюрой, то они таковы: Петлюра или станет на платформу Единой Неделимой России, с широкой территориальной самобытностью, или ему придется с нами драться, чего, однако, войска его совершенно не желают. Глубоких корней в массах идея Петлюры не имеет и обречена на гибель»
И немедленно выпил. Зачем я привел эти цитаты? Дабы вон та часть либералов отбросила свои иллюзии «Вот если бы белые победили, Украина бы стала самостоятельной еще в 1919». Так и говорят, не вру! Директория объявила войну ВСЮР, большевики были очень довольны! Недовольным остался один Петлюра, который был вынужден свалить в Польшу, где всячески подстрекал Пилсудского напасть на Россию. А в ноябре 1919 года практически вся территория Украины находилась под контролем Деникина. Казалось бы – фсьо, занавес. Ага, щаз!
Была тогда на Украине еще одна влиятельная сила – махновцы. Нестор Махно начинал, как и все порядочные босяки: с экспроприаций и убийств. За это царские сатрапы дали ему вышака, но потом заменили петлю пожизненной каторгой. В тюрьме он попал под влияние анархистов, и те сформировали мировоззрение простого сельского парубка. После Февральской революции Махно откинулся с кичи и вернулся в родные пенаты, где его как авторитетного пацана тут же сделали председателем крестьянского союза. В благодарность Махно стал делить землю между крестьянами, еще до того как это стало мейнстримом. После оккупации Украины германскими войсками создает боевой отряд, который стал отвешивать люлей немцам и войскам Скоропадского. Люлей было маловато против такой силы, и Махно поехал на курсы повышения квалификации через Тамбов на Москву. Лично встречался с Лениным и Троцким. Набравшись умных мыслей, вернулся на Украину и принялся за старое.
В союзе с РККА громил войска Деникина, и даже, сказывают, был награжден Орденом Красного Знамени. Был награжден или не был – до сих пор по этому поводу не утихают срачи. Но не важно. Важно то, что Махно оказал громадное влияние на исход Гражданской войны в пользу большевиков. Но однажды большевики не подвезли махновцам боеприпасы, и Махно прилетело от генерала Шкуро. Махно обиделсо и сказал что таких друзей за «ото самое» и в музей, после чего союз с большевиками был разорван. Он вернулся домой и организовал свое государство Вольная территория, с неофициальной столицей в родном селе Гуляйполе, и даже стал рисовать деньги.
Деникин, возжелав освободить Москву в одиночку, в этом деле не преуспел, как уже было сказано, и РККА стала вытеснять войска ВСЮР с Украины. Бедный Киев, уже задолбавшийся менять лозунги, окончательно перешел во власть большевиков, а Деникин перестал драпать только в Крыму, потому что драпать дальше было некуда – море оказалось сделанным из воды. В Крыму пили коньяк и кадрили мамзелей «беженцы» из Новороссийска, то есть те, кому большевики накидали на Дону. Деникин понял, что админ из него как и из Колчака, и передал управление армией генералу Врангелю. Что надо сделать в первую очередь, если тебе дают армию? Правильно – переименовать. Поэтому остатки белых армий теперь назывались Русской армией Врангеля, что их, конечно же, не спасло.
Большевики и Махно снова зафрендились, форсировали Перекоп и стали отбирать у белых коньяк с мамзелями, попутно раздавая им трендюлей. Белым, а не мамзелям конечно же. Когда у врангелевцев коньяка не осталось совсем, они в ноябре 1920 погрузились на пароходы, и отбыли в Константинополь, «белой акации цветы эмиграции». Вот так судьба показала кузькину мать: они желали в 1914 году завоевать Константинополь? Вот вам и Константинополь, господа. Далее господа подались кто куда и вели в этих ваших Парижах и Галлиполи интеллектуальный образ жизни: кто таксистом, кто тапёром, кто сантехником, а кто без затей просто спился. Часть продолжила борьбу с Советами.
После этого большевики снова разосрались с Махно. Вообще, срач был неизбежен с самого начала по одной простой причине – Махно, как анархист, не признавал вообще никакой власти. Большевики же внедряли централизованную систему управления государством, и в этом вся суть конфликта. Махно бы лаялся хоть с кем, со всякой властью – с белой, красной, и даже с синере… си-ре-не-вень-кой, во. Поэтому большевики на махновцев открыли охоту, разогнали его Вольную территорию и в родном селе Махно установили советскую власть. Сам Махно без копейки денег (нарисованные не считались) оказался в Европе. Так как профессия «Анархист» была невостребована, он стал плотником в Париже, пописывая креативы на анархические темы. Там он и умер от туберкулеза в 1934.
Казалось бы – теперь точно занавес? А хренушки! Ведь еще шла Советско-Польская война! Там и произошел е… стыд, известный в истории как «Чудо на Висле», Красная Армия на чужом поле потерпела сокрушительное поражение от уже практически разгромленной польской армии. Главная причина сей конфузии – опять-таки неистребимая вера левых большевиков в международный пролетариат. Тухачевский свято верил в то, что как только он подойдет к Варшаве, тут же польские братушки повернут штыки против своих помещиков и капиталистов. Однако, птичка обломинго, Тухачевский очень удивился, когда польские братушки не оправдали его надежд и почему то стреляли не в панов, а в красноармейцев. Пришлось скоропалительно тикать обратно в Россию. Погибло 25 000 красноармейцев, а около 60 000 попало в польский плен, который мало чем отличался от нацистского. Только документально подтверждена гибель в польском плену 16 000 пленных красноармейцев. По каким-то неведомым причинам их судьба демократическому человечеству пофигу, они за Катынь переживают. Там же, на этой войне, Тухачевский проявил свои несомненно блестящие военные таланты. Вот что он пишет потом:
«Уже 5 недель продолжалось наше безостановочное наступление, 5 недель мы стремились найти живую силу врага, для того, чтобы в решительном ударе окончательно уничтожить его живую силу. 5 недель белополяки неизменно уклонялись от решительного наступления, в силу расстройства своей армии, и лишь только вышли на Вислу, подкрепленные новыми формированиями, рискнули на это дело. Заранее мы не знали, где встретим главное сопротивление противника – на Висле или за Вислой. Но мы знали одно, что где-нибудь мы его главные силы непременно найдем и разгромим…»
Перевожу: гениальный военачальник Тухачевский пять недель… пять недель, блеать! Не может найти польское войско на замочить в решительном ударе. «Тупые коняшники» Буденный или Ворошилов бы занялись разведкой, но это для лохов. Гению Тухачевскому все эти разведки и резервы нахер не нужны. А то что поляки Тухачевского поставили раком, так это Сталин виноват, как известно.
«Уже 5 недель продолжалось наше безостановочное наступление, 5 недель мы стремились найти живую силу врага, для того, чтобы в решительном ударе окончательно уничтожить его живую силу. 5 недель белополяки неизменно уклонялись от решительного наступления, в силу расстройства своей армии, и лишь только вышли на Вислу, подкрепленные новыми формированиями, рискнули на это дело. Заранее мы не знали, где встретим главное сопротивление противника – на Висле или за Вислой. Но мы знали одно, что где-нибудь мы его главные силы непременно найдем и разгромим…»
Перевожу: гениальный военачальник Тухачевский пять недель… пять недель, блеать! Не может найти польское войско на замочить в решительном ударе. «Тупые коняшники» Буденный или Ворошилов бы занялись разведкой, но это для лохов. Гению Тухачевскому все эти разведки и резервы нахер не нужны. А то что поляки Тухачевского поставили раком, так это Сталин виноват, как известно.
Закончилась Советско-Польская война в городе Риге, где был подписан Рижский мирный договор, по которому Польше отходили земли, что находились западнее Линии Керзона (Керзон – человек и лорд, в то время министр иностранных дел Британии, который эту линию и нарисовал). А еще Советы были обязаны передать Польше 30 миллионов золотых рублей за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи! Хитрый план, кстати. Не желает ли сегодняшняя Россия, как правопреемник СССР, стребовать с Польши несколько чумуданов денег за вклад СССР в хозяйство Польши? Нет? Ну и зря. Поляки массово ломанулись заселять новоприобретенные земли, этих колонистов называли «осадниками». Правда, в 1939 они об этом пожалели, да и не все пережили террор украинских националистов в годы Великой Отечественной. Собственно, с заключением Рижского мира можно и закончить краткое описание Гражданской войны на Украине. Спасибо за внимание, товарищи!
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* Как водится, памятник павшим восставшим пришедшие к власти нацисты переделали. Старую, "антиукраинскую" памятную плиту как соответственно пропили, и как обычно нацепили новую, вот такую:
* Как водится, памятник павшим восставшим пришедшие к власти нацисты переделали. Старую, "антиукраинскую" памятную плиту как соответственно пропили, и как обычно нацепили новую, вот такую:
Перевожу с древневенерианской мовы: "22 января (4 февраля) 1918 года украинскими военными под руководством Симона Петлюры и Евгена Коновальца был задушен коварный московско-большевистский мятеж на заводе Арсенал против Украинской Державности"
Далее идет цитатата Петлюры, от которой понимающих людей кидает в ржач. Тобто по мнению Петлюры именно еврейские погромы способствовали обретению Вукраиной незалежности, ебаный стыд. Бандеровцы так и делали, но их почему то не любят за пределами комнат где срут москалям. Хоть бы так открыто не палились, дебилы блядь.
Далее идет цитатата Петлюры, от которой понимающих людей кидает в ржач. Тобто по мнению Петлюры именно еврейские погромы способствовали обретению Вукраиной незалежности, ебаный стыд. Бандеровцы так и делали, но их почему то не любят за пределами комнат где срут москалям. Хоть бы так открыто не палились, дебилы блядь.
АКА Ухум Бухеев
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смешная это штука - история. :)
хохлам не понравится.
именно с этого дебила-пацифиста всё и началось: почему-то грушевскому показалось, что армия, вернувшаяся с 1ой мировой, украине не нужна и просто РАСПУСТИЛ её по домам, в следствии чего украина моментально была захвачена красными, белыми, фиолетовыми и поляками...
хотя история "круглая" и всё повторяется: ровно через 100 лет дебил-янукович окончательно уг%ндошил армию и украина опять моментально была захвачена с одной стороны западом, с другой - русскими
есть страны побогаче, но грабят ту страну, у которой нет армии
И лучше ли большевиков эсеры - это вопрос интересный.
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Слабоумного срывателя в капусту стоило покрошить