Поножовщина и обвинения во вбросах: как в США проходят выборы

Дональд Трамп объявил, что он, если честно, уже выиграл, но сейчас происходит огромная подтасовка голосов со стороны демократов
Пока в США продолжается подсчет голосов, крутые американцы не дожидаясь итогов голосования начали выражать недовольство.
В Лос-Анджелесе, например, стражи порядка уже упаковали молодых ребят и беременных пенсионеров в ПАЗики за "мирный" протест против итогов американских выборов.
В Лос-Анджелесе, например, стражи порядка уже упаковали молодых ребят и беременных пенсионеров в ПАЗики за "мирный" протест против итогов американских выборов.
Тут же сообщается о том, что в районе Белого Дома трое мужчин и женщина получили ножевые ранения. Понимаете? Результаты выборов еще не объявили, а они уже против...Против любого исхода. Демократия, она такая.
Теперь, давайте посмотрим, что там у политиков. Так, Дональд Трамп объявил, что он, если честно, уже выиграл, но сейчас происходит огромная подтасовка голосов со стороны демократов. К слову, именно они тормозят подсчет голосов в Висконсине и Мичигане.
Теперь, давайте посмотрим, что там у политиков. Так, Дональд Трамп объявил, что он, если честно, уже выиграл, но сейчас происходит огромная подтасовка голосов со стороны демократов. К слову, именно они тормозят подсчет голосов в Висконсине и Мичигане.
Тем временем, судя по официальным данным, дедок с Альцгеймером сделал хороший рывок и оставил Трампа позади. Однако нынешний президент заподозрил что-то неладное. Трамп заявил, что подозревает мошенничество при подсчёте голосов. Он уверен, что лидерство Байдена в ряде штатов - подтасовка, ведь еще недавно там лидировал он.
«Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас. Одна жалкая группа людей пытается лишить их избирательных прав. Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны», — отметил Трамп, заявив о намерении обратиться в Верховный суд США.
Понимаете, да? Каждая сторона сообщила о своей победе.
«Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас. Одна жалкая группа людей пытается лишить их избирательных прав. Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны», — отметил Трамп, заявив о намерении обратиться в Верховный суд США.
Понимаете, да? Каждая сторона сообщила о своей победе.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Компромат недели: Трамп и Клинтон вместе веселятся с девушками!
- Киберкомандование США атаковало российскую "Фабрику троллей" в 2018 году
- Трампа исключили с позором из питерских казаков
- Главе государства разрешили править бессрочно, изменив Конституцию
- Шесть новых женщин в американской власти
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...