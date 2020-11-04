Поножовщина и обвинения во вбросах: как в США проходят выборы

Тут же сообщается о том, что в районе Белого Дома трое мужчин и женщина получили ножевые ранения. Понимаете? Результаты выборов еще не объявили, а они уже против...Против любого исхода. Демократия, она такая.

Теперь, давайте посмотрим, что там у политиков. Так, Дональд Трамп объявил, что он, если честно, уже выиграл, но сейчас происходит огромная подтасовка голосов со стороны демократов. К слову, именно они тормозят подсчет голосов в Висконсине и Мичигане.