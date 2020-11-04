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Поножовщина и обвинения во вбросах: как в США проходят выборы

Поножовщина и обвинения во вбросах: как в США проходят выборы (3 фото)

Автор:
04 ноября 2020 20:31
Метки: выборы   жесть   кандидаты   сша   
521
3
Дональд Трамп объявил, что он, если честно, уже выиграл, но сейчас происходит огромная подтасовка голосов со стороны демократов

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Метки: выборы   жесть   кандидаты   сша   
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Antique computer 5 дней назад
Оба хуже. (с)
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Габит Калыков 5 дней назад
100 миллионов проголосовало по почте! Это 40% имеющих право голосовать. Когда успели подсчитать их голоса?!
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