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Султан — сатире: «Встретимся в суде!»

Султан — сатире: «Встретимся в суде!» (3 фото)

Автор:
30 октября 2020 10:48
Метки: Макрон   Эрдоган   турция   франция   
5924
3
Эрдоган, сидя в одном нижнем белье, задирает подол служанке в хиджабе и похабно улыбается. В таком виде турецкого президента изобразили французские сатирики Charlie Hebdo после его дерзкой реакции на речь Эммануэля Макрона о жестоком убийстве учителя средней школы в пригороде Парижа.
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Метки: Макрон   Эрдоган   турция   франция   
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20  комментариев
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5k
Дельфин Красивый День назад
религия зло, любая.
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270
Тюлень Боевой Дельфин Красивый День назад
ты прав,клянусь Посейдоном!
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6k
ХРУСТАЛИК 17 часов назад
эт он ещё стихи про себя не слышал
Ссылка youtu.be
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12k
Владислав Грецов 20 часов назад
похоже французам надо бы напрячься.....процесс зашел сильно далеко....
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−71
Бородач Владислав Грецов 18 часов назад
И продолжать. Пора овцеебов на место ставить.
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12k
Владислав Грецов Бородач 18 часов назад
раньше начинать нужно было...
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−71
Бородач Владислав Грецов 18 часов назад
Никогда не поздно
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Владислав Грецов Бородач 15 часов назад
да как сказать...слишком там все запущено....и нам урок...
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−71
Бородач Владислав Грецов 15 часов назад
Не, не впервой
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71k
Я Только спросить. 23 часа назад
Эрдоган как любой диктатор уверен что он и есть Государство... Поэтому он защищает не себя а турецкий народ..
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18k
Владимир 24 часа назад
Почему это эти каляки когда их расстреливали в их же притоне над этим не глумились, хотя до этого заявляли, что глумятся над всем.
И таки да, это не карикатуры, это мазня не очень здоровых людей, делающаяся не с целью сатиры, а с целью оскорбить.
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−71
Бородач Владимир 18 часов назад
Глумились. Я видел
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5k
vitenok День назад
Там всего то надо в ответ карикатуры на евреев, например на тему т.н. холокоста, газовых камер, того же обезглавленного учителя. Смишные карикатуры. На того же макрона, с его-то геронтофилией.
Вон недавно евреи от негров по е.б.лишку получили, когда хотели по тихому гешефтик на протестах поиметь - да там столько карикатур можно настрочить!.
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228
Обратная сторона Луны Rus77 20 часов назад
Султан — сатире: «Встретимся в суде!»
Султан — сатире: «Встретимся в суде!»
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vitenok Rus77 20 часов назад
Вообще я не очень серьёзно. Не хочется совсем уж в животное превращаться.
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3k
Hellgone Обратная сторона Луны 17 часов назад
А на педиков есть?
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228
Обратная сторона Луны Hellgone 17 часов назад
Ищи, мне не интересно
Ищи, мне не интересно
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Hellgone Обратная сторона Луны 17 часов назад
Я просто спросил...Потому что я - не нашел..Педиков ведь низзя плохо изображать...
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28k
Alex День назад
эрдоган - мудак
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Манзал
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