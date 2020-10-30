Султан — сатире: «Встретимся в суде!»

Эрдоган, сидя в одном нижнем белье, задирает подол служанке в хиджабе и похабно улыбается. В таком виде турецкого президента изобразили французские сатирики Charlie Hebdo после его дерзкой реакции на речь Эммануэля Макрона о жестоком убийстве учителя средней школы в пригороде Парижа.
Современному турецкому султану не понравились слова французского президента о радикальном исламе и французских республиканских ценностях, и Эрдоган перешел на личности, предложив Макрону «провериться». Конфронтации между Парижем и Анкарой не заставила себя ждать.
×
Опубликованная карикатура подлила масла в огонь, еще пуще разозлив султана. Но французскому сатирическому еженедельнику только того и надо: если публикация вызывает резонанс, в издании — праздник.
На еженедельник, как и ранее на греческую «Демократию», в Турции уже подали в суд, так что отдых в Анталье французским карикатуристам — можно с уверенностью сказать — заказан. Но «Эбдо» не привыкать получать за свою профессиональную (читай: провокационную) деятельность. Уголовные дела, которые завели на некоторых сотрудников издания в Турции, — просто цветочки по сравнению с терактом пятилетней давности, который унес жизни 11 человек.
На еженедельник, как и ранее на греческую «Демократию», в Турции уже подали в суд, так что отдых в Анталье французским карикатуристам — можно с уверенностью сказать — заказан. Но «Эбдо» не привыкать получать за свою профессиональную (читай: провокационную) деятельность. Уголовные дела, которые завели на некоторых сотрудников издания в Турции, — просто цветочки по сравнению с терактом пятилетней давности, который унес жизни 11 человек.
Чего-чего, а смелости французам не занимать. Перепечатка карикатур на пророка Мухаммеда, из-за которых издание и подверглось атаке джихадистов в 2015 году, уже подняла градус напряжения до критической отметки. За годы существования «безответственного журнала», как сами себя называют «Эбдо», на редакцию и авторский состав неоднократно покушались: были теракты и реальные жертвы, однако эффект это производило ровно обратный — сатира становилась только злее.
Удивительно, как одна картинка способна вывести из равновесия политика такого масштаба, как Эрдоган, у которого уже давно должен выработаться сильнейший иммунитет к критике любого рода из-за специфики работы. Но удивляться не приходится: Эрдоган — президент очень обидчивый, и подобное, в отличие от других глав государств, которые не обращают внимание на сатирические вольности, не спускает на тормоза. К тому же на него смотрит весь мусульманский мир, а это обязывает соответствовать тому неоосманскому имиджу, который он себе придумал.
Теперь же, когда султан рвет и мечет, он на свою беду совсем забыл об эффекте Стрейзанд, когда каждая новая попытка «стереть нежелательную информацию» вызывает лишь еще большую «вирусную» реакцию, характерную для данного социального феномена. Как результат: картинки из еженедельника в ряде городов начали проецировать на административных зданиях, а несколько французских регионов даже выступили с инициативой издать сборник религиозных карикатур, чтобы затем разослать их по всем школам и лицеям.
Удивительно, как одна картинка способна вывести из равновесия политика такого масштаба, как Эрдоган, у которого уже давно должен выработаться сильнейший иммунитет к критике любого рода из-за специфики работы. Но удивляться не приходится: Эрдоган — президент очень обидчивый, и подобное, в отличие от других глав государств, которые не обращают внимание на сатирические вольности, не спускает на тормоза. К тому же на него смотрит весь мусульманский мир, а это обязывает соответствовать тому неоосманскому имиджу, который он себе придумал.
Теперь же, когда султан рвет и мечет, он на свою беду совсем забыл об эффекте Стрейзанд, когда каждая новая попытка «стереть нежелательную информацию» вызывает лишь еще большую «вирусную» реакцию, характерную для данного социального феномена. Как результат: картинки из еженедельника в ряде городов начали проецировать на административных зданиях, а несколько французских регионов даже выступили с инициативой издать сборник религиозных карикатур, чтобы затем разослать их по всем школам и лицеям.
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотография Макрона с полуголыми афроамериканцами теперь не даёт спать половине Франции
- Ульяновцы сорвали с крыши и закидали яйцами турецкий флаг
- Эрдоган: «Незначительное нарушение границы — не предлог для нападения»
- Заняв пост президента, Эммануэль Макрон уже потратил 10 000 долларов на макияж
- О недопущении антимусульманских публикаций заявили в Турции после появления карикатур на Эрдогана
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
И таки да, это не карикатуры, это мазня не очень здоровых людей, делающаяся не с целью сатиры, а с целью оскорбить.
Вон недавно евреи от негров по е.б.лишку получили, когда хотели по тихому гешефтик на протестах поиметь - да там столько карикатур можно настрочить!.