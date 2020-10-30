Султан — сатире: «Встретимся в суде!»

Чего-чего, а смелости французам не занимать. Перепечатка карикатур на пророка Мухаммеда, из-за которых издание и подверглось атаке джихадистов в 2015 году, уже подняла градус напряжения до критической отметки. За годы существования «безответственного журнала», как сами себя называют «Эбдо», на редакцию и авторский состав неоднократно покушались: были теракты и реальные жертвы, однако эффект это производило ровно обратный — сатира становилась только злее.



Удивительно, как одна картинка способна вывести из равновесия политика такого масштаба, как Эрдоган, у которого уже давно должен выработаться сильнейший иммунитет к критике любого рода из-за специфики работы. Но удивляться не приходится: Эрдоган — президент очень обидчивый, и подобное, в отличие от других глав государств, которые не обращают внимание на сатирические вольности, не спускает на тормоза. К тому же на него смотрит весь мусульманский мир, а это обязывает соответствовать тому неоосманскому имиджу, который он себе придумал.



Теперь же, когда султан рвет и мечет, он на свою беду совсем забыл об эффекте Стрейзанд, когда каждая новая попытка «стереть нежелательную информацию» вызывает лишь еще большую «вирусную» реакцию, характерную для данного социального феномена. Как результат: картинки из еженедельника в ряде городов начали проецировать на административных зданиях, а несколько французских регионов даже выступили с инициативой издать сборник религиозных карикатур, чтобы затем разослать их по всем школам и лицеям.