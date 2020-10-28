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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (43 фото + 7 видео)

Автор:
28 октября 2020 19:43
Метки: комментарии   политика   юмор   
4838
43
7
Политические комментарии с сарказмом

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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26  комментариев
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192k
Северное сияние 3 дня назад
И чо, и чо, "манки" дал бабуле манки?

Переживаю, не осталась ли бабулька без кашки и, вообще, жива ли бабуля.
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68k
ЮрГен Северное сияние 3 дня назад
Умри обезьяна....die monkey ( дай манки)
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11k
_delphin_ 16 часов назад
Интересная закономерность: чем меньше Россия зависит от доллара, тем дороже он стоит. Разжёвывать надо? И просто вспомнить, как амеры жалуются на недооценённость юаня? Или хотя бы индекс бик-мака?

Тут просто вот какое дело. Если в толпе людей будет идти один пидрас - то со стороны подумают. что идёт толпа пидрасов. Так и с либердой. Тем более расплодившиеся жертвы аборта и ЕГЭ для них благодатная публика.
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27k
BuG 2 дня назад
Так то РИТЭГи известны и используются давно. Только в основном на изотопе плутония.
Так то РИТЭГи известны и используются давно. Только в основном на изотопе плутония.
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11k
_delphin_ BuG 16 часов назад
Это не РИТЭГ. Рабочее тело тоже, принцип разный.
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69
ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Миша подумал и решил: лучше гусь в яблоках, чем петух на параше

Миша подумал и решил: лучше гусь в яблоках, чем петух на параше
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3k
евгений ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Похоже соседи трясут лошка не по детски.
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13k
Габит Калыков 2 дня назад
Почему-то никто не возмущается тем, что Турция владеет Босфором, Панама - каналом (хотя все знают, кто на самом деле владеет им), Британия - Гибралтаром.
Почему-то никто не возмущается тем, что Турция владеет Босфором, Панама - каналом (хотя все знают, кто на самом деле владеет им), Британия - Гибралтаром.
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12k
speaktr-st Габит Калыков 2 дня назад
Так Босфор это мелковато, только нам, х0хлам да грузинам он нужен. А вот Панамский, Суэцкий и Гибралтар в руках того, кого надо. Так чего тут возмущаться?
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5k
PARTY_zan Габит Калыков 2 дня назад
Гибралтар еще ладно - он был захвачен очень давно в ходе войны. А за Панамский канал столько крови пролито, когда несли туда "демократию" и чтобы его контролировала самая "демократичная" страна...
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291
Егор 2 дня назад
Судно Инженер Трубин в морском порту Тикси. Навигация 2020г. Рядом мое судно)))
Судно Инженер Трубин в морском порту Тикси. Навигация 2020г. Рядом мое судно)))
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15k
бат св 3 дня назад
это старый немецкий марш,ничего криминального в нем нет.Ну не придумали хохлы себе военный марш,что тут поделать?
это старый немецкий марш,ничего криминального в нем нет.Ну не придумали хохлы себе военный марш,что тут поделать?
Ссылка youtu.be
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741
Роман 3 дня назад
Комментарий к фото
я может чота пропустил, а когда мы ходили на референдум и голосовали за конституцию? помню, что было вроде как одобрение уже принятых и подписанных президентом изменений, а вот голосования за и против - не помню
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291
Егор Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
бухать надо меньше, или принимать....))))
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10k
Элитный тигр Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
Ты начал бухать весной, а очнулся осенью поздней???
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741
Роман Егор 2 дня назад
Комментарий к фото
гм... а вы,значит не курите, и не бухаете? т.е. по-вашему написав список из 30 пунктов, меня спросили за все сразу - это референдум? серьезно? я смотрю населениемоей страны деградирут быстрее, чем у хохлов. Т.е. если я в одном писке напишу - вы дол.бо.йоб, ваша семья - конченые дегенераты, детские сады и пенсии это хорошо - за весь этот список - вы проголосуете - за или против?
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741
Роман День назад
Комментарий к фото
и нет ответа у егорки-олигофрена... Но уверен, что ДА! Разве плохо когда детские садики и пенсии?
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140k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Комментарий к фото
И свою, родную, помойку пусть по-меньше читает перед завтраком)
И свою, родную, помойку пусть по-меньше читает перед завтраком)
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21k
Саня 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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21k
Саня 3 дня назад
Ссылка coub.com
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34k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Лучше, чтоб он перепутал входную дверь с окном. Вышел бы через окно и нам меньше хлопот и на одного дурака в мире стало бы меньше...
Лучше, чтоб он перепутал входную дверь с окном. Вышел бы через окно и нам меньше хлопот и на одного дурака в мире стало бы меньше...
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34k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Ну один раз уже приколачивали щит к воротам Константинополя, будут выепываться и второй раз приколотим. Вопрос в том, а нужна ли эта деревня или просто расширить пролив до приемлемых размеров?
Ну один раз уже приколачивали щит к воротам Константинополя, будут выепываться и второй раз приколотим. Вопрос в том, а нужна ли эта деревня или просто расширить пролив до приемлемых размеров?
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28k
Юр21 Андрей Старосельский 3 дня назад
Пролив пошире лучше будет...
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592
Alexandr Андрей Старосельский 3 дня назад
Хотел же Сталин из Турции сделать"Соединённые штаты Армении"....Там если что 90 %территории -это бывшее Армянское государство.Хотел наказать за то,что во время ВОВ турецкая армия нависла над Кавказом и ждала удобного момента ,чтоб вступить в войну на стороне Гитлера.Всё уже было с нашей стороны подготовленно,но не успел....
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