Политические комментарии с сарказмом
19.
Что-то вспомнилось. Негры о расизме.
21.
«Наша задача не в том, чтобы разово перевооружить войска и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий» – Владимир Путин
22.
Я поражаюсь терпению ВВП, на месте президента, давно уже ликвидировал бы этого олигофрена
25.
Немного музыки - "" УБИЛИ НЕГРА ""
30.
Старый конь борозды не портит...
38.
Это совершенно нормально!
42.
Сделано у нас. Российские заводы электроники. Либерастам не смотреть.
43.
Угодили прямо в ловушку Путина! Россия выкатила америке счёт за всё!
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Переживаю, не осталась ли бабулька без кашки и, вообще, жива ли бабуля.
Тут просто вот какое дело. Если в толпе людей будет идти один пидрас - то со стороны подумают. что идёт толпа пидрасов. Так и с либердой. Тем более расплодившиеся жертвы аборта и ЕГЭ для них благодатная публика.
Миша подумал и решил: лучше гусь в яблоках, чем петух на параше