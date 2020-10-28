«При демобилизации не отпускать бойцов и офицеров с пустыми руками»

Тем самым решалась двуединая задача стратегического масштаба – освобождение государственного бюджета от финансирования избыточной, превышающей во много раз размеры мирного времени армии и обеспечение обескровленного народного хозяйства миллионами рабочих рук, еще вчера державших оружие.



При всей тяжести экономической ситуации – война привела к утрате около 30% национального богатства – страна стремилась всеми силами обеспечить своим защитникам достойное возвращение к мирной жизни. Перед началом демобилизации 20-21 мая 1945 г. И.В. Сталин провёл с командующими войсками фронтов и командующими родами войск совещание, на котором дал категорическое указание «не отпускать бойцов и офицеров с пустыми руками, раздать радиоприемники, велосипеды и другие вещи, кроме того, организовать через хозяйственный аппарат полка продажу различных товаров».



Все демобилизованные обеспечивались полным комплектом обмундирования и обуви. Каждый получал также единовременное денежное вознаграждение за службу в период войны: рядовой состав – по годовому окладу за каждый год службы; сержантский состав – по полугодовому окладу по должностным ставкам в пределах до 900 рублей и не ниже 300 рублей за каждый год службы; офицерский состав, в зависимости от сроков службы в период войны, от двух- до пятимесячного оклада.



«Демобилизованные единовременным денежным вознаграждением, продовольствием и подарками обеспечиваются полностью по закону (имелся в виду закон СССР «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии» от 23 июня 1945 г. – Ю.Р.), – докладывал И.В. Сталину его первый заместитель по Наркомату обороны Н.А. Булганин 6 августа 1945 г. – В ряде частей встречаются некоторые трудности с обеспечением исправным обмундированием ввиду отсутствия достаточного количества запасов обмундирования. Военными советами групп, армий и командирами соединений для устранения этого недостатка приняты необходимые меры…»



Была предусмотрена финансовая и материальная поддержка демобилизованных и там, куда они возвращались для созидательного труда. Закон обязал правительства союзных и автономных республик, исполнительные комитеты краевых и областных Советов депутатов трудящихся, руководителей предприятий, учреждений и организаций в городских районах предоставлять работу вчерашним воинам не позднее месячного срока со дня прибытия их к месту жительства, учитывая при этом приобретенные ими в Красной армии опыт и специальность, а также обеспечить демобилизованных жилой площадью и топливом. Возвращавшимся в село исполнительные комитеты районных и сельских Советов депутатов трудящихся и правления колхозов должны были оказывать всемерную помощь в устройстве на работу и обзаведении хозяйством.



Местные власти отводили демобилизованным, нуждавшимся в постройке или ремонте жилищ, лесосечный фонд для бесплатной заготовки строительного леса. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства (Цекомбанк) выдавал нуждающимся демобилизованным ссуды на строительство и восстановление жилых домов в сумме от 5 до 10 тыс. рублей со сроком погашения ссуды от 5 до 10 лет.



Понятно, что куда более солидная поддержка была оказана государством цвету вооруженных сил – лицам высшего и старшего офицерского состава. Ряд льгот для тех из них, кто, имея срок выслуги 25 лет и более, зачислялся в запас или увольнялся в отставку по состоянию здоровья или по возрасту, был предусмотрен еще в период войны. Постановлением ГКО от 28 июня 1944 г. отвечавшие указанным требованиям получали право на пенсионное обеспечение, исходя из должностного оклада денежного содержания и процентной надбавки за выслугу лет: генералы, адмиралы в размере 90%, старший офицерский состав Красной армии и Военно-Морского флота – 80%. За каждый год выслуги свыше 25 лет пенсия старшим офицерам увеличивалась на 3%, но не могла превышать 90% штатного оклада. Если они впоследствии трудоустраивались, за ними сохранялись все льготы, в том числе и полная пенсия, независимо от заработной платы, получаемой по месту работы.



При зачислении всех лиц, принадлежавших к высшему и старшему офицерскому составу, в запас или при увольнении в отставку, они получали единовременное пособие: генералы, адмиралы в размере 6-месячного оклада, полковники, подполковники, майоры – соответственно 5, 4 и 3-месячного оклада.



Уходившие в запас или отставку обеспечивались и вещевым довольствием, но, в отличие от находившихся на службе, за наличный расчет по государственным ценам.



Эта категория ветеранов была поощрена и материально. ГКО обязал городские и районные Советы депутатов трудящихся предоставлять высшим и старшим офицерам по их заявлениям в бесплатное пользование под застройку, огороды или сады значительные земельные участки площадью от 0,5 до 1 га, а также выделять им необходимые строительные материалы с оплатой стоимости по государственным ценам в рассрочку на 10 лет.



21 июня 1945 г. СНК СССР своим постановлением ввёл ряд дополнительных льгот, направленных на улучшение жилищных условий генералов и старших офицеров, прослуживших в рядах Красной армии 25 лет и более, в том числе тех, кто был по окончании войны зачислен в запас и уволен в отставку по состоянию здоровья или по возрасту.



Правительство обязало Цекомбанк выдавать им долгосрочные ссуды на проведение индивидуального жилищного или дачного строительства с погашением в течение 10 лет: для генералов – 35 тыс. рублей, старших офицеров – 20 тыс. рублей. Областные и краевые исполкомы, Совнаркомы союзных и автономных республик и Главлесоохрана при Совнаркоме СССР должны были отводить им в бессрочное и бесплатное пользование земельные участки в городах, рабочих поселках и дачных местностях для индивидуального жилищного или дачного строительства и огородов в размерах: генералам – 0,75-1,25 га, старшим офицерам – 0,5-0,75 га. Для заготовки леса в целях строительства им же бесплатно отводились лесосеки.



Наркомату обороны было разрешено выделять из собственных ресурсов генералам и старшим офицерам Красной армии необходимые фондируемые стройматериалы для индивидуального жилищного или дачного строительства на условиях оплаты по государственным ценам. За плату же оказывалась помощь силами строительных организаций НКО. После погашения ссуд на индивидуальное строительство возведенные постройки поступали в полную собственность застройщиков.



Своих защитников, цвет армии и флота, Родина при всех испытанных ею трудностях не обидела.