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«При демобилизации не отпускать бойцов и офицеров с пустыми руками»

«При демобилизации не отпускать бойцов и офицеров с пустыми руками» (2 фото)

Автор:
28 октября 2020 05:18
Метки: демобилизация   не отпускать   офицер   
1149
2
Донельзя ослабленная войной Советская страна обеспечивала своим защитникам достойное начало мирной жизни
Переход Советского Союза от войны к миру носил многоплановый характер. Едва ли не решающей мерой при этом стала демобилизация из вооруженных сил старших возрастов, а таковых было миллионы. Только военнослужащих первых 13 возрастов насчитывалось почти 1,9 млн человек, их предстояло уволить со службы и перевезти к родным очагам до конца 1945 г.

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Метки: демобилизация   не отпускать   офицер   
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SuB 3 дня назад
Вот такой он, страшный совок и Мордор.
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1k
zenon 3 дня назад
Одному из служивых подарили самый дорогой, самый новый фотоаппарат "Лейка". На задней крышке сделали надпись дарственную. Когда он увидел фотоаппарат и надпись, то взбеленился. Меня чуть не расстреляли в Румынии в 1943 году, когда нашли такой фотоаппарат. В СМЕРШЕ узнали о таком подарке, немедленно вызвали командующего армией и сказали - вы хотите нашего человека продать? С какой целью на фотоаппарате была сделана надпись? Генерал начал заикаться. Аппарат забрали, сняли заднюю крышку и её уничтожили. А Михаил сказал - мне этот аппарат задаром не нужен, помните Румынию? Вернулся домой с патефоном старым.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 3 дня назад
Есть такое дело, мой дед после войны приехал в Алма-Ату, фактически в центре города(4 квартала до проспекта Ленина) получил больше гектара земли, отгрохал 2х этажный дом. Из Германии приехал на машине БМВ....вот как вырос я она стала моей.
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1k
Marat 3 дня назад
Великие люди трудились на благо Родины в те времена
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