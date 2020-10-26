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От чего я (Мы) люблю кошмар СССР прямо сейчас, в нынешней жизни

От чего я (Мы) люблю кошмар СССР прямо сейчас, в нынешней жизни (3 фото)

Автор:
26 октября 2020 18:23
Метки: СССР   жизнь   кошмар   
755
3
Те, кто в Советском Союзе не жили, очень любят описывать, как там было хорошо. Или, напротив, кошмарно.
Вот, например.
«Развитой социализм»… имел и серьёзные негативные стороны… Как, например, необходимость ни свет ни заря ехать на другой конец города, потому что там продают молоко из бочки. Или бежать сломя голову в магазин, где выкинули обычные женские колготки.

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Метки: СССР   жизнь   кошмар   
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29k
Азат Баширов 5 дней назад
От чего я (Мы) люблю кошмар СССР прямо сейчас, в нынешней жизни
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1k
Сережа. 4 дня назад
Честно, нифига не норма ехать сейчас в европах в жоподоищенский супермаркет. Магазины все сетевые и скидки везде одинаковые. Взял рекламный журнал пролистал и купил, а во времена ковида, сейчас расцвела сетевая доставка из тех же магазинов. Выбрал, оплатил, доставили по времени. Обычно после 30 евросов бесплатная доставка. Как то так.
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7k
DumDum 4 дня назад
Наш человек под угрозой потери собутыльника способен проявить ещё не такие чудеса рассудительности и смекалки!
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158
vic333 4 дня назад
Вот начал читать и подумал, что человек, реально, "в теме". Аашка стандартная оказалась, проплаченая на двести пудов... Успехов тебе дед Макар... И хорошее в "Совке" было и "опа" была могучая... и то, о чём мы не подозревали, а нам и не рассказывали (Я - 65-го года) тоже было. И бомбы всякие взрывал самопальные и "пофиг" всем было и ментам в том числе... и по чердакам и подвалам всё знал " от и до"...... И, когда нам "пожрать" хотелось на улице, то "черняшку" свежую с хлебзавода и мойву жареную по рупь кило брали и радовались. Сам "Совок" - овно, в конечном счёте, но детство моё ни на что не променяю, и не пытаюсь "совок" причесать, и не пытаюсь его очернить. Жил я в нём. Плотно. Ну и... как тут расскажешь, если человек не видел другого и не знал о... и пр. и тд. и тп... Как и вы, мне кажется понимаете, а чел "не в теме"... Жидкий... Попахивает... Тоскливо попахивает...
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1k
Денис vic333 4 дня назад
такой взрослый и на фишках сидишь ...
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456
Сергей 5 дней назад
И снова...не важно как жили и что было в СССР, важно то, что проблемы экономического и политического устройства решать развалом страны - полный идиотизм. Вернуться к той жизни уже не возможно, да и смысл. Объективно система была косячной. Но вполне реально вернуть границы, реальную независимость и строить, то что считаем нужными.
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710
Александр Сергей 2 дня назад
Что бы те границы вернуть нужно сначала как раз ту экономику вернуть. Рынок не сможет жить в изоляции. Собстно текущий кризис, начавшийся 12 лет назад, как раз и показывает что рынок в замкнутом пространстве дохнет.
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−863
Dmitry Kurtov 5 дней назад
"От чего я (Мы) люблю кошмар СССР прямо сейчас, в нынешней жизни"... Потому, что все нынешние правители России - бывшие коммунисты и комсомольцы на руководящих должностях. Всё время существования СССР они талдычили нам о капитализме со звериным лицом - такой и построили. Во времена развитого социализма их всё-таки сдерживала идеология, сейчас не сдерживает ничего. Оказалось, что звериное лицо как раз у тех, кто был тогда у власти, и кто остался у власти сейчас, а не у капитализма. Просто сейчас сдерживающих факторов нет. Не было бы их во времена социализма - в СССР была бы полная жопа, похлеще чем сейчас. А на настоящий момент Россия живет хуже, чем при социализме СССР. Именно поэтому те, кто социализм застал, сейчас вспоминают то время как пусть и хреновое, но стабильное. И касается это практически всех стран-республик бывшего СССР. И, к слову, "отчего" в данном контексте - слитно. Автор, претендующий на великого доносителя истин до народа, мог хотя бы русский выучить.
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37k
Сергей 5 дней назад
Просто про СССР и про настоящее.
В 90-е, пришли норовистые "эффективные" менагеры. Угробили производство, стали станки снимать и сдавать на металлолом. Потом разбирать корпуса (опять же на металлолом). Теперь пригнали трактора и экскаваторы и перекапывают землю (опять же ищут металлолом).
Это ж какая была страна, столько было построено, что эти ничего не умеющие создавать (кроме как тащить ) тридцать лет тащат и никак не могут растащить построенное.
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65k
Варакин Алексей 5 дней назад
С работой действительно была лафа-хочешь дураком сидеть 8 часов и нихера не делать за 120 рублей? Пожалуйста! Хочешь бабла лопатой грести- получай специальность-строитель,автослесарь,печатник (высоких разрядов) и получай! Но за квартиру придется вкалывать за мелкий прайс,где давали квартиры -деньгами не разбрасывались. Совести нет ,и хочешь Жыгули? Говно вопрос! Иди пивом торгуй,бутылки принимай или халдеем в популярный кабак. Выбор был широкий на любой вкус-это в городе,в селе попечальней.
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20k
Кактус Zhora 4 дня назад
Потому что была такая система - распределение называлась. Распределяли куда какие специалисты нужны, туда и направляли. Если строили промышленный гигант - там сразу строили жилье. Вот туда и поселяли бесплатно работающих.
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65k
Варакин Алексей Сергей 4 дня назад
В Сочи да,зато если устроился ,то сразу в топ.А че кроме Сочей нет городов?
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65k
Варакин Алексей Zhora 4 дня назад
Вы не понимаете сути вопроса. Коммуналки-сколько их не расселяй они заполняются новыми жильцами
мгновенно. (это закон) И в Москве и Питере были конторы ,
где без проблем можно получить квартиру например ДСК, Но там пахать надо ,за мелкую зарплату и иметь московскую прописку....А москвичи уже тогда, с такими условиями работать не любили...
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65k
Варакин Алексей Кактус 4 дня назад
Неправда!!!! На великих стройках и жилье и высокая зарплата шла в одном флаконе!!!
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173
Monher Кактус 4 дня назад
Ай! Где запятая?
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27k
parallax 5 дней назад
"И сейчас для европейца норма ехать на другой конец города за продуктами, потому что в Lidl или Carrefour по акции мясо со скидкой. Или, скажем, колготки по купонам."

Ага, счас. Сожгу пять литров бензина на 7 евро, простою час в пробках и на светофорах в пути до магазина, чтобы сэкономить 5 евро на дешёвом мясе.
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66k
Фома 5 дней назад
Не нужно сравнивать, что сейчас, что тогда, есть деньги , все будет, нет их, ну и нет ничего , автомобиль купить по нормальной цене трудно было, очередь на несколько лет ( стояли в очередь за Жигулями, деду подошла очередь на Запорожец, бери сейчас, а жигуль ждать еще два года, отец и взял Запорожец, в деревню , на дачу и на рыбалку ездить), не хочешь очередь, плати больше, так и с мебелью и др., вот что хорошо было , так то , что квартиру ты мог бесплатно получить, дед мой 4 штуки сменил, с улучшением жилищного пространства, при этом ещё и одной дочери отдельная квартира досталась .
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36k
doker 5 дней назад
Что импонировало в Союзе, это наличие работы. Любой. За год, после службы в СА, сменил 5 организаций и четыре специальности. Зарплата на любой вкус - 120р слесарем ( через 3 года квартира) , за 140 в "конторе" просидел, за 380р грузчиком, вагоны грузил, за 140 сварщиком на окладе, не опытный был ( квартира через 5-6 лет). Ах да, в "конторе" вступали в кооператив - "однушка" стоила 2 800р. Вот из этих "мелочей" складывалась уверенность в будущем.
Что импонировало в Союзе, это наличие работы. Любой. За год, после службы в СА, сменил 5 организаций и четыре специальности. Зарплата на любой вкус - 120р слесарем ( через 3 года квартира) , за 140 в "конторе" просидел, за 380р грузчиком, вагоны грузил, за 140 сварщиком на окладе, не опытный был ( квартира через 5-6 лет). Ах да, в "конторе" вступали в кооператив - "однушка" стоила 2 800р. Вот из этих "мелочей" складывалась уверенность в будущем.
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36k
doker parallax 5 дней назад
Союз развалился, потому что появились два человека, которые Вас, извините, родили.
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393
пенс parallax 5 дней назад
Ну да , для повышения эффективности экономики Германия открыла границу для мигрантов( дешевая неквалифицированная рабочий сила), только просчиталась- хрен их заставишь работать.
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2k
Zhora doker 4 дня назад
А попробовал бы ты в СССР устроиться, например:
- таксистом
- продавцом в магазин
- официантом в ресторан
- хотя бы матросом на сухогруз, который ходит в "загранку"
- вообще любая работа с доступом к загранпоездкам

Вот среди них почему-то никогда вакансий не было.
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1k
Денис Zhora 4 дня назад
прям предел мечтаний для человека с ВО xD
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2k
Zhora Денис 4 дня назад
будешь смеяться, но в СССР эти профессии были пределом мечтаний, и устроиться на подобную работу без блата было невозможно. Сейчас таксист - это низкоквалифицированный и соответственно низкооплачиваемый труд. А в СССР быть таксистом или барменом считалось очень круто !
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13k
homerchik 5 дней назад
От чего я (Мы) люблю кошмар СССР прямо сейчас, в нынешней жизни
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688
Леонид homerchik 4 дня назад
А тут как раз все понятно.Чтобы вернуть хоть часть уважения с этого нужно начинать. Список уже всем и так понятен.
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50k
Серый 5 дней назад
Российская сеть типа Светофор, открыла в Германии магазин. Драка, бойня, толпа.. разобрали все товары, магаз закрылся на несколько дней до следующей поставки )
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6k
Barachek_Obachek 5 дней назад
Как говорят сейчас натуральных продуктов не больше чем в СССР
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