От чего я (Мы) люблю кошмар СССР прямо сейчас, в нынешней жизни

Наконец, знаменитая загадка советских времен: «Длинная, зелёная, пахнет колбасой». Вряд ли многие сегодняшние молодые люди с ходу скажут, что правильный ответ — «электричка из Москвы». Ведь жители регионов действительно ездили в столицу за такими общедоступными сейчас продуктами, как колбасные изделия, кофе и апельсины из Марокко.



Не превознося СССР, однако хочется напомнить вот что.



И сейчас для европейца норма ехать на другой конец города за продуктами, потому что в Lidl или Carrefour по акции мясо со скидкой. Или, скажем, колготки по купонам.



Такая же норма – не покупать одежду в бутике по мере потребности, а закупаться два раза в год на распродажах, мучительно выискивая свой размер и жёстко толкаясь локтями. Кто бывал в универмагах Праги или Парижа накануне Рождества, легко поймёт, о чём речь.



Что касается электричек. Ездить на них каждый день на работу в Париж или Рим по 1,5-2 часа – тоже норма для тех, кому не повезло окопаться в стеклобетонных офисах местного Сити. Жизнь нижесреднего класса полна разочарований и трудностей. Россияне, к слову, сейчас тоже катаются из Тулы или Рязани в Москву ради престижной работы санитаркой или медсестрой. Укоренившиеся москвички туда как-то не идут.



А ещё коммуналка в четверть месячного дохода – это норма… В СССР, при всех его грехах, киловатт-час электричества стоил 2 копейки в городе и 1 коп. на селе, а квартплата не превышала пары-тройки рублей – 2-3% месячного дохода…



И на что старшее поколение Горбачева-Ельцина променяло эту почти европейскую жизнь?