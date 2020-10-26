От чего я (Мы) люблю кошмар СССР прямо сейчас, в нынешней жизни

Те, кто в Советском Союзе не жили, очень любят описывать, как там было хорошо. Или, напротив, кошмарно.
Вот, например.
«Развитой социализм»… имел и серьёзные негативные стороны… Как, например, необходимость ни свет ни заря ехать на другой конец города, потому что там продают молоко из бочки. Или бежать сломя голову в магазин, где выкинули обычные женские колготки.
Вот, например.
«Развитой социализм»… имел и серьёзные негативные стороны… Как, например, необходимость ни свет ни заря ехать на другой конец города, потому что там продают молоко из бочки. Или бежать сломя голову в магазин, где выкинули обычные женские колготки.
Наконец, знаменитая загадка советских времен: «Длинная, зелёная, пахнет колбасой». Вряд ли многие сегодняшние молодые люди с ходу скажут, что правильный ответ — «электричка из Москвы». Ведь жители регионов действительно ездили в столицу за такими общедоступными сейчас продуктами, как колбасные изделия, кофе и апельсины из Марокко.
Не превознося СССР, однако хочется напомнить вот что.
И сейчас для европейца норма ехать на другой конец города за продуктами, потому что в Lidl или Carrefour по акции мясо со скидкой. Или, скажем, колготки по купонам.
Такая же норма – не покупать одежду в бутике по мере потребности, а закупаться два раза в год на распродажах, мучительно выискивая свой размер и жёстко толкаясь локтями. Кто бывал в универмагах Праги или Парижа накануне Рождества, легко поймёт, о чём речь.
Что касается электричек. Ездить на них каждый день на работу в Париж или Рим по 1,5-2 часа – тоже норма для тех, кому не повезло окопаться в стеклобетонных офисах местного Сити. Жизнь нижесреднего класса полна разочарований и трудностей. Россияне, к слову, сейчас тоже катаются из Тулы или Рязани в Москву ради престижной работы санитаркой или медсестрой. Укоренившиеся москвички туда как-то не идут.
А ещё коммуналка в четверть месячного дохода – это норма… В СССР, при всех его грехах, киловатт-час электричества стоил 2 копейки в городе и 1 коп. на селе, а квартплата не превышала пары-тройки рублей – 2-3% месячного дохода…
И на что старшее поколение Горбачева-Ельцина променяло эту почти европейскую жизнь?
Не превознося СССР, однако хочется напомнить вот что.
И сейчас для европейца норма ехать на другой конец города за продуктами, потому что в Lidl или Carrefour по акции мясо со скидкой. Или, скажем, колготки по купонам.
Такая же норма – не покупать одежду в бутике по мере потребности, а закупаться два раза в год на распродажах, мучительно выискивая свой размер и жёстко толкаясь локтями. Кто бывал в универмагах Праги или Парижа накануне Рождества, легко поймёт, о чём речь.
Что касается электричек. Ездить на них каждый день на работу в Париж или Рим по 1,5-2 часа – тоже норма для тех, кому не повезло окопаться в стеклобетонных офисах местного Сити. Жизнь нижесреднего класса полна разочарований и трудностей. Россияне, к слову, сейчас тоже катаются из Тулы или Рязани в Москву ради престижной работы санитаркой или медсестрой. Укоренившиеся москвички туда как-то не идут.
А ещё коммуналка в четверть месячного дохода – это норма… В СССР, при всех его грехах, киловатт-час электричества стоил 2 копейки в городе и 1 коп. на селе, а квартплата не превышала пары-тройки рублей – 2-3% месячного дохода…
И на что старшее поколение Горбачева-Ельцина променяло эту почти европейскую жизнь?
Как-то давным-давно сидели-болтали-выпивали в IT-шной компании в славном граде Мюнхене. Пятница, вечер, народ из разных контор, более или менее знакомый друг с другом и я - гость одного из участников посиделок. И вот, часиков в десять вечера один из участников (чистопородный немец) начинает собираться домой.
— Чего так рано?
— Да завтра вставать рано, в "название супермаркета на краю города" картошку со скидкой продавать будут, ее тут же разгребут, если не к открытию приехать...
Все понимающе кивают - хозяйственный парень...
И только один я интересуюсь: и большая скидка? — Ну, центов 15 за килограмм... — И сколько же ты брать собираешься? — Много! По такой цене - килограмм 20! — То есть - ты сэкономишь 3 евро? — Ну да! — А сколько бензина ты сожжешь на дорогу туда-обратно?
Парень задумался - явно, такие мысли ему в голову до прямого вопроса не приходили... Прикинул расстояние, пробки, так пристально на меня посмотрел: «Да, теперь я понимаю, почему русские программисты здесь ценятся... Наливай - супермаркет со скидками отменяется!"
— Чего так рано?
— Да завтра вставать рано, в "название супермаркета на краю города" картошку со скидкой продавать будут, ее тут же разгребут, если не к открытию приехать...
Все понимающе кивают - хозяйственный парень...
И только один я интересуюсь: и большая скидка? — Ну, центов 15 за килограмм... — И сколько же ты брать собираешься? — Много! По такой цене - килограмм 20! — То есть - ты сэкономишь 3 евро? — Ну да! — А сколько бензина ты сожжешь на дорогу туда-обратно?
Парень задумался - явно, такие мысли ему в голову до прямого вопроса не приходили... Прикинул расстояние, пробки, так пристально на меня посмотрел: «Да, теперь я понимаю, почему русские программисты здесь ценятся... Наливай - супермаркет со скидками отменяется!"
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В 90-е, пришли норовистые "эффективные" менагеры. Угробили производство, стали станки снимать и сдавать на металлолом. Потом разбирать корпуса (опять же на металлолом). Теперь пригнали трактора и экскаваторы и перекапывают землю (опять же ищут металлолом).
Это ж какая была страна, столько было построено, что эти ничего не умеющие создавать (кроме как тащить ) тридцать лет тащат и никак не могут растащить построенное.
мгновенно. (это закон) И в Москве и Питере были конторы ,
где без проблем можно получить квартиру например ДСК, Но там пахать надо ,за мелкую зарплату и иметь московскую прописку....А москвичи уже тогда, с такими условиями работать не любили...
Ага, счас. Сожгу пять литров бензина на 7 евро, простою час в пробках и на светофорах в пути до магазина, чтобы сэкономить 5 евро на дешёвом мясе.
- таксистом
- продавцом в магазин
- официантом в ресторан
- хотя бы матросом на сухогруз, который ходит в "загранку"
- вообще любая работа с доступом к загранпоездкам
Вот среди них почему-то никогда вакансий не было.