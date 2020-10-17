Disney будет клеймить мультики. Сиамские коты, например, оскорбляют азиатов, а вы и не думали, да?

Думали ли вы, когда смотрели «Леди и бродягу» о том, что неприятные сиамские кошки – это оскорбление чувств азиатов? А вороны из «Дамбо» - оскорбительный намек на афроамериканцев?



«Коты аристократы» и вовсе мультик про неуважение ко всему. Неприемлемым, например, теперь считается эпизод с котенком, мордочка которого испачкана желтой краской. А там еще и сиамский кот – просто сплошное гнобление азиатской культуры, не так ли?



Под раздачу попали и «Пиноккио», «Книга джунглей», «Питер Пэн».

«Произведение демонстрирует негативное изображение других людей и культур или плохое обращение с ними. Эти предрассудки не были ошибочны и тогда, и сейчас», – написано в том самом уведомлении на сервисе Disney.



Уважать другие культуры важно и нужно, но зачем доводить все до абсурда? Это глупые выходки взрослых, которые намеренно стараются найти грязь там, где ее нет. Вопросы толерантности используются в политических целях, а не ради благих целей.



Примером тому являются и протесты BLM в США, где митинги переросли погромы. Американские фильмы уже стали образчиком так называемой толерантности с чернокожими супергероями, женщинами-супергероями в закрытой одежде и полноватыми.



Но этого мало, поэтому теперь многие фильмы не смогут получить «Оскар», если в картине не будут сниматься люди разных рас, национальностей и сексуальной ориентации.



Это искусство, и тут не должно быть подобного рода предубеждений. Если аниматор рисует сиамского кота в мультике про кошек, то это говорит о его попытке показать более разнообразный кошачий мир, познакомить детей с разными породами котанов.



А если сиамские коты изображены как неприятные герои, то это не связано с азиатами. Лишь с тем, что у котиков такой породы в большинстве своем очень капризный характер, и это чистая правда. Не надо искать то, чего нет и тем более использовать это в политических целях.