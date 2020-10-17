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Disney будет клеймить мультики. Сиамские коты, например, оскорбляют азиатов, а вы и не думали, да?

Disney будет клеймить мультики. Сиамские коты, например, оскорбляют азиатов, а вы и не думали, да? (5 фото)

Автор:
17 октября 2020 20:55
Метки: абсурд   дисней   толарентность   
392
5
Disney собирается клеймить мультики за наличие якобы расистского контента. На сервисе Disney+ появится предупреждение о том, что в том или ином мультфильме есть эпизоды с устаревшими культурными представлениями. Толерантный абсурд зашкаливает.
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Метки: абсурд   дисней   толарентность   
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7  комментариев
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199k
Orange Zero 3 дня назад
Disney будет клеймить мультики. Сиамские коты, например, оскорбляют азиатов, а вы и не думали, да?
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5k
Игорь Мочалов 3 дня назад
2008 год. Как в воду глядел

Ссылка youtu.be
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2k
Elena Smagina 3 дня назад
Хотела оставить коммент, но пишут, что он со спамом. Покажите кто-нибудь, где здесь спам?
Хотела оставить коммент, но пишут, что он со спамом. Покажите кто-нибудь, где здесь спам?
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199k
Orange Zero Elena Smagina 3 дня назад
Disney будет клеймить мультики. Сиамские коты, например, оскорбляют азиатов, а вы и не думали, да?
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Elena Smagina Orange Zero 3 дня назад
Спасибо, буду знать. А то считала, что спам-это реклама. Там ещё и на третьей строчке тоже... спам, ага.
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41k
Цыц тут у меня Elena Smagina 2 дня назад
Пользуюсь старой версией Фишек, ни про какой спам никогда не слышал.
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11k
робт Цыц тут у меня 2 дня назад
да нифига не угадал, просто спамить не умеешь, новый-старый это только интерфейс,основные кишки общие
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